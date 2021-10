Bild: keystone

Drittes Saisontor – Hurricanes bauen Siegesserie auch dank starkem Niederreiter aus

Carolina – Boston 3:0

Nino Niederreiter, 1 Tor, 4 Schüsse, 15:12 TOI

Carolina bleibt in der NHL das Team der Stunde. Die Hurricanes gewannen in der Nacht auf Freitag auch ihr sechstes Spiel dieser Saison und setzten sich gegen die Boston Bruins mit 3:0 durch.

Grossen Anteil am Sieg hatte auch der Schweizer Nino Niederreiter. Der Powerflügel zeigte einen engagierten Auftritt und erzielte im zweiten Drittel das vorentscheidende 2:0. Dabei verwertete der Bündner im Powerplay eine Vorlage von Brett Pesce. Für Niederreiter war es im sechsten Spiel der dritte Saisontreffer für die Hurricanes.

Seattle – Minndesota 4:1

Kevin Fiala, 0 Punkte, 3 Schüsse, 3 Hits, 18:09 TOI

Eine Niederlage setzte es derweil für Kevin Fiala und Minnesota ab. Die Wild unterlagen den Seattle Kraken auswärts mit 1:4. Matchwinner für das neuste Team der NHL war Haydn Feury, welcher Seattle mit den ersten beiden Toren auf die Erfolgsstrasse führte. Fiala blieb ohne Punkte.

San Jose – Montreal 0:4

Timo Meier, 0 Punkte, 4 Schüsse, 1 Hit, 17:36 TOI

Ebenfalls eine Pleite setzte es für Timo Meier und die San Jose Sharks ab. Das Team aus Kalifornien musste sich zuhause den Montreal Canadiens geschlagen geben. Überragender Mann war dabei Canadiens-Goalie Jake Allen. Der Keeper parierte gleich 45 Schüsse und feierte so einen Shutout. Für Meier war es das erste Spiel in dieser Saison, in welchem er ohne Skorerpunkt blieb.

(dab)

Schweizer Skorerliste: