Super League live: Lugano – FC Basel und Spiele von FCZ und GC im Ticker

Dreierpack um 16.30 Uhr: Lugano empfängt Basel, die Zürcher Klubs zu Gast in der Romandie

10.08.2025, 15:1710.08.2025, 15:17
Ab 16.30 Uhr hofft Schlusslicht Lugano auf die ersten Punkte. Für Trainer Mattia Croci-Torti könnte es schon fast zum Endspiel werden. Mit dem Meister FC Basel gastiert aber ein schwieriger Gegner im Cornaredo. Gleichzeitig stehen in Lausanne und Genf ebenfalls Partien an. Zu Gast in der Romandie sind die beiden Zürcher Klubs. Der FCZ trifft auf Lausanne-Sport, für GC geht es gegen Servette mit den Interimstrainern Bojan Drmic und Alexandre Alphonse.

Die Partie Lugano – FC Basel verfolgst du hier im Liveticker. Die Ticker zu den anderen Spielen findest du ganz oben im Artikel. (nih)

Die Goalies glänzen bei Remis – YB bleibt auch gegen Sion ohne Sieg
Erst noch die Lehre abgeschlossen – jetzt begeistert FCSG-Stürmer Vogt gar Alex Frei
