Nebel
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Luganos Kevin Behrens entschuldigt sich für Ausraster gegen Mitspieler

Kevin Behrens (LUG) during the Super League soccer match between FC Lugano and FC Thun at the Cornaredo Stadium in Lugano, Sunday, July 27, 2025. (KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi)
Kevin Behrens ging auf seinen Mitspieler los, nun entschuldigte sich der 34-jährige Deutsche.Bild: keystone

Lugano-Stürmer Behrens entschuldigt sich nach Testspiel-Ausraster

13.01.2026, 07:3713.01.2026, 07:37

Wie von der Tarantel gestochen ging Luganos Kevin Behrens im Testspiel vom vergangenen Freitag gegen Viktoria Pilsen auf seinen Mitspieler Georgios Koutsias los. Der 34-jährige Deutsche schubste seinen kurz zuvor eingewechselten Sturmpartner zu Boden und beleidigte ihn deutlich hörbar. «Du kleine Missgeburt, sei leise!», schrie Behrens und geriet danach mit weiteren Mitspielern aneinander.

Nun habe sich der einmalige deutsche Nationalspieler beim Klub, den Mannschaftskollegen und insbesondere Koutsias entschuldigt, wie der FC Lugano mitteilt. «Ich möchte mich für das Geschehene entschuldigen, in erster Linie bei Koutsias. Mein Verhalten ihm gegenüber war falsch und inakzeptabel, ebenso die von mir verwendeten Beschimpfungen», erklärte Behrens. Dafür übernehme er die volle Verantwortung. «Ich entschuldige mich auch bei meinen Mannschaftskollegen sowie beim Klub. Unabhängig von der Spannung des Moments hätte ich mir ein derartiges Verhalten niemals erlauben dürfen.»

Der FC Lugano verurteilte das Verhalten noch am selben Nachmittag «aufs Schärfste» und kündigte an, zu prüfen, «welche Disziplinarmassnahmen gegen die beiden beteiligten Spieler zu ergreifen sind». Diese seien nun intern beschlossen worden, wurden jedoch nicht öffentlich mitgeteilt. Die Tessiner bekräftigten aber erneut, dass «eine derartige Reaktion nicht tolerierbar ist und einem Spieler – erst recht keinem Profi mit der Erfahrung von Kevin Behrens – niemals unterlaufen darf».

Behrens steht seit Sommer in Lugano unter Vertrag. In 19 Super-League-Spielen erzielte der Stürmer sechs Tore. Zuvor spielte er für Union Berlin und Wolfsburg in vier Jahren insgesamt 106 Mal in der Bundesliga. (nih)

Real Madrid entlässt Trainer Xabi Alonso – Alvaro Arbeloa tritt Nachfolge an
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Falsche Möchtegern-Polizisten» – Sheriff von Philadelphia droht ICE
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So ist Houston plötzlich ein Super-Bowl-Kandidat – das sagt Rodgers über seine Zukunft
Die Houston Texans komplettieren das Feld in den NFL-Viertelfinals. Das Team von Trainer DeMeco Ryans setzte sich in Pittsburgh 30:6 durch und gewann damit erstmals seit Gründung im Jahr 2002 ein Auswärtsspiel in den Playoffs.
Zur Story