Nico Hischier und seine Teamkollegen gewinnen erneut auswärts. Bild: keystone

Hischier und Siegenthaler schaffen mit Devils-Sieg Historisches +++ Josi trifft bei Pleite

Nico Hischier und Jonas Siegenthaler feiern mit New Jersey den vierten Sieg in Folge. Die Devils bezwingen die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala auswärts 5:2.

Devils – Kings 5:2

Mit diesem Sieg schafften die Devils Historisches. Sie sind das erste Team in der Geschichte der NHL, das 17 der ersten 20 Saisonspiele auf fremdem Eis gewonnen hat. Hischier liess sich beim 1:1 von Tomas Tatar (13.) seinen 22. Assist und 41. Skorerpunkt in dieser Saison gutschreiben. Das 1:0 (7.) der Kings erzielte Kevin Fiala, der im Powerplay zum 16. Mal in der laufenden Meisterschaft erfolgreich war und damit weiterhin sechs Skorerpunkte mehr auf dem Konto hat als Hischier.

Sabres – Predators 5:3

Roman Josi trug sich ebenfalls in die Torschützenliste. Der Captain der Nashville Predators traf bei der 3:5-Heimniederlage gegen die Buffalo Sabres zum 1:1 (16.). Der Berner Verteidiger verzeichnete eine Minus-3-Bilanz, Teamkollege Nino Niederreiter blieb trotz fünf Torschüssen punktelos. Nashville verlor zum dritten Mal in Folge.

Blue Jackets – Red Wings 4:3

Von den in der Nacht auf Sonntag im Einsatz stehenden Schweizer Akteuren verliess einzig noch Tim Berni das Eis als Sieger – er gewann mit den Columbus Blue Jackets 4:3 bei den Detroit Red Wings, bei denen Pius Suter erneut überzählig war.

Kraken – Blackhawks 8:5

Für Philipp Kuraschew und die Chicago Blackhawks ging mit dem 5:8 zu Hause gegen die Seattle Kraken eine Serie von drei Siegen zu Ende. Die Kraken untermauerten mit den acht Treffern erneut, weshalb sie die zweitbeste Offensive der Liga stellen.

Coyotes – Wild 1:2

Janis Moser unterlag mit den Arizona Coyotes bei den Minnesota Wild 1:2. Während die Wild damit innerhalb der Playoffränge nach oben orientieren, verbleiben die Mosers Coyotes in der Gruppe der schlechtesten Teams der Liga. (con/sda)