Das Los Angeles Memorial Coliseum ist eine der Wettkampfstätten der nächsten Olympischen Sommerspiele. Bild: AP

Diese Sportarten sind bei Olympia 2028 in Los Angeles neu – alle Infos auf einen Blick

Tobias Wellnitz / watson.de

Mehr «Sport»

Kaum sind die Olympischen Spiele 2024 vorbei, richtet sich der Blick nach Los Angeles, wo 2028 das nächste Olympia-Turnier stattfinden wird.

Ein bereits bekannter Austragungsort: Die Stadt richtete die Spiele schon 1932 und zuletzt im Jahr 1984 aus. Was kommt neues dazu? Was ist so besonders an dem Logo? Und wie nachhaltig wird Olympia 2028?

Watson gibt dir einen Überblick, was du alles über die Olympischen Spiele 2028 wissen musst.

Wo findet Olympia 2028 statt?

In Los Angeles finden die Olympischen Spiele zum dritten Mal statt. Es werden über 50 olympische Sportarten mit über 800 Veranstaltungen und über 3000 Stunden Live-Sport geboten.

Die Olympischen Spiele 2028 sind an Los Angeles vergeben worden. Bild: EPA/EPA

Die Veranstalter selbst beschreiben den Austragungsort auf der Olympia-Webseite wie folgt:

«Auf einer weiten hügeligen Küstenebene liegend, ist Los Angeles eine der geografisch vielfältigsten Städte der Welt, mit malerischen Bergen, lebendigen Canyons, grünen Tälern und weltberühmten Stränden. L.A. zeichnet sich durch sein beständiges Klima aus, Millionen von Menschen aus der ganzen Welt werden von der Stadt angezogen, um ihre Träume zu verfolgen.» olympics.com

Die Vision der Olympischen Spiele 2028 in L.A.

Das Bewerbungskomitee von Los Angeles für die Olympischen Spiele 2028 hat eine ambitionierte Vision für die kommenden Spiele und das Erbe, das sie hinterlassen sollen.

LA28 möchte die Welt auf eine Reise des Sports und der Innovation einladen. Die Spiele sollen den Athlet:innen ein individuell massgeschneidertes Erlebnis bieten, während die bestehende Sportinfrastruktur optimal genutzt wird.

Eine innovative Mischung aus Sport und Unterhaltung soll die olympische Marke weltweit beleben und auch die Jugend begeistern.

Sind die Paralympics 2028 auch in Los Angeles?

Die Olympischen Spiele werden zum dritten Mal in Los Angeles stattfinden. Dieses Mal stehen auch die Paralympics auf dem Programm, das war bei den beiden vorherigen Spielen in L.A. nicht der Fall.

Neue Sportarten bei Olympia 2028?

Die Organisation für die Olympischen Spiele gab bekannt, dass es für die Spiele 2028 fünf neue Sportarten geben soll.

Lacrosse

Squash

Flag Football

Baseball / Softball

Cricket

Auch Squash wird erstmals olympisch sein. Bild: keystone

Logo der Olympischen Spiele 2028

Bei dem Logo haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen: Dargestellt wird die Abkürzung der Stadt Los Angeles «LA», wobei das A dabei in verschiedener Ausgestaltung erscheint. Mal in bunten Farben, mal als amerikanische Flagge. Darunter steht «28», für das Jahr, in dem die Spiele stattfinden.

Das «A» wird es in vielen unterschiedlichen Varianten geben, die von Designer:innen, Athlet:innen oder von kommerziellen Partner:innen entworfen werden. Die Organisatoren sagen:

«Die Geschichte von LA28 wird von vielen verschiedenen Personen erzählt, denn kein einzelnes Emblem könnte alles ausdrücken, wofür Los Angeles und die Spiele stehen.»

Wie nachhaltig werden die Olympischen Spiele in L.A.?

Die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2028 soll Los Angeles inspirieren, die Werte der Spiele und die eigenen Prinzipien wie Nachhaltigkeit zu fördern.

Die Vision von LA28 zielt darauf ab, »eine starke Partnerschaft zwischen den Interessenvertretern der Stadt zu schaffen", die als Vorbild für nachhaltige Grossveranstaltungen dienen soll.

Es sollen nur wiederverwendbare Materialien und mehr Energie aus erneuerbaren Quellen genutzt werden. Ausserdem soll ein umfangreiches Recycling-Programm aufgestellt werden, was das Ziel der «Null-Verschwendung» erreichen möchte.

Die neunmalige Leichtathletik-Medaillen-Gewinnerin Allyson Felix sagt auf olympic.com: »Der Plan für die Spiele von L.A. 2028 wurde mit Nachhaltigkeit als zentraler Säule erstellt, und dies wird zu erheblichen Vorteilen für die Tausenden von Olympioniken und kommunalen Sportorganisationen in Südkalifornien führen."

Merch für Olympia 2028

Es gibt bereits Merchandising-Kleidung der Olympischen Spiele 2028. T-Shirts kann man zwischen 30 und 40 Euro im Shop der Olympia-Webseite kaufen.

Eine Paralympische Kollektion gibt es auch, diese befindet sich im gleichen Preissegment.