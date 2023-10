Endlich ein Schweizer Torschütze in der NHL – Hischier bricht den Bann

Nico Hischier feiert sein erstes Tor in dieser Saison. Bild: www.imago-images.de

Hischier bricht den Bann – endlich ein Schweizer Torschütze in der NHL

Es war ein besonderer Spieltag in der 106-jährigen Geschichte der National Hockey League. Erst zum zweiten Mal nach den letzten Expandierungen der Liga, der Aufnahme der Vegas Golden Knights vor fünf und der Seattle Kraken vor zwei Jahren, standen in der Nacht auf Mittwoch (Schweizer Zeit) alle 32 Mannschaften im Einsatz.

Montreal Canadiens – New Jersey Devils 2:5

Nico Hischier (Devils): 1 Tor, 4 Schüsse, TOI 19:28 Min.

Timo Meier (Devils): 1 Assist, kein Schuss, TOI 15:08 Min.

Jonas Siegenthaler (Devils): 1 Schuss, TOI 20:58 Min.

Akira Schmid (Devils): Ersatz



Nico Hischier hat die Schweizer Torflaute in der NHL beendet. Der Walliser steuerte zum 5:2 der New Jersey Devils in Montreal einen Treffer bei. Mit dem Tor liess er sich im fünften Spiel auch seinen ersten Skorerpunkt in der laufenden Saison gutschreiben. Gegen die Canadiens sorgte der Captain mit seiner Premiere für die Vorentscheidung. Zu Beginn des dritten Drittels traf er im Powerplay zum 3:1.

Der Appenzeller Timo Meier, der zweite Stürmer des Schweizer Quartetts bei den Devils, bereitete im ersten Abschnitt den Ausgleich zum 1:1 durch den Schweden Alexander Holtz vor. Für Meier war es die dritte Torvorlage in dieser Meisterschaft.

Arizona Coyotes – Los Angeles Kings 3:6

Janis Moser (Coyotes): kein Schuss, TOI 16:40 Min.

Kevin Fiala (Kings): 1 Tor, 1 Assist, 4 Schüsse, TOI 16:28 Min.

Die Vorentscheidung führte auch Fiala herbei. Beim 6:3-Sieg der Los Angeles Kings bei den Arizona Coyotes mit dem Bieler Verteidiger Janis Moser erzielte er im dritten Drittel das 5:3. Schon im ersten Abschnitt hatte sich Fiala seinen achten Assist gutschreiben lassen. Er war einer der Passgeber beim 1:1 des Slowenen Anze Kopitar.

Nashville Predators – Vancouver Canucks 2:3

Roman Josi (Predators): 1 Schuss, TOI 26:42 Min.

Pius Suter (Canucks): 1 Schuss, TOI 13:07 Min.



Das volle Programm beinhaltete ein zweites Schweizer Duell. Die Nashville Predators mit Roman Josi verloren nach zuletzt zwei Siegen zuhause gegen die Vancouver Canucks mit Pius Suter 2:3. Der Zürcher wartet auch nach sechs Spielen auf sein erstes, persönliches Erfolgserlebnis.

Chicago Blackhawks – Boston Bruins 0:3

Philipp Kuraschew (Blackhawks): kein Schuss, TOI 17:45 Min.

Bei der 0:3-Heimniederlage der Chicago Blackhawks gegen die noch verlustpunktlosen Boston Bruins gab Philipp Kuraschew sein Saisondebüt. Der Berner mit russischen Wurzeln hatte die ersten sechs Partien wegen einer Handgelenkverletzung verpasst. (ram/sda)