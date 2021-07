Sport

Olympia 2020

Olympia 2020: Das ist das Programm in Tokio am Mittwoch



Olympia-Programm: Was am Mittwoch in Tokio alles los ist

Die Highlights

Rad: Zeitfahren

Einen Tag nach dem historischen Dreifachtriumph der Mountainbikerinnen hoffen erneut Schweizer Vertreterinnen und Vertreter aus dem Radsport auf Medaillen. In den Einzelzeitfahren auf der Strasse zählen Stefan Küng und Marlen Reusser zu den Anwärtern auf Edelmetall. Küng könnte mit einem Sieg die Nachfolge von Fabian Cancellara antreten.

Rudern

Als erstes von drei Schweizer Booten kämpft am Mittwoch der Doppelzweier mit Roman Röösli und Barnabé Delarze um die Medaillen. Das ambitionierte Duo peilt Gold an. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich die beiden Ruderer allerdings noch steigern. Den Final erreichten sie nur als Dritte in ihrem Halbfinal.

Tennis

Belinda Bencic kämpft gleich in zwei Disziplinen um den Einzug in die Halbfinals und damit in die Medaillenspiele. Im Einzel bestreitet sie ihren Viertelfinal gegen die formstarke Russin Anastasia Pawljutschenkowa, im Doppel zusammen mit Viktorija Golubic folgt das Duell mit den Australierinnen Elena Perez/Samantha Stosur.

Schwimmen

Mit der 4x200-m-Staffel ist Swiss Swimming erstmals seit 2008 wieder in einem Olympia-Final vertreten. Eine Medaille für das Quartett mit Antonio Djakovic, Roman Mityukov, Noè Ponti und Nils Liess wäre allerdings eine Sensation.

Schwimmen

Jérémy Desplanches bestreitet den Vorlauf über 200 m Lagen. Der derzeit beste Schweizer Schwimmer peilt in seiner Paradedisziplin ein Topergebnis an. 2018 war er über diese Strecke Europameister, 2019 WM-Zweiter. Den Vorlauf sollte der Genfer problemlos überstehen.

Bild: keystone

Die 23 Medaillen-Entscheidungen vom Mittwoch

2.18 Uhr

Rudern, Frauen, Doppelzweier

2.30 Uhr

Rudern, Männer, Doppelzweier

🇨🇭 mit Barnabé Delarze/Roman Röösli



Bild: keystone

2.50 Uhr

Rudern, Frauen, Vierer ohne

3.10 Uhr

Rudern, Männer, Vierer ohne

3.30 Uhr

Rudern, Männer, Doppelvierer

3.41 Uhr

Schwimmen, Frauen, 200 m Crawl

3.49 Uhr

Schwimmen, Männer, 200 m Delfin

3.50 Uhr

Rudern, Frauen, Doppelvierer

4.30 Uhr

Rad Strasse, Frauen, Zeitfahren

🇨🇭 mit Marlen Reusser



Bild: keystone

4.45 Uhr

Schwimmen, Frauen, 200 m Lagen

4.54 Uhr

Schwimmen, Frauen, 1500 m Crawl

5.26 Uhr

Schwimmen, Männer, 4x200 m Crawl

🇨🇭 mit Antonio Djakovic/Roman Mityukov/Noè Ponti/Nils Liess



7.00 Uhr

Rad Strasse, Männer, Zeitfahren

🇨🇭 mit Stefan Küng



8.00 Uhr

Wasserspringen, Männer, 3 m synchron

10.30 Uhr

Reiten, Dressur, Einzel

11.00 Uhr

Rugby, Sevens, Männer

11.50 Uhr

Judo, Frauen, bis 70 kg

12.15 Uhr

Kunstturnen, Männer, Mehrkampf

🇨🇭 mit Benjamin Gischard, Eddy Yusof



12.20 Uhr

Judo, Männer, bis 90 kg

🇱🇮 evtl. mit Raphael Schwendinger

12.30 Uhr

Fechten, Männer, Säbel, Teams

12.50 Uhr

Gewichtheben, Männer, bis 73 kg

14.55 Uhr

Basketball, 3x3, Frauen

15.25 Uhr

Basketball, 3x3, Männer

Bild: keystone

Weitere Schweizer Einsätze am Mittwoch

1.40 Uhr: Paul Jacot/Markus Kessler/Joël Schürch/Andrin Gulich

Rudern, Vierer ohne, B-Final

2.00 Uhr: Sabrina Jaquet

Badminton, Einzel, Vorrunde, Gruppe P gegen Thuy Linh Nguyen (VIE)

2.00 Uhr: Adrian Heidrich/Mirco Gerson

Beachvolleyball, Vorrunde, Gruppe C gegen Jacob Gibb/Tri Bourne (USA)

3.00 Uhr: Tanja Hüberli/Nina Betschart

Beachvolleyball, Vorrunde, Gruppe F gegen Mika Ishii/Megumi Murakami (JPN)

3.35 Uhr: Roman Mityukov

Schwimmen, 200 m Rücken, Vorlauf

4.40 Uhr: Patricia Merz/Frédérique Rol

Rudern, Leichtgewichts-Doppelzweier, Halbfinal

5.05 Uhr: Mateo Sanz Lanz

Segeln, Windsurfen RS:X, 7., 8. und 9. Wettfahrt

Bild: keystone

5.05 Uhr: Lucien Cujean/Sébastien Schneiter

Segeln, 49er, 4., 5. und 6. Wettfahrt

5.20 Uhr: Raphael Schwendinger (LIE)

Judo, bis 90 kg, Sechzehntelfinal gegen Colton Brown (USA) (ca. 05.20 Uhr), evtl. Achtel- (ab ca. 06.00 Uhr), Viertelfinal (ab ca. 07.00 Uhr), Repechage (ca. 10.30 Uhr) oder Halbfinal (ca. 10.45 Uhr), um Platz 3 (ca. 12.00 Uhr)

5.30 Uhr: Belinda Bencic

Tennis, Einzel, Viertelfinal gegen Anastasia Pawljutschenkowa (ROC)

5.50 und 8.00 Uhr: Alena Marx

Kanu, Slalom, Canadier, Einer, Vorläufe

6.50 und 9.00 Uhr: Martin Dougoud

Kanu, Slalom, Kajak, Einer, Vorläufe

7.50 Uhr: Linda Fahrni/Maja Siegenthaler

Segeln, 470, 1. und 2. Wettfahrt

8.30 Uhr: Belinda Bencic/Viktorija Golubic

Tennis, Doppel, Viertelfinal gegen Elena Perez/Samantha Stosur (AUS)

Bild: keystone

12.09 Uhr: Maria Ugolkova

Schwimmen, 100 m Crawl, Vorlauf

12.26 Uhr: Roman Mityukov

Schwimmen, 200 m Rücken, Vorlauf

13.07 Uhr: Jérémy Desplanches

Schwimmen, 200 m Lagen, Vorlauf

