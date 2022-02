Kevin Fiala trifft gegen Edmonton gleich doppelt. Bild: keystone

NHL-Schweizer in Topform – Fiala und Kukan mit je 2 Toren und 1 Assist, auch Nino trifft

Columbus – Buffalo 7:3

Dean Kukan, 2 Tore, 1 Assist, 4 Schüsse, 16:54 TOI.

Kukan war noch nie in der NHL mehr als ein Skorerpunkt gelungen, nun trumpfte er beim 7:3-Heimsieg der Columbus Blue Jackets gegen die Buffalo Sabres gross auf. Der 28-jährige Verteidiger erzielte das 1:0 (5.) sowie 3:2 (24.) und liess sich beim 5:2 von Brendan Gaunce (38.) einen Assist gutschreiben.

Damit verzeichnete er in dieser Partie gleich viele Punkte wie in seinen ersten 16 Spielen in der laufenden Meisterschaft (1/2). Zuvor hatte er in keiner Saison in der besten Liga der Welt mehr als fünf Skorerpunkte erzielt und nie öfter als einmal getroffen. Von daher war es logisch, dass Kukan zum «ersten Star» der Begegnung gekürt wurde. Die Blue Jackets feierten den siebenten Sieg in den letzten neun Partien.

Edmonton – Minnesota 3:7

Kevin Fiala, 2 Tore, 1 Assist, 4 Schüsse, 16:06 TOI.

Im Gegensatz zu Kukan ist man sich bei Fiala viele Skorerpunkte gewohnt. Der 25-jährige Stürmer steuerte zum 7:3-Erfolg der Minnesota Wild bei den Edmonton Oilers das 3:0 (7.) und 4:0 (14.) sowie einen Assist zum 6:1 (35.) bei. Damit gelang ihm eine starke Reaktion auf die beiden Spiele zuvor, in denen er nichts Zählbares zustande gebracht und eine Minus-6-Bilanz verzeichnet hatte.

Fiala, wie Kukan zum besten Spieler der Partie gekürt, hält nach 46 Begegnungen bei 16 Toren und 24 Assists. Die Wild kehrten nach zwei Niederlagen zum Siegen zurück.

Pittsburgh – Carolina 3:4

Die Carolina Hurricanes gewinnen in der NHL den Spitzenkampf der Metropolitan Division gegen die Pittsburgh Penguins 4:3. Der Churer Nino Niederreiter legte beim zweiten Sieg in Serie seines Teams den dritten Treffer auf. Mit einem angetäuschten Slapshot bediente er Sturmpartner Jesper Fast, der nur neun Sekunden nach Beginn des dritten Spielabschnitts die neuerliche Führung für Carolina besorgte.

Bereits zum Auftakt des zweiten Spielabschnitts hatten die Hurricanes in der Person von Jordan Staal nach neun Sekunden gejubelt. Bis zur zweiten Pause hatten die Penguins die 2:0-Führung der Gäste unter anderem durch Sidney Crosby wieder ausgeglichen.

Für Niederreiter war es im 43. Saisoneinsatz die elfte Torvorlage und der insgesamt 25. Skorerpunkt.

San Jose – Vegas 1:4

Timo Meier, 7 Schüsse, 19:28 TOI.

Ohne Skorerpunkte blieb für einmal Timo Meier. Der Appenzeller schoss zwar siebenmal auf das Tor der Vegas Golden Knights, blieb bei der 1:4-Niederlage aber ohne Torerfolg.

Arizona – Dallas 3:1

Janis Moser, 1 Schuss, 16:14 TOI

Zu einem Sieg kam dafür Janis Moser. Der Verteidiger der Arizona Coyotes stand beim 3:1-Sieg gegen Dallas etwas mehr als 16 Minuten auf dem Eis.

Schweizer Skorerliste: screenshot: nhl

(zap/sda)