Kap Verde ist qualifiziert: Das sind die zehn kleinsten Nationen mit WM-Teilnahmen



Kap Verde hat es geschafft und sich, nach dem 3:0-Sieg gegen Eswatini, für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Nur 427'000 Menschen leben auf den Kapverden – doch es ist nicht der kleinste Teilnehmer der Geschichte. Das sind die zehn kleinsten Nationen, die sich ein WM-Ticket sichern konnten.

Kroatien

Einwohnerzahl: 3,8 Millionen

WM-Teilnahmen: 1998, 2002, 2006, 2014, 2018 und 2022

Grösster Erfolg an Weltmeisterschaften: Final 2018

Auch Kroatien blickt auf eine erfolgreiche WM-Geschichte, welche 2018 den bisherigen Höhepunkt erreichte, als die Kroaten erstmals im WM-Final standen. Im Endspiel war Frankreich aber zu stark und setzte sich mit 4:2 durch. Nur vier Jahre später gehörte die kroatische Nationalmannschaft erneut zu den vier besten Nationalteams der Welt, scheiterte aber am späteren Weltmeister Argentinien. Bereits 1998 wurde zum ersten Mal ein WM-Halbfinal erreicht.

Die Highlights vom WM-Final 2018 Video: SRF

Aktuell sieht alles nach der vierten WM-Qualifikation in Serie aus. Seit 1988 wurde nur die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika verpasst.

Uruguay

Einwohnerzahl: 3,4 Millionen

WM-Teilnahmen: 1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 und 2026

Grösster Erfolg an Weltmeisterschaften: Weltmeister 1930 und 1950

Die erfolgreichste Nation in dieser Rangliste ist mit grossem Abstand Uruguay. Die Uruguayer sind nämlich der «kleinste» Weltmeister der Fussballgeschichte. Die erste Austragung, die im eigenen Land ausgetragen wurde, konnte gleich gewonnen werden. Bei der nächsten Teilnahme zwanzig Jahre später folgte in Brasilien der Doppelschlag.



An 14 Weltmeisterschaften nahmen die Urus bisher teil und die 15. Teilnahme folgt in einem Jahr. In Südamerika ist die Qualifikation bereits abgeschlossen. Auf dem vierten Platz qualifizierte sich Uruguay ziemlich problemlos für die WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Bosnien und Herzegowina

Einwohnerzahl: 3,1 Millionen

WM-Teilnahmen: 2014

Grösster Erfolg an Weltmeisterschaften: Sieg gegen Iran

Bei erst einer WM-Qualifikation steht Bosnien und Herzegowina. Bei der WM 2014 in Brasilien schieden die Bosnier zwar bereits in der Gruppenphase aus, sie konnten aber im abschliessenden Spiel nach Niederlagen gegen Argentinien und Nigeria gegen Iran den ersten Sieg einfahren.

In der laufenden WM-Quali liegt Bosnien hinter Österreich auf dem zweiten Platz. Zuletzt gab es einen herben Rückschlag, als Zypern den Bosniern ein Unentschieden abknüpfen konnte.

Bosnien kann noch auf die WM-Qualifikation hoffen. Bild: keystone

Wales

Einwohnerzahl: 3,1 Millionen

WM-Teilnahmen: 1958 und 2022

Grösster Erfolg an Weltmeisterschaften: Viertelfinal 1958

66 Jahre vergingen zwischen der ersten und der zweiten WM-Teilnahme. In Katar kehrten die Waliser vor drei Jahren auf die grösstmögliche Bühne zurück, die Bilanz war durchzogen. Gegen England und Iran gingen die Waliser als Verlierer vom Platz und konnten nur gegen die USA einen Punkt sammeln.

Die letzte WM verlief für Wales entäuschend. Bild: keystone

Deutlich besser lief es 1958 in Schweden. Damals qualifizierte sich Wales nach einem Sieg gegen Ungarn für den WM-Viertelfinal und scheiterte erst am späteren Weltmeister Brasilien. Das Ticket für die kommende WM ist noch in Reichweite, allerdings muss dafür Belgien und Nordmazedonien hinter sich gelassen werden, sonst droht der Gang in die Playoffs.

Katar

Einwohnerzahl: 3 Millionen

WM-Teilnahmen: 2022

Grösster Erfolg an Weltmeisterschaften: Tor gegen Senegal

Das einzige Team in dieser Rangliste, welches sich noch nie sportlich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte, ist Katar. An der letzten WM waren die Araber als Gastgeber gesetzt.

Katar spielte die schlechteste Gruppenphase eines WM-Gastgebers der Geschichte und verlor gegen Ecuador, Senegal und die Niederlande. In der laufenden Qualifikation muss Katar am Dienstag gegen die Vereinigten Arabischen Emirate gewinnen, um sich das WM-Ticket zu sichern.

Jamaika

Einwohnerzahl: 2,8 Millionen

WM-Teilnahmen: 1998

Grösster Erfolg an Weltmeisterschaften: Sieg gegen Japan

Jamaika hat nicht nur eine Bobmannschaft, sondern kann auch durchaus Fussball spielen. 1998 schafften es die Reggae-Boys, sich für die WM zu qualifizieren. Nach zwei Niederlagen gegen Kroatien und Argentinien feierte Jamaika im abschliessenden Gruppenspiel gegen Japan den ersten Sieg.

Vor 27 Jahren war Jamaika zuletzt an einer WM dabei. Bild: AP

Jamaika befindet sich in der entscheidenden Phase, um sich zum ersten Mal seither wieder für das grösste Fussballturnier der Welt zu qualifizieren. In ihrer Gruppe sind sie nach der Niederlage im Direktduell einen Punkt hinter Curaçao, einem Mini-Staat mit rund 150'000 Einwohnern.

Slowenien

Einwohnerzahl: 2,1 Millionen

WM-Teilnahmen: 2002 und 2010

Grösster Erfolg an Weltmeisterschaften: Sieg gegen Algerien

Der Schweizer Quali-Gegner Slowenien steht nach der erfolgreichen Qualifikation von Kapverden nicht mehr auf dem Podest der kleinsten Nationen.

Bei bisher zwei WM-Teilnahmen konnten die Slowenen ein Spiel gewinnen. An der WM 2010 siegten sie mit 1:0 gegen Algerien, scheiterten nach einem Unentschieden gegen die USA und einer Niederlage gegen England trotzdem in der Gruppenphase. Acht Jahre zuvor gab es bei der ersten WM-Teilnahme drei Niederlagen für Slowenien.

Bisher konnte Slowenien ein Spiel an einer WM gewinnen. Bild: www.imago-images.de

Trinidad und Tobago

Einwohnerzahl: 1,37 Millionen

WM-Teilnahmen: 2006

Grösster Erfolg an Weltmeisterschaften: Unentschieden gegen Schweden



Vor fast zwanzig Jahren war Trinidad und Tobago zum ersten und bisher einzigen Mal an einer Weltmeisterschaft zu sehen. Nach einem torlosen Unentschieden gegen Schweden war das Turnier in Deutschland für die «Trinis» nach Niederlagen gegen England und Paraguay ohne einzigen Torerfolg vorbei.



2006 traf Trinidad & Tobago auf England. Bild: keystone

Damals noch als Spieler aktiv war Dwight Yorke, welcher in seiner Karriere fast 400 Premier-League-Spiele absolvierte. Mittlerweile ist der 53-jährige Trainer der Nationalmannschaft und hat noch geringe Chancen, sein Land erneut an die Weltmeisterschaft zu führen.

Kap Verde

Einwohnerzahl: 524'877

WM-Teilnahmen: 2026

Grösster Erfolg an Weltmeisterschaften: Qualifikation für die WM 2026



Erstmals wird 2026 Kap Verde an einer Fussball-WM dabei sein, es ist somit der bisher kleinste afrikanische Teilnehmer an einer Weltmeisterschaft. In der Qualifikation setzte sich die Nationalmannschaft der Kapverdischen Inseln überraschend vor dem grossen Favoriten Kamerun durch. Einzig die Seychellen sowie São Tomé und Príncipe, welche ebenfalls Inselstaaten sind, haben in Afrika noch weniger Einwohner. Im letzten Qualispiel setzten sich die «blauen Haie» mit 3:0 gegen Eswatini durch.

Island

Einwohnerzahl: 396'960

WM-Teilnahmen: 2018

Grösster Erfolg an Weltmeisterschaften: Unentschieden gegen Argentinien



Nur zwei Jahre nach dem sensationellen Erreichen des EM-Viertelfinals konnte sich Island auch für die Weltmeisterschaft 2018 qualifizieren. Damit wurde direkt wieder Geschichte geschrieben, noch nie zuvor war ein Land mit einer kleineren Bevölkerung an einer WM dabei.

Die Highlights vom ersten WM-Spiel der Isländer. Video: SRF

Zwar wurde die Gruppenphase auf dem letzten Platz abgeschlossen, aber im Auftaktspiel gegen Argentinien konnten sich die Isländer tatsächlich einen Punkt sichern. Neben Alfred Finnbogason, welcher das erste WM-Tor der Isländer erzielte, wurde auch Torhüter Hannes Halldorsson zum grossen Helden, als er einen Penalty von Lionel Messi parieren konnte.

Aktuell liegt Island in der WM-Qualifikation nur auf dem dritten Platz. Um die Playoffs zu erreichen, muss in den verbleibenden Partien die Ukraine überholt werden.