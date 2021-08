Sport

Olympia 2020

Olympia 2020: Kambundji verpasst erhofften Exploit im 200-Meter-Final



Bild: keystone

Kambundji verpasst Exploit im Final über 200 Meter: «Sicher nicht der perfekte Lauf»

Mujinga Kambundji verpasst im Olympia-Final über 200 m einen weiteren Exploit. In 22,30 Sekunden bleibt die Bernerin an den Sommerspielen in Tokio erstmals über ihrem Schweizer Rekord und wird Siebte.

Kambundji verlor nach ansprechendem Start auf der halben Bahnrunde nach der Kurve den Anschluss an die Topkräfte. Am Ende fehlten der 29-jährigen Bernerin trotz Rückenwind von 0,8 m/s auf ihren eigenen Schweizer Rekord vier Hundertstel.

Video: SRF

«Es war sicher nicht der perfekte Lauf. Die Kurve war wohl nicht ganz so gut», bilanzierte Kambundji nach ihrem dritten Final bei einem Wettkampf der absoluten Weltspitze im Interview mit SRF. Am Schluss habe sie dann nicht mehr aufdrehen können.

Video: SRF

Im Vorlauf wie auch in den Halbfinals in Tokio hatte die WM-Dritte von Doha 2019 ihren Rekordwert jeweils egalisiert. Die Schweizerin zollte wohl auch etwas der Tatsache Tribut, dass sie bereits ihren sechsten Renneinsatz in Tokio absolvierte.

Thompson-Herah holt das Double

Dem Rennen über 200 m drückte die Jamaikanerin Elaine Thompson-Herah den Stempel auf. Die Olympiasiegerin über 100 m lieferte in 21,53 Sekunden die zweitbeste jemals gelaufene Zeit ab und sicherte sich erneut souverän Gold. Nur Florence Griffith-Joyner war 1988 in Seoul 19 Hundertstel schneller gelaufen als Thompson-Herah, die sich damit wie 2016 in Rio de Janeiro das Sprint-Double sicherte.

Silber ging an die erst 18-jährige Christine Mboma (21,81) aus Namibia vor Gabrielle Thomas (51,87) aus den USA. (pre/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle Leichtathletik-Weltrekorde 1 / 50 Alle Leichtathletik-Weltrekorde quelle: ap / gero breloer Nico beim Wrestling – das tut schon beim Zuschauen weh Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter