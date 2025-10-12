Riesen-Ding! Vacherot, die Nummer 204 der Welt, gewinnt das Turnier von Shanghai
Sensationell erreicht die Weltnummer 204 Valentin Vacherot den Final des Masters-1000-Turniers in Schanghai – und lässt sich nicht stoppen. Er gewinnt als erster Monegasse einen ATP-Titel.
Im Final behielt Vacherot in einem Familienduell die Oberhand. Bei erneut sehr herausfordernden Bedingungen mit grosser Hitze und Luftfeuchtigkeit besiegte er seinen französischen Cousin Arthur Rinderknech (ATP 54) 4:6, 6:3, 6:3.
The moment Vacherot completed a fairytale run 🙌#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/lFMt9ez7h7— Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2025
Der 26-jährige Monegasse, der in der Weltrangliste auf Platz 40, vorrücken wird, kam in der chinesischen Metropole vor den Augen von Roger Federer zu seinem neunten Sieg – inklusive Qualifikation. Im Halbfinal hatte er den Rekordsieger Novak Djokovic ausgeschaltet.
Vacherot ist der am tiefsten platzierte Spieler, der ein Masters-1000-Turnier, die höchste Stufe der Männertour nach den Grand Slams, gewinnt. Er war bereits der erste aus dem Fürstentum Monaco, der die Viertelfinals irgend eines ATP-Turniers erreicht hatte.
🇲🇨 Vacherot: No. 204 (Shanghai 2025)— Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2025
🇭🇷 Coric: No. 152 (Cincinnati 2022)
🇪🇸 Carretero: No. 143 (Hamburg 1996)
🇸🇪 Pernfors: No. 95 (Montreal 1993)
🇦🇺 Popyrin: No. 62 (Montreal 2024)@val_vacherot becomes the lowest ranked Masters 1000 champion EVER pic.twitter.com/3z5zYs1aUS
Der 30-jährige Rinderknech hatte seinen zuvor einzigen Final vor dreieinhalb Jahren in Adelaide ebenfalls verloren. Die Cousins verbringen seit ihrer Kindheit viele Ferien gemeinsam, trainieren und essen oft zusammen. «Die WhatsApp-Gruppe unserer Familie ist gerade on fire. Das liegt daran, dass alle unseren kleinen Traum miterleben», hatte Rinderknech vor dem Final berichtet.
First cousins Arthur Rinderknech and Valentin Vacherot will meet for the 2025 Shanghai title!— Bastien Fachan (@BastienFachan) October 11, 2025
Neither had reached a Masters 1000 quarterfinal coming into this tournament...
Most unscriptable, wholesome, one-in-a-million-odds story of the year in tennis ❤️ pic.twitter.com/GMgjmbrw8s
(ram/sda)