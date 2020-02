Sport

NHL

NHL: Timo Meier führt die San Jose Sharks mit zwei Toren zum Sieg



Bild: AP

Meier führt Sharks mit zwei Toren zum Sieg – auch Josi und Fiala skoren fleissig

Edmonton – San Jose 3:6

Timo Meier, 2 Tore, 1 Assist, 8 Schüsse, TOI 17:43

Gaetan Haas, 1 Schuss, TOI 8:29

Timo Meier war im Duell mit Gaëtan Haas in der NHL Doppeltorschütze. Der Appenzeller gewann mit den San Jose Sharks bei den Edmonton Oilers, dem Team des Jurassiers, 6:3. Den Sharks war der Auftakt in Edmonton völlig missraten. Nach fünf Minuten lag die Equipe aus Kalifornien 0:2 zurück. Meier verkürzte nach elf Minuten zum 1:2 und stand so am Ursprung der Wende. Im dritten Abschnitt sorgte der Ostschweizer mit seinem 18. Saisontor zum 5:2 für die Vorentscheidung. Ausserdem bereitete er den letzten Treffer durch Kevin Labanc vor.

Minnesota – Vancouver 4:2

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 5 Schüsse, TOI 14:45

Ein weiteres persönliches Erfolgserlebnis hatte auch Kevin Fiala. Der St. Galler, in der Nacht auf Mittwoch Doppeltorschütze beim 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks, traf für die Minnesota Wild erneut. Er sorgte beim 4:2-Erfolg gegen die Vancouver Canucks im ersten Drittel im Powerplay für die 3:0-Führung. Zudem war er Passgeber beim Führungstreffer durch Brad Hunt. Fiala hat in seiner Saisonbilanz nunmehr ein Dutzend Tore stehen.

Calgary – Nashville 2:3

Roman Josi, 2 Assists, 6 Schüsse, TOI 23:58

Yannick Weber, TOI 10:19

Roman Josi und Yannick Weber siegten mit den Nashville Predators auswärts gegen die Calgary Flames 3:2. Josi kam am Ende auf zwei Assists und steht nach 53 Partien bei 53 Skorerpunkten (14 Tore, 39 Assists).

Mit dem Zuspiel zum 1:1 liess sich Josi seinen 400. Skorer-Punkt gutschreiben. Der Berner ist damit der zweite Schweizer, der in der NHL diese Marke erreicht hat. Mark Streit hatte einst 434 Punkte gesammelt.

St.Louis – Winnipeg 2:4

Luca Sbisa, TOI 8:27

Die Winnipeg Jets mit Sbisa setzten sich beim Stanley-Cup-Sieger St. Louis Blues 4:2 durch.

Arizona – Carolina 3:5

Nino Niederreiter, 1 Schuss, TOI 14:16

Die Carolina Hurricanes, die Mannschaft von Niederreiter, behielten bei den Arizona Coyotes mit 5:3 die Oberhand.

Philadelphia – New Jersey 0:5

Nico Hischier, wegen Knieverletzung nicht dabei

Mirco Müller, 1 Assist, TOI 19:19

Erneut nicht zum Einsatz kam Nico Hischier. Die New Jersey Devils schlugen ohne den Walliser, der schon zwei Tage zuvor gegen die Montreal Canadiens überzählig war, die Philadelphia Flyers auswärts 5:0. Mirco Müller steuerte zum letzten Treffer der Partie von Doppeltorschütze Miles Wood den Assist bei.

Florida – Vegas 2:7

Denis Malgin, 1 Schuss, TOI 8:16

Denis Malgin kassierte mit seinen Flordia Panthers eine empfindliche 2:7-Heimpleite gegen die Vegas Golden Knigts. Matchwinner für die Gäste war Mark Stone mit zwei Toren und drei Assists.

Die Schweizer NHL-Skorer: bild: screenshot nhl

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

Abonniere unseren Newsletter