Bild: keystone

Moser trifft bei Niederlage gegen McDavid – Malgin verliert mit Colorado

Mehr «Sport»

Edmonton – Arizona 4:3nV

Janis Moser, 1 Tor, 2 Checks, 27:23 TOI

Die gegen Ende der Regular Season überraschend stark aufspielenden Arizona Coyotes holten auch in Edmonton einen Punkt. In der Verlängerung konnte die Niederlage gegen den mit zwei Toren einmal mehr überragenden Connor McDavid nicht verhindert werden. McDavid steht damit nach 72 Partien bereits bei 60 Toren.

McDavid trifft von hinter dem Tor. Video: YouTube/SPORTSNET

Dass die Coyotes überhaupt so lange im Spiel waren, lag auch an J.J. Moser. Der Bieler Verteidiger glich die Partie im ersten Drittel mit einem Powerplaytor aus. Es war das sechste Tor und der 27. Skorerpunkt für Moser in dieser Saison.

Colorado – Pittsburgh 2:5

Denis Malgin, 3 Schüsse, 3 Checks, 15:33 TOI

Die Colorado Avalanche verlieren in der NHL erstmals wieder nach sechs Siegen. Das Team mit Denis Malgin unterliegt zuhause den Pittsburgh Penguins 2:5.

Es war verkehrte Welt in Denver. Der zuletzt überzeugende Stanley-Cup-Sieger, der bei den letzten drei seiner sechs Siege stets fünf Treffer erzielt hatte, musste sich einem Team beugen, das vor dem Auftritt in der Ball Arena vier Partien hintereinander verloren hatte.

Mitte des dritten Drittels vermochte Devon Toews für die Avalanche in Überzahl auf 2:3 zu verkürzen. Die Hoffnung währte aber nur gut zwei Minuten. Dann stellte Jeff Carter mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend den Zwei-Tore-Vorsprung für die Penguins wieder her. Denis Malgin, zwei Tage zuvor beim 5:0-Sieg gegen die Chicago Blackhawks Doppeltorschütze und Passgeber, blieb ohne Skorerpunkt. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET