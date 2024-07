Auch beim Beachvolleyball sorgt Snoop Dogg für gute Stimmung. Bild: www.imago-images.de

Zum Glück gibt es Snoop Dogg – der US-Rapper sorgt an Olympia für reihenweise Highlights

Als Fan von Simone Biles, im Schwimmkurs bei Michael Phelps oder als Kommentator von Rugby: Snoop Dogg ist das inoffizielle Maskottchen der Olympischen Spiele in Paris – und verbreitet überall gute Laune.

Snoop Dogg ist an diesen Olympischen Spielen in Paris überall. Vor der Eröffnungsfeier durfte er die Fackel tragen, dann feuerte der Rapper die US-Turnerin Simone Biles an, war zu Gast beim Spiel von Novak Djokovic und Rafael Nadal und schrie seine Landsmänner zu Gold über 4x400 m Freistil im Schwimmen.

Scheinbar angestachelt vom Triumph der US-Schwimmer versuchte sich der sympathische 52-Jährige selbst im Becken. Und wer wäre besser, um Snoop Dogg mehr als nur den Hundeschwumm beizubringen, als der erfolgreichste Olympionike der Geschichte? Also schnappte er sich den 23-fachen Olympiasieger Michael Phelps.

Und wenig überraschend war die kurze Schwimm-Lektion Unterhaltung pur. Alleine schon Snoop Dogg mit Badekappe und Schwimmbrille zu sehen, ist ein Bild für die Götter. Gleich zu Beginn versichert sich der leidenschaftliche Kiffer, dass er die besten Voraussetzungen für den Sport im Wasser hat. Eine grosse Spannweite und eine starke Lunge seien nötig, meint Phelps. «Da beschreibst du mich», sagt Snoop Dogg und fügt an: «Eine starke Lunge hab ich definitiv.»

Dann stürzt er sich schon ins Becken. Über seine Fähigkeiten lassen wir euch selbst urteilen. So schlecht macht sich Snoop Dogg zumindest nicht. Mit einigen Tipps von Phelps schwimmt der Mann aus Los Angeles dann gar zur Goldform auf, wie er scherzt. Nach dem Schwumm mit Phelps brauche er aber erst einmal ein wenig Sauerstoff.

Nicht nur wegen seines Ausflugs ins Schwimmbecken und seiner Besuche der verschiedensten Sportanlässe avanciert Calvin Broadus Jr., wie der Musiker bürgerlich heisst, zum inoffiziellen Olympia-Maskottchen. Snoop Dogg beteiligt sich nämlich auch an einer weiteren Disziplin bei Olympischen Spielen: dem Austauschen von Pins.

Dies ist bei vielen Athletinnen und Athleten sehr beliebt – unter anderem Andy Murray und Simone Biles gelten als leidenschaftliche Sammler der Anstecknadeln der verschiedenen Nationen. Und Snoop Dogg hat für die Spiele in Paris einen eigenen Pin kreiert. Darauf ist er zu sehen, wie er die olympischen Ringe in Form von Rauch über den Eiffelturm bläst.

Diesen Pin hat Snoop Dogg für die Olympischen Spiele in Paris erstellt. Bild: coco gauff

Unter anderem Coco Gauff erhielt diese Anstecknadel. Die US-Tennisspielerin, die nach ihrem Aus im Einzel nur noch im Doppel dabei ist, wurde von Snoop Dogg nach ihrem Sieg in der ersten Runde beschenkt. «Grossartiges Spiel heute», lobte dieser in einer Video-Botschaft, in der er ein T-Shirt trug, auf dem Gauff abgebildet war. Die 20-Jährige bedankte sich herzlich und sagte: «Das ist der beste Pin, den ich je erhalten habe.»

Zur grossen Freude der Fans des Rappers und Schauspielers ist er für NBC ausserdem wieder als Kommentator im Einsatz. Besonders vom französischen Rugby-Spieler Antoine Dupont, der sein Team zu Gold im 7er-Rugby führte, schwärmte Snoop Dogg. «Ich brauche ihn als Runningback», so der grosse American-Football-Fan.

Snoop Dogg ist also nicht nur überall, er tut an diesen Olympischen Spielen auch alles – und hat dabei grossen Spass. So wie wir, wenn wir ihm dabei zusehen. Denn dieser Snoop Dogg verbreitet einfach gute Laune.