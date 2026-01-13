Kevin Behrens ging auf seinen Mitspieler los, nun entschuldigte sich der 34-jährige Deutsche. Bild: keystone

Lugano-Stürmer Behrens entschuldigt sich nach Testspiel-Ausraster

Wie von der Tarantel gestochen ging Luganos Kevin Behrens im Testspiel vom vergangenen Freitag gegen Viktoria Pilsen auf seinen Mitspieler Georgios Koutsias los. Der 34-jährige Deutsche schubste seinen kurz zuvor eingewechselten Sturmpartner zu Boden und beleidigte ihn deutlich hörbar. «Du kleine Missgeburt, sei leise!», schrie Behrens und geriet danach mit weiteren Mitspielern aneinander.

Nun habe sich der einmalige deutsche Nationalspieler beim Klub, den Mannschaftskollegen und insbesondere Koutsias entschuldigt, wie der FC Lugano mitteilt. «Ich möchte mich für das Geschehene entschuldigen, in erster Linie bei Koutsias. Mein Verhalten ihm gegenüber war falsch und inakzeptabel, ebenso die von mir verwendeten Beschimpfungen», erklärte Behrens. Dafür übernehme er die volle Verantwortung. «Ich entschuldige mich auch bei meinen Mannschaftskollegen sowie beim Klub. Unabhängig von der Spannung des Moments hätte ich mir ein derartiges Verhalten niemals erlauben dürfen.»

Der FC Lugano verurteilte das Verhalten noch am selben Nachmittag «aufs Schärfste» und kündigte an, zu prüfen, «welche Disziplinarmassnahmen gegen die beiden beteiligten Spieler zu ergreifen sind». Diese seien nun intern beschlossen worden, wurden jedoch nicht öffentlich mitgeteilt. Die Tessiner bekräftigten aber erneut, dass «eine derartige Reaktion nicht tolerierbar ist und einem Spieler – erst recht keinem Profi mit der Erfahrung von Kevin Behrens – niemals unterlaufen darf».

Behrens steht seit Sommer in Lugano unter Vertrag. In 19 Super-League-Spielen erzielte der Stürmer sechs Tore. Zuvor spielte er für Union Berlin und Wolfsburg in vier Jahren insgesamt 106 Mal in der Bundesliga. (nih)