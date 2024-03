Nico Hischier zieht ab. Bild: keystone

Suter schiesst Niederreiters Jets im Spitzenkampf ab – Devils verlieren trotz CH-Toren

New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 2:4

Nico Hischier (New Jersey): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 22:22 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Tor, 2 Schüsse, TOI 20:26 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 2 Schüsse, TOI 15:03 Min.

Akira Schmid (New Jersey): Ersatz.​

Die NHL-Playoffs entschwinden immer weiter aus dem Blickfeld der New Jersey Devils mit ihrer grossen Schweizer Fraktion. Im Mitteldrittel traf Captain Nico Hischier mit seinem 21. Saisontor zum 1:1-Ausgleich, im letzten Drittel verkürzte Timo Meier mit seinem 18. Treffer der Saison noch einmal zum 2:3 – aber vergebens.

New Jersey weist rund 20 Runden vor Schluss sechs Punkte Rückstand auf den letzten Playoff-Platz auf (bei nur zwei Punkten für einen Sieg in der NHL). Zudem gaben die Devils zum Ende der Wechselperiode ihren treffsichersten Stürmer und kanadischen Weltmeister-Captain Tyler Toffoli nach Winnipeg ab. Dafür erhielt der Schweizer Akira Schmid weitere Konkurrenz. Zwar wechselte New Jerseys tschechischer Stammgoalie Vitek Vanecek nach San Jose, dafür kamen gleich zwei neue Goalies: der Kanadier Jake Allen aus Montreal und der Finne Kaapo Kahkonen aus Minnesota.

Columbus Blue Jackets – Nashville Predators 1:2

Roman Josi (Nashville): 7 Schüsse, TOI 23:26 Min.

Ihren Playoff-Platz gefestigt haben hingegen die Nashville Predators mit dem Berner Captain Roman Josi. Nach einem 2:1-Sieg in Columbus haben sie nun eine Reserve von acht Punkten.

Buffalo Sabres – Edmonton Oilers 3:2 n.P.

Ein nicht alltägliches Ende der Partie erlebten die Fans in Buffalo. Zwei Sekunden vor Ablauf der Verlängerung erzielte Owen Power das vermeintliche Siegtor der Sabres:

Doch als die Teams bereits in der Kabine waren, stellten die Schiedsrichter fest: Es lag ein Offside vor. Also wurden die Spieler zurück aufs Eis beordert. Im Penaltyschiessen setzte sich Buffalo dann endgültig durch:

Vancouver Canucks – Winnipeg Jets

Pius Suter (Vancouver): 1 Schuss, 1 Tor, 1 Assist, TOI 13:02 Min.

Nino Niederreiter (Winnpeg): 1 Schuss, TOI 16:11 Min.​

Das Spitzenspiel zwischen dem Leader und dem Drittplatzierten in der Western Conference war eine überraschend klare Angelegenheit. Das Heimteam führte bereits nach dem Startdrittel 3:0. Beim vierten Sieg der Canucks in Serie glänzte Pius Suter mit einem Tor und einem Assist. Das 2:0 bereitete der 27-Jährige vor, den Endstand besorgte er mit seinem 13. Treffer der Saison selbst. Nino Niederreiter, der zuvor in vier Spielen am Stück getroffen oder vorgelegt hatte, blieb für einmal ohne Skorerpunkt.

Los Angeles Kings – Dallas Stars 1:4

Kevin Fiala (Los Angeles): 3 Schüsse, 1 Tor, TOI 18:16 Min.

Kevin Fiala konnte bei den Los Angeles Kings zwar ein weiteres persönliches Erfolgserlebnis feiern. Sein Führungstreffer gegen die Dallas Stars nach gerade einmal 26 Sekunden blieb bei der 1:4-Niederlage jedoch wertlos. Die Franchise aus Kalifornien befindet sich trotz des Dämpfers weiter auf Playoff-Kurs.

Washington Capitals – Chicago Blackhawks 4:1

Philipp Kuraschew (Chicago): 4 Schüsse, TOI 22:14 Min.

Dies gilt nicht für die Chicago Blackhawks. Das Team von Philipp Kuraschew unterlag auswärts in Washington 1:4 und bezog die achte Niederlage in den letzten neun Spielen. Der 24-Jährige Schweizer blieb ohne Skorerpunkt. Da die San Jose Sharks gegen die Ottawa Senators gewannen, sind die Blackhawks nun alleiniges Schlusslicht der Liga.

