Fiala mit perfektem Assist bei Kings-Kantersieg – Bichsel mit schmerzhaftem Block

Los Angeles – Edmonton 6:2

Kevin Fiala, 1 Assist, 1 Schuss, 2 Checks, 19:59 TOI

Die Los Angeles Kings gehen im Conference-Viertelfinal gegen die Edmonton Oilers mit 2:0 in Führung. Nach dem verrückten Sieg in Spiel 1, als die Kings eine zwischenzeitliche 4:0-Führung beinahe noch aus der Hand gaben, fiel das zweite Spiel deutlicher aus.

Ganz ohne Nervosität ging es beim Team des Schweizer Stürmers Kevin Fiala aber doch nicht. Wieder starteten die Kings extrem gut, führten zur Spielmitte bereits wieder mit 3:0. Dann kam Edmonton aber besser ins Spiel und rund 15 Minuten vor dem Ende stand es nur noch 3:2.

Doch die Kings behielten die Nerven und reagierten in den Personen von Kevin Fiala, Anze Kopitar und Adrian Kempe grandios. Etwas mehr als zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Kempe auf 4:2. Wiederum nur wenig später fand Fiala Kopitar mit einem herrlichen Pass im Powerplay. Und neun Minuten vor dem Ende stellte Kempe mit einem traumhaften Abschluss auf 6:2.

Die Verteidigung der Oilers liess einmal mehr so viel zu, dass selbst das Super-Duo mit Connor McDavid und Leon Draisaitl den Schaden nicht verhindern konnten. Goalie Stuart Skinner wurde nach dem fünften Gegentor mit einer Fangquote von 82,1 Prozent ausgewechselt. Sein Ersatz Calvin Pickard liess daraufhin gleich den ersten Schuss auf sein Tor passieren.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Colorado – Dallas 1:2nV

Lian Bichsel, 3 Schüsse, 1 Block, 5 Checks, 11:12 TOI

Auch die Dallas Stars mit Lian Bichsel liegen in ihrer Achtelfinalserie gegen die Colorado Avalanche vorne. Das Team mit dem Schweizer Verteidiger siegte in Denver 2:1 nach Verlängerung und führt in der Serie nun ebenfalls mit 2:1.

Dabei hätte das Spiel durchaus auf die andere Seite kippen können. Nach einem hohen Stock von Mason Marchment startete Colorado mit einer Überzahl in die Verlängerung und hatte dort mehrere Grosschancen, sie trafen einmal gar das leere Tor nicht. Auf der anderen Seite war es dann ausgerechnet Marchment selbst, der mit einem aggressivem Forecheck das Siegtor von Tyler Seguin vorbereitete.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Washington – Montreal 3:1

Wie die Los Angeles Kings sind auch die Washington Capitals optimal in die Playoffs gestartet. Das Team von Superstar Alex Owetschkin gewann mit 3:1 auch das zweite Heimspiel gegen die Montreal Canadiens. Nach seinem Overtime-Goal in Spiel 1 blieb NHL-Rekordtorschütze Owetschkin diesmal ohne Skorerpunkt. (abu/sda)