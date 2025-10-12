Das kann er selber kaum glauben: Valentin Vacherot. Bild: keystone

Riesen-Ding! Vacherot, die Nummer 204 der Welt, gewinnt das Turnier von Shanghai

Valentin Vacherot schreibt ein Sport-Märchen. Der Monegasse gewinnt sensationell das ATP-1000-Turnier von Shanghai – nach einem Finalsieg über seinen Cousin. Sachen gibts!

Sensationell erreicht die Weltnummer 204 Valentin Vacherot den Final des Masters-1000-Turniers in Schanghai – und lässt sich nicht stoppen. Er gewinnt als erster Monegasse einen ATP-Titel.

Im Final behielt Vacherot in einem Familienduell die Oberhand. Bei erneut sehr herausfordernden Bedingungen mit grosser Hitze und Luftfeuchtigkeit besiegte er seinen französischen Cousin Arthur Rinderknech (ATP 54) 4:6, 6:3, 6:3.

Der 26-jährige Monegasse, der in der Weltrangliste auf Platz 40, vorrücken wird, kam in der chinesischen Metropole vor den Augen von Roger Federer zu seinem neunten Sieg – inklusive Qualifikation. Im Halbfinal hatte er den Rekordsieger Novak Djokovic ausgeschaltet.

Vacherot ist der am tiefsten platzierte Spieler, der ein Masters-1000-Turnier, die höchste Stufe der Männertour nach den Grand Slams, gewinnt. Er war bereits der erste aus dem Fürstentum Monaco, der die Viertelfinals irgend eines ATP-Turniers erreicht hatte.

Der 30-jährige Rinderknech hatte seinen zuvor einzigen Final vor dreieinhalb Jahren in Adelaide ebenfalls verloren. Die Cousins verbringen seit ihrer Kindheit viele Ferien gemeinsam, trainieren und essen oft zusammen. «Die WhatsApp-Gruppe unserer Familie ist gerade on fire. Das liegt daran, dass alle unseren kleinen Traum miterleben», hatte Rinderknech vor dem Final berichtet.

(ram/sda)