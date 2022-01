Du interessierst dich nur für gewisse Olympia-Disziplinen? Dann bist du hier genau richtig

An den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 starten fast 180 Schweizerinnen und Schweizer. In 13 Disziplinen versuchen die Athleten, so viele Medaillen wie möglich für die Schweiz zu gewinnen. Wann die Athletinnen und Athleten in welchen Disziplinen starten, siehst du unten. Die Startzeiten sind jeweils nach Schweizer Uhrzeit angegeben. Wenn du dir lieber das Olympia-Programm nach Datum anschauen willst, dann klicke hier.

Biathlon

Herren

Athleten: Joscha Burkhalter

Niklas Hartweg

Sebastian Stalder

Benjamin Weger

Dienstag, 8. Februar

9:30 Uhr: 20-km-Einzel 🥇🥈🥉

10:00 Uhr: 10-km-Sprint 🥇🥈🥉

11:45 Uhr: 12,5-km-Verfolgung 🥇🥈🥉

17:00 Uhr: 4 x 7,5-km-Staffel 🥇🥈🥉

10:00 Uhr: 15-km-Massenstart 🥇🥈🥉

Damen

Athletinnen: Amy Baserga

Irene Cadurisch

Selina Gasparin

Lena Häcki

Montag, 7. Februar

10:00 Uhr: 15-km-Einzel 🥇🥈🥉



10:00 Uhr: 7,5-km-Sprint 🥇🥈🥉

10:00 Uhr: 10-km-Verfolgung 🥇🥈🥉

17:00 Uhr: 4 x 6-km-Staffel 🥇🥈🥉

10:00 Uhr: 12,5-km-Massenstart 🥇🥈🥉

Staffel – Mixed

Samstag, 5. Februar

10:00 Uhr: 4 x 6-km-Staffel 🥇🥈🥉



Bob

Monobob – Damen

Athletin: Melanie Hasler

Sonntag, 13. Februar

2:30 Uhr – Lauf 1



4:00 Uhr – Lauf 2



2:30 Uhr – Lauf 3



4:00 Uhr – Lauf 4 🥇🥈🥉

Zweierbob – Damen

Athletinnen: Martina Fontanive & Irina Strebel

Melanie Hasler & Nadja Pasternack



Freitag, 18. Februar

13:00 Uhr – Lauf 1

14:30 Uhr – Lauf 2



13:00 Uhr – Lauf 3

14:30 Uhr – Lauf 4 🥇🥈🥉

Zweierbob – Herren

Athleten: Simon Friedli & Andreas Haas

Michael Vogt & Sandro Michel



Montag, 14. Februar

13:05 Uhr – Lauf 1

14:40 Uhr – Lauf 2



13:15 Uhr – Lauf 3

14:50 Uhr – Lauf 4 🥇🥈🥉



Viererbob – Herren

Athleten: Simon Friedli, Fabio Badraun, Adrian Fässler & Andreas Haas

Michael Vogt, Cyril Bieri, Luca Rolli & Sandro Michel



Samstag, 19. Februar

2:30 Uhr – Lauf 1

4:05 Uhr – Lauf 2

2:30 Uhr – Lauf 3

4:20 Uhr – Lauf 4 🥇🥈🥉

Curling

Mixed-Doubles

Athleten: Jenny Perret & Martin Rios

Mittwoch, 2. Februar

13:05 Uhr: China – Schweiz

7:05 Uhr: Italien – Schweiz

13:05 Uhr: Schweiz – Grossbritannien



1:35 Uhr: Kanada – Schweiz



2:05 Uhr: Schweiz – Schweden

13:05 Uhr: Tschechien – Schweiz



7:05 Uhr: Australien – Schweiz

13:05 Uhr: Schweiz – USA



2:05 Uhr: Schweiz – Norwegen

13:05 Uhr: Halbfinale

7:05 Uhr: Spiel um Bronze 🥉

13:05 Uhr: Spiel um Gold und Silber 🥇🥈



Damen

Athletinnen: Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Esther Neuenschwander & Melanie Barbezat

Donnerstag, 10. Februar

2:05 Uhr: Grossbritannien – Schweiz

13:05 Uhr: China – Schweiz​

13:05 Uhr: Schweiz – Russland



13:05 Uhr: Dänemark – Schweiz



7:05 Uhr: Schweiz – Kanada

13:05 Uhr: Schweiz – Schweden



7:05 Uhr: USA – Schweiz​

2:05 Uhr: Schweiz – Südkorea​

7:05 Uhr: Japan – Schweiz​

13:05 Uhr: Halbfinale



13:05 Uhr: Spiel um Bronze 🥉

2:05 Uhr: Spiel um Gold und Silber 🥇🥈



Herren

Athleten: Peter de Cruz, Benoît Schwarz, Valentin Tanner & Sven Michel

Mittwoch, 9. Februar

13:05 Uhr: Norwegen – Schweiz



2:05 Uhr: Schweiz – Russland

13:05 Uhr: Kanada – Schweiz

7:05 Uhr: Dänemark – Schweiz

13:05 Uhr: Schweiz – Italien​

7:05 Uhr: Schweiz – Grossbritannien​

2:05 Uhr: Schweiz – USA​

7:05 Uhr: China – Schweiz​

2:05 Uhr: Schweden – Schweiz

13:05 Uhr: Halbfinale



7:05 Uhr: Spiel um Bronze 🥉

7:05 Uhr: Spiel um Gold und Silber 🥇🥈

Eishockey

Herren

Mittwoch, 9. Februar

9:40 Uhr: Russland – Schweiz

9:40 Uhr: Tschechien – Schweiz



14:10 Uhr: Schweiz – Dänemark

5:10 Uhr: Playoff-Spiel 1

5:10 Uhr: Playoff-Spiel 2

9:40 Uhr: Playoff-Spiel 3

14:10 Uhr: Playoff-Spiel 4



5:10 Uhr: Viertelfinale 1

7:00 Uhr: Viertelfinale 2

9:40 Uhr: Viertelfinale 3

14:10 Uhr: Viertelfinale 4

5:10 Uhr: Halbfinale 1

14:10 Uhr: Halbfinale 2



14:10 Uhr: Spiel um Bronze 🥉

5:10 Uhr: Spiel um Gold und Silber 🥇🥈

Damen

Donnerstag, 3. Februar

5:10 Uhr: Kanada – Schweiz

5:10 Uhr: Russland – Schweiz

14:10 Uhr: Schweiz – USA

14:10 Uhr: Schweiz – Finnland

5:10 Uhr: Viertelfinale 1

14:10 Uhr: Viertelfinale 2

5:10 Uhr: Viertelfinale 3

9:40 Uhr: Viertelfinale 4

5:10 Uhr: Halbfinale 1

14:10 Uhr: Halbfinale 2

12:30 Uhr: Spiel um Bronze 🥉

5:10 Uhr: Spiel um Gold und Silber 🥇🥈

Eiskunstlauf

Einzel – Damen

Athletin: Alexia Paganini

Dienstag, 15. Februar

11:00 Uhr: Einzellauf Damen Kurzprogramm

11:00 Uhr: Einzellauf Damen Kür 🥇🥈🥉



Einzel – Herren

Athlet: Lukas Britschgi

Dienstag, 8. Februar

2:15 Uhr: Einzellauf Herren Kurzprogramm

2:30 Uhr: Einzellauf Herren Kür 🥇🥈🥉



Eisschnelllauf

5000 Meter – Herren

Athlet: Livio Wenger

Sonntag, 6. Februar

9:30 Uhr: 5000 Meter Herren 🥇🥈🥉



Massenstart – Herren

Athlet: Livio Wenger

Samstag, 19. Februar

8:00 Uhr: Halbfinale

9:30 Uhr: Finale 🥇🥈🥉



Massenstart – Damen

Athletin: Nadja Wenger

Samstag, 19. Februar

8:45 Uhr: Halbfinale

10:00 Uhr: Finale 🥇🥈🥉





Freeski

Arials – Damen

Athletin: Carol Bouvard

Sonntag, 13. Februar

12:00 Uhr: Qualifikation 1

12:45 Uhr: Qualifikation 2



12:00 Uhr: Finale 1

13:00 Uhr: Finale 2 🥇🥈🥉



Big Air – Damen

Athletinnen: Mathilde Gremaud

Sarah Höfflin



Montag, 7. Februar

2:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

3:15 Uhr: Qualifikation Lauf 2

4:00 Uhr: Qualifikation Lauf 3

3:00 Uhr: Finale Lauf 1

3:22 Uhr: Finale Lauf 2

3:45 Uhr: Finale 3 🥇🥈🥉



Slopestyle – Damen

Athletinnen: Mathilde Gremaud

Sarah Höfflin



Sonntag, 13. Februar

3:00 Uhr: Qualifikation Lauf 1

4:00 Uhr: Qualifikation Lauf 2

2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:57 Uhr: Finale Lauf 2

3:24 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



Skicross – Damen

Athletinnen: Talina Gantenbein

Saskja Lack

Fanny Smith



Donnerstag, 17. Februar

4:30 Uhr: Setzliste

7:00 Uhr: Achtelfinale

7:35 Uhr: Viertelfinale

7:54 Uhr: Halbfinale

8:10 Uhr: Finale 🥇🥈🥉



Arials – Herren

Athleten: Nicolas Gygax

Noé Roth

Pirmin Werner​

Dienstag, 15. Februar

12:00 Uhr: Qualifikation 1

12:45 Uhr: Qualifikation 2



12:00 Uhr: Finale 1

13:00 Uhr: Finale 2 🥇🥈🥉



Big Air – Herren

Athleten: Fabian Bösch

Kim Gubser

Andri Ragettli

Colin Wili

Montag, 7. Februar

6:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

7:15 Uhr: Qualifikation Lauf 2

8:00 Uhr: Qualifikation Lauf 3

4:00 Uhr: Finale Lauf 1

4:22 Uhr: Finale Lauf 2

4:45 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



Slopestyle – Herren

Athleten: Fabian Bösch

Kim Gubser

Andri Ragettli

Colin Wili​

Montag, 14. Februar

5:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

6:33 Uhr: Qualifikation Lauf 2

2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:58 Uhr: Finale Lauf 2

3:26 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



Buckelpiste – Herren

Athlet: Marco Tadé

Donnerstag, 3. Februar

12:45 Uhr: Qualifikation 1



11:00 Uhr: Qualifikation 2

12:30 Uhr: Finale 1

13:05 Uhr: Finale 2

13:40 Uhr: Finale 3 🥇🥈🥉



Halfpipe – Herren

Athleten: Robin Briguet

Rafael Kreienbühl​

Donnerstag, 17. Februar

5:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

6:21 Uhr: Qualifikation Lauf 2

2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:58 Uhr: Finale Lauf 2

3:25 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



Skicross – Herren

Athleten: Joos Berry

Romain Détraz

Alex Fiva

Ryan Regez​

Freitag, 18. Februar

4:45 Uhr: Setzliste

7:00 Uhr: Achtelfinale

7:35 Uhr: Viertelfinale

7:54 Uhr: Halbfinale

8:10 Uhr: Finale 🥇🥈🥉



Rennrodeln

Einsitzer – Damen

Athletin: Natalie Maag

Montag, 7. Februar

12:50 Uhr: Lauf 1

14:30 Uhr: Lauf 2

12:50 Uhr: Lauf 3

14:35 Uhr: Lauf 4 🥇🥈🥉



Skeleton

Herren

Athlet: Basil Sieber

Donnerstag, 10. Februar

2:30 Uhr: Lauf 1

4:00 Uhr: Lauf 2

13:20 Uhr: Lauf 3

14:55 Uhr: Lauf 4 🥇🥈🥉



Ski Alpin

Damen

Athletinnen: Aline Danioth

Andrea Ellenberger

Jasmine Flury

Michelle Gisin

Lara Gut-Behrami

Joana Hählen

Wendy Holdener

Noémie Kolly

Priska Nufer

Camille Rast

Corinne Suter

Montag, 7. Februar

3:15 Uhr: Riesenslalom – Lauf 1

6:45 Uhr: Riesenslalom – Lauf 2 🥇🥈🥉



3:15 Uhr: Slalom – Lauf 1

6:45 Uhr: Slalom – Lauf 2 🥇🥈🥉

4:00 Uhr: Super-G – Damen 🥇🥈🥉

4:00 Uhr: Abfahrt Damen 🥇🥈🥉

3:30 Uhr: Abfahrt (Kombination)

7:00 Uhr: Slalom (Kombination) 🥇🥈🥉

Herren

Athleten: Luca Aerni

Gino Caviezel

Yannick Chabloz

Beat Feuz

Niels Hintermann

Loïc Meillard

Justin Murisier

Marco Odermatt

Stefan Rogentin

Daniel Yule

Ramon Zenhäusern

Sonntag, 6. Februar

4:00 Uhr: Abfahrt Herren 🥇🥈🥉



4:00 Uhr: Super-G Herren 🥇🥈🥉

3:30 Uhr: Abfahrt (Kombination)

7:15 Uhr: Slalom (Kombination) 🥇🥈🥉

3:15 Uhr: Riesenslalom – Lauf 1

6:45 Uhr: Riesenslalom – Lauf 2 🥇🥈🥉

3:15 Uhr: Slalom – Lauf 1

6:45 Uhr: Slalom – Lauf 2 🥇🥈🥉

Parallel – Mixed

Samstag, 19. Februar

4:00 Uhr: Achtelfinale

4:47 Uhr: Viertelfinale

5:14 Uhr: Halbfinale

5:37 Uhr: Rennen um Bronze 🥉

5:46 Uhr: Rennen um Gold und Silber 🥇🥈

Skilanglauf

Herren

Athleten Jonas Baumann

Dario Cologna

Roman Furger

Valerio Grond

Jovian Hediger

Candide Pralong

Roman Schaad

Sonntag, 6. Februar

8:00 Uhr 15 km + 15 km Skiathlon 🥇🥈🥉



9:50 Uhr: Sprint Freistil Qualifikation

11:55 Uhr: Sprint Freistil Viertelfinale

12:35 Uhr: Sprint Freistil Halbfinale

13:00 Uhr: Sprint Freistil Finale 🥇🥈🥉



8:00 Uhr: 15 km Klassisch 🥇🥈🥉

8:00 Uhr: 4x10 km Staffel 🥇🥈🥉

11:00 Uhr: Team Sprint Klassisch Halbfinale

12:30 Uhr: Team Sprint Klassisch Finale 🥇🥈🥉

7:00 Uhr: 50 km Massenstart Freistil 🥇🥈🥉



Damen

Athletinnen: Nadine Fähndrich

Lydia Hiernickel

Nadja Kälin

Laurien van der Graaff

Anja Weber

Samstag, 5. Februar

8:45 Uhr: 7,5 km + 7,5 km Skiathlon 🥇🥈🥉

9:00 Uhr: Sprint Freistil Qualifikation

11:30 Uhr: Sprint Freistil Viertelfinale

12:25 Uhr: Sprint Freistil Halbfinale

12:47 Uhr: Sprint Freistil Finale 🥇🥈🥉



8:00 Uhr: 10 km Klassisch 🥇🥈🥉



8:30 Uhr: 4x5 km Staffel 🥇🥈🥉



10:00 Uhr: Team Sprint Klassisch Halbfinale

12:00 Uhr: Team Sprint Klassisch Finale 🥇🥈🥉



7:30 Uhr: 30 km Massenstart Freistil 🥇🥈🥉

Skispringen

Herren

Athleten Simon Ammann

Gregor Deschwanden

Killian Peier

Dominik Peter

Samstag, 5. Februar

7:20 Uhr: Normalschanze Einzel Qualifikationsdurchgang



12:00 Uhr: Normalschanze Einzel 1. Durchgang

13:00 Uhr: Normalschanze Einzel Finale 🥇🥈🥉



12:00 Uhr: Grossschanze Einzel Qualifikationsrunde



12:00 Uhr: Grossschanze Einzel 1. Durchgang

13:00 Uhr: Grossschanze Einzel Finale 🥇🥈🥉





12:00 Uhr: Team 1. Durchgang

13:06 Uhr: Team Finale 🥇🥈🥉



Snowboard

Slopestyle – Damen

Athletinnen: Ariane Burri

Bianca Gisler



Samstag, 5. Februar

3:45 Uhr: Qualifikation Lauf 1

4:47 Uhr: Qualifikation Lauf 2



2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:57 Uhr: Finale Lauf 2

3:24 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



Big Air – Damen

Athletinnen: Ariane Burri

Bianca Gisler

Montag, 14. Februar

2:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

3:15 Uhr: Qualifikation Lauf 2

4:00 Uhr: Qualifikation Lauf 3

2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:52 Uhr: Finale Lauf 2

3:15 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉

Halfpipe – Damen

Athletin: Berenice Wicki​

Mittwoch, 9. Februar

2:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

3:21 Uhr: Qualifikation Lauf 2



2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:58 Uhr: Finale Lauf 2

3:25 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



Slopestyle – Herren

Athleten: Jonas Boesiger

Nicolas Huber​

Sonntag, 6. Februar

5:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

6:33 Uhr: Qualifikation Lauf 2

5:00 Uhr: Finale Lauf 1

5:27 Uhr: Finale Lauf 2

5:54 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



Big Air – Herren

Athleten: Jonas Boesiger

Nicolas Huber​

Montag, 14. Februar

6:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

7:15 Uhr: Qualifikation Lauf 2

8:00 Uhr: Qualifikation Lauf 3

6:00 Uhr: Finale Lauf 1

6:22 Uhr: Finale Lauf 2

6:45 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



Halfpipe – Herren

Athleten: Patrick Burgener

David Hablützel

Jan Scherrer​

Mittwoch, 9. Februar

5:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

6:21 Uhr: Qualifikation Lauf 2

2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:58 Uhr: Finale Lauf 2

3:25 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



Parallel-Riesenslalom – Damen

Athletinnen: Ladina Jenny

Jessica Keiser

Patrizia Kummer

Julie Zogg​

Dienstag, 8. Februar

3:40 Uhr Qualifikationslauf

4:34 Uhr Ausscheidungslauf

7:30 Uhr Achtelfinale

8:06 Uhr Viertelfinale

8:24 Uhr Halbfinale

8:36 Uhr Finale 🥇🥈🥉



Parallel-Riesenslalom – Herren

Athleten: Gian Casanova

Dario Caviezel

Nevin Galmarini​

Dienstag, 8. Februar

4:07 Uhr Qualifikationslauf

5:01 Uhr Ausscheidungslauf

7:48 Uhr Achtelfinale

8:15 Uhr Viertelfinale

8:30 Uhr Halbfinale

8:43 Uhr Finale 🥇🥈🥉

Snowboardcross – Damen

Athletinnen: Lara Casanova

Sophie Hediger

Sina Siegenthaler​

Mittwoch, 9. Februar

4:00 Uhr: Setzliste Lauf 1

4:55 Uhr: Setzliste Lauf 2

7:30 Uhr: Achtelfinale

8:07 Uhr: Viertelfinale

8:28 Uhr: Halbfinale

8:45 Uhr: Finale 🥇🥈🥉



Snowboardcross – Herren

Athlet: Kalle Koblet

Donnerstag, 10. Februar

4:15 Uhr: Setzliste Lauf 1

5:10 Uhr: Setzliste Lauf 2

7:00 Uhr: Achtelfinale

7:37 Uhr: Viertelfinale

7:58 Uhr: Halbfinale

8:15 Uhr: Finale 🥇🥈🥉

