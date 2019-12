Lugano – alternde Leitwölfe, offensive Stehgeiger und der «Point of no Return»

Eigentlich ist das schmähliche 2:7 in Ambri ein gutes Omen für Lugano. Eigentlich. Aber was, wenn es doch am Trainer liegt? Lugano ist nach Verlustpunkten bereits Schlusslicht.

Achtung, fertig los. 3:0 nach 14:08 Minuten. 4:1 nach zwei Dritteln. Am Ende gewinnt Ambri 7:2. Na und? Das hat es schon mal gegeben.

Achtung, fertig los. 3:0 nach 14:58 Minuten. 4:1 nach zwei Dritteln. Am Ende gewinnt Ambri 8:2. Das war am 3. Februar 1998. Trainer Jim Koleff bleibt im Amt. Etwas mehr als ein Jahr später gewinnt er mit Lugano am 5. April 1999 den Titel. Durch ein 3:1 in Ambri im 5. Finalspiel.

Der Optimist sagt: Die Schmach vom Dienstagabend ist also ein gutes Omen für Trainer …