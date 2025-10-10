freundlich10°
WM-Qualifikation

Fussball-WM 2034 könnte wegen der Religion erst 2035 stattfinden

FIFA and Saudi Arabian flags waving in the wind, Zurich, CH, Nov. 4 2023: FIFA and Saudi Arabian flags waving in the wind. Saudi Arabia will host the 25th edition of the FIFA World Cup 2034. Illustrat ...
2034 sollte die Fussball-WM in Saudi-Arabien stattfinden.Bild: www.imago-images.de

Aufgrund des Wetters und der Religion: Fussball-WM 2034 vielleicht erst 2035

2034 findet die WM in Saudi-Arabien statt – möglicherweise aber auch erst 2035, wie FIFA-Präsident Gianni Infantino nun andeutet. Neben dem Wetter spielt bei der Terminplanung auch die Religion eine Rolle.
10.10.2025, 06:0710.10.2025, 06:07

Die Terminfindung für die Fussball-WM 2034 verspricht nicht ganz unerwartet knifflig zu werden. Wie schon 2022 in Katar könnte auch die WM 2034 mit Saudi-Arabien als Gastgeber in den europäischen Wintermonaten stattfinden – möglicherweise sogar erst Anfang 2035.

«Natürlich müssen wir uns den Kalender ansehen, ihn optimieren und prüfen, wie wir Wettbewerbsformate finden können, die den neuen Anforderungen des Kalenders vielleicht etwas besser gerecht werden», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino vor Medienvertretern am Rande der Generalversammlung der europäischen Klub-Vereinigung ECA in Rom. Unter anderem die Nachrichtenagentur AP zitierte den Schweizer.

Today, I feel Saudi – wie Gianni Infantino die Fussball-WM 2034 in die Wüste gebracht hat

Da im Jahr 2034 der muslimische Fastenmonat Ramadan auf November und Dezember fällt, werde erwartet, dass die FIFA mit der WM-Endrunde auf Anfang 2035 ausweicht, berichtete das Portal «The Athletic». In Saudi-Arabien ist der Islam die offizielle Staatsreligion.

«Die Welt dreht sich weiter, und wir müssen stets versuchen, uns zu verbessern», sagte Infantino mit Blick auf mögliche Hitzeperioden im Juni und Juli. Üblicherweise finden Welt- und Europameisterschaften in diesen beiden Monaten statt. 2022 war die WM aufgrund der extrem heissen Sommermonate in Katar auf November und Dezember verlegt worden. (riz/sda/dpa)

