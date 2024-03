Nico Hischier zieht ab. Bild: keystone

Trotz Toren von Hischier und Meier verlieren die New Jersey Devils

Mehr «Sport»

New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 2:4

Nico Hischier (New Jersey): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 22:22 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Tor, 2 Schüsse, TOI 20:26 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 2 Schüsse, TOI 15:03 Min.

Akira Schmid (New Jersey): Ersatz.​

Die NHL-Playoffs entschwinden immer weiter aus dem Blickfeld der New Jersey Devils mit ihrer grossen Schweizer Fraktion. Im Mitteldrittel traf Captain Nico Hischier mit seinem 21. Saisontor zum 1:1-Ausgleich, im letzten Drittel verkürzte Timo Meier mit seinem 18. Treffer der Saison noch einmal zum 2:3 – aber vergebens.

New Jersey weist rund 20 Runden vor Schluss sechs Punkte Rückstand auf den letzten Playoff-Platz auf (bei nur zwei Punkten für einen Sieg in der NHL). Zudem gaben die Devils zum Ende der Wechselperiode ihren treffsichersten Stürmer und kanadischen Weltmeister-Captain Tyler Toffoli nach Winnipeg ab. Dafür erhielt der Schweizer Akira Schmid weitere Konkurrenz. Zwar wechselte New Jerseys tschechischer Stammgoalie Vitek Vanecek nach San Jose, dafür kamen gleich zwei neue Goalies: der Kanadier Jake Allen aus Montreal und der Finne Kaapo Kahkonen aus Minnesota.

Columbus Blue Jackets – Nashville Predators 1:2

Roman Josi (Nashville): 7 Schüsse, TOI 23:26 Min.

Ihren Playoff-Platz gefestigt haben hingegen die Nashville Predators mit dem Berner Captain Roman Josi. Nach einem 2:1-Sieg in Columbus haben sie nun eine Reserve von acht Punkten.

Buffalo Sabres – Edmonton Oilers 3:2 n.P.

Ein nicht alltägliches Ende der Partie erlebten die Fans in Buffalo. Zwei Sekunden vor Ablauf der Verlängerung erzielte Owen Power das vermeintliche Siegtor der Sabres:

Doch als die Teams bereits in der Kabine waren, stellten die Schiedsrichter fest: Es lag ein Offside vor. Also wurden die Spieler zurück aufs Eis beordert. Im Penaltyschiessen setzte sich Buffalo dann endgültig durch:

(ram/sda)