Ditaji Kambundji scheidet im Halbfinal aus +++ Siebenkämpferin Kälin neu auf Platz 4

Kambundji scheitert im Halbfinal

Ditaji Kambundji wurde in ihrem Halbfinal über 100 m Hürden Fünfte und ist deshalb ausgeschieden. Die 22-jährige Bernerin lief 12,68 Sekunden, womit ihr 25 Hundertstelsekunden zur Zweitplatzierten Nadine Visser und mindestens 13 Hundertstelsekunden zu einem Lucky-Loser-Platz fehlten. Im Anschluss zeigte sich Kambundji im Interview mit dem SRF nicht wirklich zufrieden: «Die Zeit war sicher nicht schlecht, aber der Lauf war nicht so gut. Ich hätte es sicher besser machen können.»

Die EM-Zweite dieses Jahres hätte durchaus für die erste Schweizer Final-Teilnahme im Hürdensprint bei Olympischen Spielen sorgen können. Mit der gelaufenen Zeit lag die jüngere Schwester von Mujinga Kambundji 28 Hundertstel über dem eigenen Schweizer Rekord.

Siebenkämpferin Kälin neu auf Platz 4

Kälin fühlt sich dieser Tage in Paris rundum wohl. Es stimmt bei der Bündnerin, das Selbstvertrauen ist entsprechend gross. Eine Kostprobe davon lieferte sie auch im Weitsprung. Auf einen ungültigen ersten Versuch reagierte sie umgehend mit einem Satz auf 6,59 m, womit sie 25 cm unter dem Schweizer Rekord blieb, den sie seit Juni und der EM in Rom gemeinsam mit der Tessinerin Irene Pusterla hält. Zum Abschluss legte Kälin in ihrer stärksten Disziplin 6,41 m in die Grube.

Annik Kälin ist im Siebenkampf neu Vierte. Bild: keystone

Kälin hat mit ihrem Zwischentotal von 4870 Punkten als Vierte 56 Punkte Rückstand auf die drittplatzierte Belgierin Noor Vidts. In Führung liegt nach wie vor Katarina Johnson-Thompson. Die Britin hat mit 5030 Punkten 45 Zähler mehr auf dem Konto als ihre erste Verfolgerin, Noors Landsfrau Nafissatou Thiam, die zweifache Olympiasiegerin.

Rang 6 im Klassement nach vier Disziplinen hatte Kälin mit 3834 Punkten eingenommen, was einem persönlichen Bestwert nach dem ersten Tag entsprach. Gleich um 51 Punkte hatte sie ihr vorheriges Zwischenergebnis übertroffen.

4x400-m-Frauenstaffel chancenlos

Die Schweizer 4x400-m-Staffel der Frauen verpasste die Qualifikation für den Final deutlich. Das Quartett mit Giulia Senn, Julia Niederberger, Annina Fahr und Yasmin Giger belegte in der ersten von zwei Serien Platz 7. Mit der Zeit von 3:29,75 lagen die vier Schweizerinnen fast vier Sekunden über dem nationalen Rekord, den Lea Sprunger, Silke Lemmens, Rachel Pellaud und Giger im Vorlauf an den Spielen vor drei Jahren in Tokio aufgestellt hatten. In Paris reichte es den vier Läuferinnen in der Endabrechnung zu Rang 14 unter 16 Nationen. (nih/sda)