Trotz persönlichem Höhenflug wird Timo Meier die NHL-Playoffs wohl verpassen. Bild: keystone

Meier egalisiert persönliche Bestmarke – auch Suter sammelt Skorerpunkt

Arizona – San Jose 5:2

Timo Meier, 1 Assist, 3 Shots, 3 Hits, 18:46 TOI

Timo Meier hat trotz der 2:5-Niederlage der San Jose Sharks bei den Arizona Coyotes sein Erfolgserlebnis. Der Appenzeller egalisiert eine persönliche Bestmarke. Meier war im zweiten Drittel Passgeber zum zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 durch Brent Burns. Es war sein 36. Assist und der 66. Skorerpunkt insgesamt in der laufenden Saison, womit er seinen vor drei Jahren in der Regular Season erreichten Bestwert einstellte.

In jener Saison schaffte Meier zudem in den Playoffs weitere fünf Tore und zehn Assists. Er trug so seinen Teil zum Vorstoss in die Halbfinals bei. Im Kampf um die Final-Teilnahme scheiterten die Sharks am nachmaligen Stanley-Cup-Sieger St. Louis Blues.

Die ohnehin nur noch geringen Chancen auf eine Playoff-Teilnahme in diesem Jahr schwanden für die Sharks durch die Niederlage weiter. Bei den in der Central Division an letzter Stelle klassierten Coyotes, die ihren ersten Sieg nach sechs Niederlagen errangen, kam der Bieler Janis Moser nicht zum Einsatz.

Detroit – NY Rangers 4:5 n.V.

Pius Suter, 1 Assist, 1 Hit, 18:21 TOI

Pius Suter musste mit Detroit zum vierten Mal in Folge als Verlierer vom Eis. Die Red Wings verloren zuhause gegen die New York Rangers 4:5 nach Verlängerung. Der Zürcher war im dritten Drittel einer der Vorbereiter von Adam Ernes Führungstreffer zum 4:3, das bis dreieinhalb Minuten vor Schluss Bestand hatte.

Edmonton – Los Angeles 4:3 n.V.

Connor McDavid von den Edmonton Oilers schaffte dank einem Tor und einem Assist beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen gegen die Los Angeles Kings als erster Spieler in dieser Saison 100 Skorerpunkte. Der Kanadier erreichte in seinem siebenten Jahr in der NHL diese Marke zum bereits fünften Mal.

Schweizer Skorerliste: bild: nhl