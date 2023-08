Beachvolleyball-Pionier Martin Laciga stirbt im Alter von 48 Jahren

Die letzten Wochen, so informiert Swiss Volley, waren geprägt von einer akuten schweren Depression. Der Verband zitiert Martin Lacigas letzte Worte: «Ich wollte nur spielen und Freude haben. Für diesen Kampf hatte ich keine Kraft mehr.» Das Leben des Sportler endete am Dienstag, 22. August. (abu/sda)

Martin Laciga, ein Pionier des Schweizer Beachvolleyballs, ist im Alter von 48 Jahren verstorben. Swiss Volley informiert die Öffentlichkeit in Absprache mit der Familie . Der Seeländer litt an schweren Depressionen.

Kloten – ein neuer Präsident und eine neue graue Eminenz

Mit Mike Schälchli (50) zieht sich einer der besten Präsidenten der Klubgeschichte zurück. Sein Nachfolger Jan Schibli (52) hat es gut: Wenn er nicht weiterweiss, kann er seinen Vorgänger fragen.

Romantiker werden monieren, Mike Schälchli habe nie in die Schuhe von so grossen Vorsitzenden wie etwa Jürg Ochsner, den Baumeister der Dynastie mit vier Titeln (1993, 1994, 1995, 1996), gepasst. Das mag richtig sein. Und doch hat der wohl einflussreichste Event-Manager der Schweiz in sieben Jahren Führungsarbeit (davon die vier letzten als Präsident) eine Leistung vollbracht, die mindestens so hoch zu bewerten ist wie eine Meisterfeier: Er hat Kloten nach den ruinösen Jahren des Grössenwahnes nicht nur wieder in die höchste Liga geführt. Noch wichtiger: Er hat Kloten nach der Amtsübernahme am 24. Dezember 2019 die DNA zurückgegeben.