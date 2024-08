Morgane Métraux überzeugt beim olympischen Golfturnier. Bild: keystone

Überragende 2. Runde – Morgane Métraux führt Medaillenrennen der Golferinnen an

Morgane Métraux golft in Paris bei Halbzeit, also nach zwei von vier Runden, um die Medaillen mit. Der 27-Jährigen aus Cully gelingt am Donnerstag fast eine Traumrunde.

Die Traumrunde zog Morgane Métraux über zwei Drittel oder über 12 der 18 Löcher durch. Schon nach dem fünften Loch führte die Schweizerin erstmals die Rangliste an. Vier Birdies (1 unter Par) und ein Eagle (2 unter Par) gelangen Métraux bei den ersten sechs Löchern. Auf der neunten Bahn liess Métraux einen zweiten Eagle folgen.

Métraux schafft am 3. Loch ein Eagle. Video: SRF

Die ersten neun Löcher, die «Front 9», spielte Métraux mit dem Traum-Skore von 8 unter Par. Dazu ein Vergleich: Erst zweimal gelangen ihr auf der Womens Tour ganze Runden (18 Löcher) mit einem Skore von 7 unter Par. Aber eben: Morgane Métraux konnte die Traumrunde nicht durchziehen. Auf den «Back 9», und vor allem auf den letzten sechs Bahnen, büsste sie noch zwei Schläge ein. Zweimal landeten Bälle der Schweizerin im Wasser, einmal verfehlte sie das Grün.

Mit ihrem Blitzstart am Donnerstagvormittag lancierte Métraux aber das Frauen-Turnier, nachdem am Mittwoch bloss 12 der 60 Golferinnen unter Par gespielt hatten. Métraux zog auf dem Leaderboard der Konkurrenz davon – und sorgte dafür, dass die Mitfavoritinnen, die später in die zweite Runde starteten, die Offensive suchen mussten.

Aber der Auftritt von Métraux erstaunte. Wenn sie vor dem Turnier von möglichen Medaillen sprach, war das eigentlich weit hergeholt. Gewiss: Morgane Métraux gewann im Mai das Turnier von Evian. Dieser Anlass in Frankreich figuriert aber nicht im Kalender der LPGA-Tour. In der Weltrangliste belegt Morgane Métraux nur Platz 137. An drei ihrer letzten sechs Turniere verpasste sie den «Cut». Auf der LPGA-Tour verpasste sie das Preisgeld (oder den Cut) sogar an 10 der letzten 15 Turniere. Nur einmal – unmittelbar nach dem Turniersieg von Evian – trumpfte sie auch auf der grossen Frauen-Tour derart auf wie die letzten zwei Tage bei den Sommerspielen in Paris. (abu/sda)