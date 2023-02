Siegenthaler mit Assist bei Devils-Sieg gegen Vancouver – auch Moser gewinnt

Die New Jersey Devils gaben zuhause gegen die Vancouver Canucks beinahe einen 4:1-Vorsprung aus der Hand. In der Verlängerung war es aber Jesper Bratt auf Vorarbeit von Jack Hughes, der das Heimteam doch noch erlöste.

Die Ski-WM startet am Montag mit der Kombination der Frauen. Und wir sind uns schon jetzt fast sicher, dass all die Dinge in unserem Bullshit-Bingo passieren werden.

Grosse Emotionen. Viele Schweizer Medaillen. Und vermutlich auch die eine oder andere bittere Enttäuschung – genau so stellen wir uns eine Ski-Weltmeisterschaft vor. Während die besten Skifahrerinnen und Skifahrer in den kommenden zwei Wochen im französischen Courchevel und Méribel um die 39 Medaillen kämpfen, achten wir auch noch auf andere Dinge.