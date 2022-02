In Antholz ist für die Biathlon-Wettkämpfe der Olympischen Spiele 2026 schon alles bereit. Bild: IMAGO / Fishing 4

Für Olympia 2026 steht bereits fast alles – und 007 war auch schon da

Die Olympischen Spiele von Peking sind Geschichte. Es waren Winterspiele, die von der Corona-Pandemie und Wettkämpfen in oft schneefreien Bergen geprägt waren. 2026 kehrt Olympia nach Europa und in den Alpenraum zurück.

Es waren seltsame Bilder, die zu Beginn der Olympischen Spiele die TV-Zuschauer überraschten. Skirennen fanden zwar in einer durchaus spektakulären und bitterkalten Bergregion statt – aber Schnee, so erfuhr man, fällt in dieser staubtrockenen Gegend eigentlich nie. Deshalb wurde auf einem Kunstschneeband inmitten einer kargen Landschaft gefahren. Dass während den Spielen dann doch noch Schnee fiel, war eine willkommene Überraschung.

Ein Blick auf die Abfahrtspiste in Yanqing. Bild: keystone

Künstlich hergestellter Schnee wird auch an den Olympischen Spielen 2026 verwendet werden. Denn ohne ihn findet auf dem höchsten Level schon längst kein Skirennen mehr statt. Und doch kommt es mit den Winterspielen von Mailand und Cortina zu einer Rückkehr. Denn die meisten Sportstätten der Spiele existieren seit langem und werden häufig für Weltcup-Veranstaltungen verwendet.

Derweil ist unklar, was mit der für Peking 2022 für angeblich rund 2 Milliarden Franken hingeklotzten Bob- und Rodelbahn geschehen wird. Ob die Kurven des chinesischen Drachen im Xiaohaituo-Gebirge künftig regelmässig von Topathleten befahren werden, weiss man nicht. Gerade die im Unterhalt teuren Eiskanäle werden oft zu weissen Elefanten Olympischer Spiele.

Der voll überdachte Eiskanal von Peking 2022. Bild: keystone

2026 finden die Bob-, Rodel- und Skeleton-Wettbewerbe in Cortina d'Ampezzo statt, auf der Pista olimpica Eugenio Monti. Da, wo 1956 schon Olympiarennen stattfanden und wo sich der britische Geheimagent James Bond im Film «In tödlicher Mission» auf Ski hinunterstürzte.

Eine der legendärsten Verfolgungsjagden in der Geschichte der 007-Filme. Video: YouTube/Dark Magister

Die im Jahr 2008 stillgelegte Bahn wird nun für die Winterspiele 2026 renoviert. Die Kosten dafür werden auf 61 Millionen Euro geschätzt, was aus Umweltschutzkreisen kritisiert wird. «Von Nachhaltigkeit keine Spur», schreibt die Alpen-Dachorganisation Cipra. Sie findet, die Rennen könnten auch im österreichischen Innsbruck stattfinden.

Die Organisatoren in Italien versprachen in der Bewerbung weniger Gigantismus und mehr Nachhaltigkeit. Laut dem Bürgermeister von Cortina sind 93 Prozent der Wettkampfstätten bereits gebaut, nun muss diese Infrastruktur modernisiert werden. Gemäss dem Chef des Organisationskomitees hinkt man derzeit hinter dem Zeitplan zurück.

Die Wettkampfstätten von Mailand Cortina 2026

Die Distanzen sind nicht zu unterschätzen: Zwischen Mailand und Cortina liegen rund 400 Kilometer, Cortina und Bormio sind rund 300 Kilometer voneinander entfernt.

Die Übersicht über die Wettkampforte. karte: wikipedia

Mailand

Eiskunstlauf, Eishockey, Short Track

In der grösseren der beiden «Host Citys» der Spiele finden beinahe alle Bewerbe statt, für die es eine Halle benötigt. Neu gebaut wird ein Eishockey-Stadion, alle anderen Bauten existieren bereits.

Die Eröffnungsfeier findet im berühmten San Siro statt, dem Fussballstadion von Milan und Inter. Die Medaillen werden auf dem Platz vor dem Mailänder Dom vergeben.

Das San Siro ist eines der berühmtesten Fussballstadien der Welt. Bild: Shutterstock

Cortina d'Ampezzo

Ski alpin, Bob, Rodeln, Skeleton, Biathlon, Curling

Der Olympia-Austragungsort von 1956 ist mit dem fünf Autostunden entfernten Mailand gleichberechtigte «Host City». Die olympischen Damen-Skirennen finden an diesem traditionellen Weltcup-Ort statt, wo 2021 um WM-Medaillen gefahren wurde. Der Eiskanal und das Eisstadion von Cortina werden für die Olympischen Spiele saniert.

Der Blick auf den Tofana-Schuss, das Markenzeichen der Strecke in Cortina. Bild: IMAGO / Sammy Minkoff

Die Biathlon-Bewerbe finden auf der anderen Seite der Drei Zinnen in Antholz statt, wo der Weltcup seit Jahren gastiert und wo schon oft Weltmeisterschaften durchgeführt wurden, zuletzt 2020.

Veltlin

Ski alpin, Snowboard, Ski Freestyle, Skibergsteigen

Die Skirennen der Herren werden in Bormio durchgeführt, wo regelmässig Weltcuprennen stattfinden und zuletzt 2005 eine Ski-WM. Skibergsteigen erlebt seine olympische Premiere in der Bergwelt rund um das Stilfser Joch.

Beat Feuz auf der Pista Stelvio von Bormio. Bild: keystone

Die Snowboard- und Freestyle-Bewerbe finden in Livigno statt, dem nahe der Schweizer Grenze gelegenen Skiort, der vor allem dafür bekannt ist, zollfrei zu sein.

Val di Fiemme

Langlauf, Skispringen, Nordische Kombination. Eisschnelllauf

Auf der Skisprungschanze von Predazzo wurde schon 2006 bei den Winterspielen von Turin um Olympiamedaillen gekämpft. Der Weltcup ist unregelmässig zu Gast, zuletzt 2020. Die Nordisch-Kombinierer sind fast jeden Winter da und nutzen die Langlaufloipen, auf denen 2013 WM-Rennen stattfanden und häufig Etappen der Tour de Ski.

In Baselga di Piné fand 2019 die Junioren-WM im Eisschnelllauf statt, der Weltcup-Tross stattete zuletzt 2008 einen Besuch ab. Für Olympia wird das Natur-Oval überdacht, danach soll die Zuschauerkapazität wieder reduziert werden.

Ein Eisschnellläufer an der Universiade 2013 im 5000-Einwohner-Ort Baselga di Piné. Bild: IMAGO / AFLOSPORT

Verona

Die Schlussfeier findet in der Arena von Verona statt, dem weltberühmten römischen Amphitheater. Heute finden im über 2000 Jahre alten Bauwerk Opernaufführungen und Konzerte statt.