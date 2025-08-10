Dreierpack um 16.30 Uhr: Lugano empfängt Basel, die Zürcher Klubs zu Gast in der Romandie

Liveticker
10.08.2025, 15:1710.08.2025, 15:17
Ab 16.30 Uhr hofft Schlusslicht Lugano auf die ersten Punkte. Für Trainer Mattia Croci-Torti könnte es schon fast zum Endspiel werden. Mit dem Meister FC Basel gastiert aber ein schwieriger Gegner im Cornaredo. Gleichzeitig stehen in Lausanne und Genf ebenfalls Partien an. Zu Gast in der Romandie sind die beiden Zürcher Klubs. Der FCZ trifft auf Lausanne-Sport, für GC geht es gegen Servette mit den Interimstrainern Bojan Drmic und Alexandre Alphonse.
Die Partie Lugano – FC Basel verfolgst du hier im Liveticker. Die Ticker zu den anderen Spielen findest du ganz oben im Artikel. (nih)
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
1 / 57
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
Nach drei Jahren bei YB wechselt Mittelfeldspieler Filip Ugrinic für rund drei Millionen Euro – exklusive Bonuszahlungen – zum FC Valencia.
quelle: instagram.com/valenciacf/
Viel Sonne, bunte Kleider und Musik! So war die Street Parade 2025
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Am Sonntag stehen vier Spiele der Super League auf dem Programm. Der FC Sion strebt in der 3. Runde bei den Young Boys ab 14.00 Uhr den dritten Sieg an, während die Berner nach der 1:4-Pleite in Basel eine Reaktion brauchen. Ab 16.30 Uhr hofft Schlusslicht Lugano auf die ersten Punkte. Mit dem Meister FC Basel gastiert ein schwieriger Gegner im Cornaredo. Ebenfalls um 16.30 Uhr stehen die Partien zwischen Lausanne und Zürich sowie zwischen Servette und den Grasshoppers an.