Die olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio umfassen eine Vielzahl an Sportarten und Wettbewerben. Insgesamt gibt es in 33 Sportarten und 51 Disziplinen 339 Entscheidungen (hier werden die Medaillen vergeben). Dabei nehmen 116 Schweizer Sportler in Tokio teil. Damit du dabei nicht den Überblick über den Zeitplan verlierst, hier das Programm der olympischen Spiele im Jahr 2021 nach Sportart und weitere wichtige Informationen:

Kalender für Tokio nach Sportart

Badminton

24. Juli - 2. August

21. Juli - 7. August

24.-28. Juli 3x3

25. Juli - 8. August Regulär​

24. Juli - 7. August

31. Juli - 1. August

29.-30. Juli

23.-31 Juli

24. Juli - 8. August

24. Juli - 1. August

21. Juli - 7. August

24. Juli - 3. August

24.-28. Juli

31. Juli - 4. August

30. Juli - 2. August

5.-8. August

24. Juli - 8. August

24.-31. Juli

25.-30. Juli

2.-7. August

5.-7. August

3.-6. August

24. Juli - 6. August

30. Juli - 8. August

4.-5. August

5. August -7. August

26.-27. Juli

2.-8. August

25.-26. Juli

29. Juli

24. Juli - 7. August

6.-8. August

1.-7. August

23.-30. Juli

26.-31. Juli

24. Juli - 2. August

24. Juli - 1. August

26. Juli - 4. August

25.-26. Juli

4.-5. August

25. Juli - 1. August

2.-7. August

24.-27. Juli

24. Juli - 1. August

24. Juli - 6. August

30.-31. Juli

26.-27. Juli

31. Juli

24. Juli - 8. August

25. Juli - 7. August

25. Juli - 7. August Waterpolo

24. Juli - 8. August

Du interessierst dich nicht für eine einzelne Sportart, sondern willst wissen, was an den olympischen Sommerspielen an welchem Tag läuft? Hier noch der Kalender von Olympia im Jahr 2021 nach Datum:

Tokio-Kalender nach Datum

Mittwoch, 21. Juli 2021

Softball Erste Runde (Frauen)

Fussball Erste Runde (Frauen)

Fussball Erste Runde (Männer)

Eröffnungszeremonie

Bogenschiessen Wettbewerb beginnt

Rudern

Gerätturnen Wettbewerb beginnt

Badminton Gruppenphase beginnt, Singles und Doubles

Basketball (3x3) Gruppenphase beginnt

Beachvolleyball Vorrunde startet

Boxen Wettbewerbe starten

Rad Strassenrennen (Männer)

Reiten

Fechten Sabre (Männer) und Epee (Frauen) Wettbewerbe

Handball Vorrundenstart (Männer)

Hockey Gruppenphase beginnt

Gewichtheben Start der Wettbewerbe

Judo -48kg (Frauen), -60kg (Männer)

Schiessen 10m Start Luftgewehr (Frauen), 10m Luftpistole (Männer)

Schwimmen Wettbewerb beginnt (Männer)

Tischtennis Vorrunde startet

Taekwondo -49kg (Frauen), -58kg (Männer)

Tennis Singles und Doubles erste Runde

Volleyball Vorrunde startet (Männer)

Wasserpolo Vorrunde startet (Frauen)

Gewichtheben 49kg (Frauen)

Bogenschiessen (Frauen)

Gerätturnen Qualifikation (Männer)

Basketball Vorrunde startet (Männer)

Kanu Slalom

Rad Strassenrennen (Frauen)

Turmspringen Synchron 3m Final (Frauen)

Fechten Foil (Frauen) und Epee (Männer) Wettbewerbe

Hundball Vorrunde startet (Frauen)

Judo -52kg (Frauen), -66kg (Männer)

Segeln Wettbewerbe starten

Schiessen 10m Start Luftgewehr (Frauen), 10m Luftpistole (Männer)

Skateboard Street Wettbewerb (Männer)

Surfen Wettbewerbe starten

Schwimmen Finale in 400mTaekwondo -57kg (Frauen), -68kg (Männer)

Volleyball Vorrunde startet (Frauen)

Wasserpolo Vorrunde startet (Männer)

Gewichtheben 61kg (Männer), 67kg (Männer)

Bogenschiessen Team Final (Männer)

Gerätturnen Team Final (Männer)

Basketball Vorrunde startet (Frauen)

Kanu Slalom C1 Final (Männer)

Rad, Mountain-Bike Cross-Country (Männer)

Turmspringen Synchron 10m Final (Männer)

Fechten Sabre (Frauen) und Foil (Männer) Wettbewerbe

Judo -57kg (Frauen), -73kg (Männer)

Rugby Gruppenphase beginnt (Männer)

Schiessen Skeet Qualifikation und Final

Skateboard Street Wettbewerb (Frauen)

Schwimmen Finale in 100m Butterfly (Frauen), 100m Brust (Männer), 400m Freistil (Frauen), 4x100m Freistil (Männer)

Tischtennis Doubles Final (Gemischt)

Taekwondo -67kg (Frauen), -80kg (Männer)

Triathlon Männer Rennen

Gewichtheben 55kg (Frauen)

Gerätturnen Team Final (Frauen)

Kanu Slalom K1 Final (Frauen)

Rad, Mountain-Bike Cross-Country (Frauen)

Turmspringen Synchron 10m Final (Frauen)

Reiten Team Finale

Fechten Epee Team (Frauen)

Judo -63kg (Frauen), -81kg (Männer)

Rudern Finale im 4erSchiessen LuftPistolee Wettbewerb (Gemischt)

Softball Final (Frauen)

Schwimmen Finale in 200m Freistil (Männer), 100m Rücken (Männer und Frauen), 100m Brust (Frauen)

Taekwondo +67kg (Frauen), +80kg (Männer)

Triathlon Frauen Rennen

Gewichtheben 59kg (Frauen), 64kg (Frauen)

Gerätturnen Final (Männer)

Baseball Vorrunde startet (Männer)

Basketball (3x3)

Turmspringen Synchron 3m Final (Männer)

Reiten Einzel Finale

Fechten Sabre Team (Männer)

Judo -70kg (Frauen), -90kg (Männer)

Rudern Finale

Rugby (Männer)

Surfen (Wellenbedingt)

Schwimmen Finale in 200m Freistil (Frauen), 200m ButterFliegen (Männer), 200m Einzel Medley (Frauen), 1500m Freistil (Frauen), 4x200m Freistil (Männer)Gewichtheben 73kg (Männer)





Gerätturnen Final (Frauen)

Kanu Slalom C1 (Frauen)

Rad, BMX Rennen Wettbewerb beginnt

Fechten Foil Team (Frauen)

Golf Eröffnungstag (Männer)

Judo -78kg (Frauen), -100kg (Männer)

Rudern Finals

Rugby Gruppenphase beginnt (Frauen)

Schiessen Trap Wettbewerbe

Schwimmen Finale in 800m Freistil (Männer), 200m Brust (Männer), 200m ButterFliegen (Frauen), 100m Freistil (Männer), 4x200m Freistil (Frauen)

Tischtennis Singles (Frauen)

Bogenschiessen Einzel (Frauen)

Leichtathletik Wettbewerb beginnt; 10,000m Final (Männer)

Badminton Gemischt Doubles

Kanu Slalom K1 (Männer)

Rad, BMX Rennen Finale

Reiten, eventing Wettbewerb beginnt

Fechten Epee Team (Männer)

Judo +78kg (Frauen), +100kg (Männer)

Rudern FinaleSchiessen 25m Pistole (Frauen)

Schwimmen 200m Brust (Frauen), 200m Rücken (Männer), 100m Freistil (Frauen), 200m Einzel Medley (Männer)

Tischtennis Singles (Männer)

Tennis Doubles Final (Männer)

Trampolin Einzel (Frauen)

Bogenschiessen Einzel (Männer)

Leichtathletik Finale in Diskus (Männer), 4x400m (Gemischt), 100m (Frauen)

Badminton Doubles (Männer)

Rad, BMX Freistil Wettbewerb beginnt

Fechten Sabre Team (Frauen)

Judo Team (Gemischt)

Rugby (Frauen)

Segeln RSX Medaille Rennen

Schiessen Trap (Gemischt), 50m Gewehr Dreierposition (Frauen)

Schwimmen Finale in 100m Butterfly (Männer), 200m Rücken (Frauen), 800m Freistil (Frauen), 4x100m Medley (Gemischt)

Tennis Singles Final (Frauen)

Trampolin Einzel (Männer)

Triathlon (Gemischt)

Gewichtheben 81kg (Männer), 96kg (Männer)

Gerätturnen Finale in Bodenturnen (Männer), Sprung (Frauen), Pauschenpferd (Männer), Stufenbarren (Frauen)

Leichtathletik Finale in Kugelstossen (Frauen), Hochsprung (Männer), Dreisprung (Frauen), 100m (Männer)

Badminton Singles (Frauen)

Rad, BMX Freestyle Park Finale

Turmspringen 3m (Frauen)

Fechten Foil Team (Männer)

Golf Final Tag (Männer)

Segeln Laser Medaille Rennen

Schwimmen Finale in 50m Freistil (Männer und Frauen), 1500m Freistil (Männer), 4x100m Medley (Männer und Frauen)

Tennis Singles Final (Männer), Doubles Final (Frauen), Doubles Final (Gemischt)

Gewichtheben 76kg (Frauen)

Wrestling Wettbewerb startet

Gerätturnen Finale in Ringe (Männer), Bodenturnen (Frauen), Sprung (Männer)

Synchronschwimmen Wettbewerb beginnt (Frauen)

Leichtathletik Finale in Weitsprung (Männer), 100m Hürden (Frauen), Diskus (Frauen), 3000m Hürdenlauf (Männer), 5000m (Frauen)

Badminton Doubles (Frauen), Singles (Männer)

Kanu Sprung Wettbewerb beginnt

Rad, Track Wettbewerb beginnt

Team Sprung Finale (Frauen)

Reiten Team Final, Einzel Final

Segeln 49er FX Medaille Rennen (Frauen), 49er Medaille Rennen (Männer)

Schiessen 25m Schnellschuss Pistole (Männer), 50m Gewehr Dreierposition (Männer)

Gewichtheben 87kg (Frauen), +87kg (Frauen)

Wrestling Finale in Greco-Roman 60kg (Männer), Greco-Roman 130kg (Männer), Freistil 76kg (Frauen)

Gerätturnen Finale in Barren (Männer), Schwebebalken (Frauen), Reck (Männer)Leichtathletik Finale in Weitsprung (Frauen), 400m Hürden (Männer), Stabhochsprung (Männer), Hammerwurf (Frauen), 800m (Frauen), 200m (Frauen)

Boxen Leichgewicht Final (Männer)

Kanu Sprung Finale in Kayak Single 200m (Frauen), Kanu Double 1000m (Männer), Kayak Single 1000m (Männer), Kayak Double 500m (Frauen)

Rad, Track Finale in Mannschaftsverfolgung (Frauen) und Team Sprung (Männer)

Turmspringen 3m (Männer)

Segeln Medaille Rennen in Finn (Männer), Foiling Nacra 17 (Gemischt)

Klettern Wettbewerb beginnt (Männer)

Gewichtheben 109kg (Männer)

Wrestling Finale in Greco-Roman 77kg (Männer), Greco-Roman 97kg (Männer), Freistil 68kg (Frauen)

Synchronschwimmen Duet Final (Frauen)

Leichtathletik Finale in 400m Hürden (Frauen), 3000m Hürdenlauf (Frauen), Hammerwurf (Männer), 800m (Männer), 200m (Männer)

Boxen Final (Männer)Rad, Track Mannschaftsverfolgung Final (Männer)

Reiten Sprung Einzel Final

Golf Eröffnungstag (Frauen)

Marathon Schwimmen 10km (Frauen)

Segeln 470 Medaille Rennen

Skateboarding Park Wettbewerb (Frauen)

Klettern Wettbewerb beginnt (Frauen)

Gewichtheben +109kg (Männer)

Wrestling Finale in Greco-Roman 67kg (Männer), Greco-Roman 87kg (Männer), Freistil 62kg (Frauen)

Leichtathletik Finale in Dreisprung (Männer), Kugelstossen (Männer), 100m Hürden (Männer), 20km Rennen (Männer), Stabhochsprung (Frauen), 400m (Männer)Boxen Final (Männer)

Kanu Sprung Finale in Kayak Single 200m (Männer), Kanu Single 200m (Frauen), Kayak Single 500m (Frauen), Kayak Double 1000m (Männer)

Rad, Track Keirin Final (Frauen), Omnium (Männer)Turmspringen 10m (Frauen)

Hockey (Männer)Karate Finale in Kata (Frauen), Kumite -67kg (Männer), Kumite -55kg (Frauen)

Marathon Schwimmen 10km (Männer)

Moderner Fünfkampf Wettbewerb beginnt

Skateboarding Park Wettbewerb (Männer)

Klettern Kombi Final (Männer)

Tischtennis Team (Frauen)

Wrestling Finale in Freistil 57kg (Männer), Freistil 86kg (Männer), Freistil 57kg (Frauen)



Leichtathletik Finale in 50km Rennen (Männer), 20km Rennen (Frauen), Speerwurf (Frauen), 5000m (Männer), 400m (Frauen), 1500m (Frauen), 4x100m (Männer und Frauen)

Beachvolleyball (Frauen)

Boxen Schwergewicht Final (Männer)

Rad, Track Finale in Madison (Frauen), Sprung (Männer)

Fussball Gold Medaille Match (Frauen)

Hockey (Männer)

Karate Finale in Kata (Männer), Kumite -61kg (Frauen), Kumite -75kg (Männer)

Moderner Fünfkampf Finale (Frauen)

Rhythmische Sportgymnastik Wettbewerb beginnt (Frauen)

Klettern Kombi Final (Frauen)

Tischtennis Team (Männer)

Wrestling Finale in Freistil 74kg (Männer), Freistil 125kg (Männer), Freistil 53kg (Frauen)

Synchronschwimmen Team Frei (Frauen)

Leichtathletik Marathon (Frauen); Finale in Hochsprung (Frauen), 10,000m (Frauen), Speerwurf (Männer), 1500m (Männer), 4x400m (Männer und Frauen)

Baseball (Männer)

Basketball Gold Medaille Match (Männer)

Beachvolleyball (Männer)

Boxen Finale in Fliegen (Männer und Frauen), Mittel- (Männer), Leichgewicht (Frauen)

Kanu Sprung Finale in Kanu Double 500m (Frauen), Kanu Single 1000m (Männer), Kayak Vierer 500m (Männer und Frauen)

Rad, Track Madison Final (Männer)

Turmspringen 10m (Männer)

Reiten Team Spring Final

Fussball Gold Medaille Match (Männer)

Golf Final Tag (Frauen)Hundball (Männer)

Karate Finale in Kumite +61kg (Frauen), Kumite +75kg (Männer)

Moderner Fünfkampf Finale (Männer)

Rhythmische Sportgymnastik Einzel (Frauen)

Volleyball (Männer)

Wasserpolo (Frauen)

Wrestling Finale in Freistil 65kg (Männer), Freistil 97kg (Männer), Freistil 50kg (Frauen)

Schlusszeremonie

Leichtathletik Marathon (Männer)

Basketball Gold Medaille Match (Frauen)

Boxen Finale in Leicht (Männer und Frauen), Mittel- (Frauen), super Schwergewicht (Männer)

Rad, Track Finale in Sprung (Frauen), Keirin (Männer); Omnium (Frauen)

Hundball (Frauen)

Rhythmische Sportgymnastik Gruppe (Frauen)

Volleyball (Frauen)

Wasserpolo (Männer)

Wann starten die Schweizer Athleten in Tokio?

Die ersten Schweizer Athletinnen an den olympischen Spielen in Tokio werden dem Programm nach bereits am 23. Juli starten, und zwar in den Ruder-Disziplinen. Zu den grossen Schweizer Hoffnungen gehört hier Jeannine Gmelin. Sie will nach WM-Gold von 2018 auch eine Medaille an Olympia.

Roger Federer würde bei einer Teilnahme an den olympischen Sommerspielen im Einzel das erste Spiel am 24. Juli oder 25. Juli absolvieren. Swiss Olympics setzte sich vor dem Beginn der Wettkämpfe das Ziel, mindestens sieben Medaillen in Tokio zu gewinnen.

Wann wird in Tokio die erste Goldmedaille vergeben?

Die ersten Entscheidungen in den Wettkämpfen fallen laut Zeitplan in Tokio bereits am 24. Juli. Hier werden Medaillen im Bogenschiessen, Radfahren, Fechten, Judo, Schiessen, Taekwondo und Gewichtsheben vergeben. Die allererste Entscheidung wird wohl beim Gewichtsheben der Frauen 49 Kilogramm fallen. Die Siegeszeremonie ist hier für vor 16 Uhr (Ortszeit) angesetzt.

Wird es Zuschauer im Stadion geben?

In Asien steigen die Corona-Zahlen gerade wieder. Besonders in Indonesien und Thailand explodieren die Neuinfektionen. Deshalb werden die olympischen Spiele 2020 in Tokio nicht vor Zuschauern stattfinden.

Olympia, Olympiade und weitere wichtige Begriffe

Olympia

Der erste Austragungsort der olympischen Spiele in der Antike hiess Olympia. Mittlerweile hat sich der Begriff aber zum Synonym für die olympischen Spiele entwickelt und darf nur im Zusammenhang mit den Wettkämpfen des IOCs benutzt werden.

Die Olympiade ist streng genommen kein richtiges Synonym für die olympischen Spiele. Denn tatsächlich ist das die Bezeichnung für die Zeitspanne, in der die Spiele ausgetragen werden.

Ursprünglich wurde der Begriff nur für den Sieger der olympischen Spiele verwendet. Mittlerweile werden aber alle Athleten so betitelt.

Immer wieder fällt bei den olympischen Spielen das Wort Entscheidung. Hierbei handelt es sich um Wettkämpfe, bei denen Medaillen (Gold, Silber und Bronze) vergeben werden.



Wie schon bei der Europameisterschaft stellt uns Corona hier vor Schwierigkeiten. Der offizielle Titel der Wettkämpfe ist olympische Spiele 2020. Diese finden aber im Jahr 2021 statt.

Den kompletten Zeitplan der olympischen Sommerspiele in Tokio findest du hier.

(leo)

