Nico Hischier brillierte gegen die Bruins mit drei Skorerpunkten. Bild: www.imago-images.de

Hischier und Meier führen Devils zum Befreiungsschlag

Mehr «Sport»

New Jersey Devils – Boston Bruins 5:1

Nico Hischier (New Jersey): 1 Tor, 2 Assists, 3 Schüsse, TOI 20:41 Min.

Timo Meier (New Jersey): 2 Assists, 2 Schüsse, TOI 16:36 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 2 Schüsse, TOI 21:16 Min.



Auch dank drei Skorerpunkten von Nico Hischier beenden die New Jersey Devils ihre Niederlagenserie in der NHL nach vier Spielen. Dem Schweizer Captain gelingen beim 5:1-Heimsieg gegen die Boston Bruins ein Tor und zwei Assists.

Zum 22. Mal sammelte Hischier in seiner über 500 Spiele lange NHL-Karriere drei Skorerpunkte in einem Spiel. Der 26-jährige Walliser traf im Schlussdrittel im Powerplay zum Endstand und war im Mittelabschnitt mit zwei Assists an der besten Phase der Devils beteiligt, in der sie aus einem 0:1 ein 4:1 machten. Timo Meier konnte sich bei den beiden Toren von Dawson Mercer (zum 1:1 und 4:1) jeweils einen Skorerpunkt gutschreiben lassen.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Devils war der Ausfall von Goalie Jacob Markström. Der Schwede wird nach einem Zusammenprall mit einem gegnerischen Stürmer zu Beginn des zweiten Drittels einige Zeit pausieren müssen. Dessen Ersatz, Jake Allen, stoppte alle 16 Schüsse auf sein Tor.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Colorado Avalanche – Winnipeg Jets 2:3 n.V.

Nino Niederreiter (Winnipeg): TOI 14:19 Min.

Los Angeles Kings – Florida Panthers 2:1

Kevin Fiala (Los Angeles): 1 Assist, 2 Schüsse, TOI 19:34 Min.

Kevin Fiala kam mit den Los Angeles Kings wie das Devils-Trio zu einem Heimsieg. Beim 2:1 gegen die Florida Panthers lenkte der Schwede Adrian Kempe den Schuss von Fiala in 54. Minute zum Siegtreffer ins Netz.

Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets 1:5

Das Spiel hat kaum angefangen, da fliegen die Fäuste – und wie! Ryan Reaves und Mathieu Olivier geben sich Saures:

Später stehen zwei einstige National-League-Stars im Fokus. Goalie Elvis Merzlikins und Stürmer Auston Matthews verlieren den Stock, nehmen danach den jeweils falschen auf und kassieren dafür beide eine Strafe:

(ram/sda)