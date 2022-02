«Ich habe so viele Jahre davon geträumt. Es ist so schwierig, an einem Grossanlass eine Medaille zu gewinnen. Was Wendy macht, ist genial. Das ist so cool, dass sie es immer wieder schafft, am Tag X bereit zu sein. Sie macht das so gut.



Ich wäre extrem gerne auch da gewesen. Ich weiss nicht, ob es nochmals eine Chance gibt, vier Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen sind ‹cheibe› lang. Ich habe es versucht, aber es ist, wie es ist.»