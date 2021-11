Pius Suter freut sich mit Teamkollege Robby Fabbri. Bild: keystone

Suter glänzt mit Tor und Assist – Kuraschew gewinnt Schweizer Duell gegen Josi

Detroit – Las Vegas 5:2

Pius Suter, 1 Tor, 1 Assist, 4 Shots, 21:28 TOI

Pius Suter ist mit einem Tor und einem Assist der entscheidende Stürmer beim 5:2-Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die Vegas Golden Knights in der NHL. Suter gelingen wie schon am Vortag bei den Buffalo Sabres zwei Skorerpunkte. Der 25-jährige Zürcher hat in dieser Saison nun je 3 Tore und Assists erzielt – alle in den letzten sieben Spielen.

Der dritte Saisontreffer von Pius Suter. Video: streamable

Gegen die Vegas Golden Knights legte Suter im Startdrittel vor dem 2:1 für Robby Fabbri auf und traf 92 Sekunden vor der ersten Pause mit einem wuchtigen Schuss in die nahe obere Torecke zum 3:1.

Chicago – Nashville 2:1 n.V.

Roman Josi, 2 Blocks, 25:51 TOI

Philipp Kuraschew, 1 Block, 12:43 TOI



Im Schweizer Duell zwischen Philipp Kurashev und Roman Josi behielt Ersterer das bessere Ende für sich. Die Chicago Blackhawks kamen gegen die Nashville Predators zum zweiten Saisonsieg. Alex DeBrincat erzielte nach 37 Sekunden in der Verlängerung das 2:1, unmittelbar nachdem Josi auf der anderen Seite die Entscheidung knapp verpasst hatte.

Minnesota – NY Islanders 5:2

Kevin Fiala, 3 Shots, 1 Hit, 1 Blockk, 18:25 TOI

Kevin Fiala und seine Minnesota Wild feierten mit einem 5:2 gegen die New York Islanders den dritten Sieg in der Serie. Der Ostschweizer blieb trotz auffälliger Leistung ohne Skorerpunkt. (pre/sda)

Schweizer Skorerliste: