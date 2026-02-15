wechselnd bewölkt
Olympia 2026: Lindsey Vonn darf nach mehreren Operationen in USA reisen

Olympia 2026: Lindsey VOnn meldet sich nach 3. Operation aus dem Spital
Lindsey Vonn darf das italienische Spital wieder verlassen.Bild: instagram.com/lindseyvonn

Lindsey Vonn darf zurück in die USA und schreibt ihren Fans: «Seid nicht traurig!»

Lindsey Vonn lässt den schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt zumindest räumlich hinter sich. Die Amerikanerin tritt nach einer vierten Operation die Heimreise an.
15.02.2026, 11:3215.02.2026, 11:32

Vonn berichtete von einem gut verlaufenen neuerlichen Eingriff am linken Bein, an dem sie eine komplexe Skibeinfraktur erlitt. Sie freut sich, dass sie sich nun auf den Weg zurück in die Heimat machen kann. «Die Operation ist gut verlaufen. Zum Glück werde ich endlich in die USA zurückreisen können», verkündete die 41-jährige Vonn im sozialen Medium Instagram. Sobald sie zurückgekehrt sei, werde sie weitere Meldungen über ihre Verletzung verbreiten. Auch in den USA wird sie sich einem weiteren Eingriff unterziehen müssen.

Nach ihrem Sturz in der Abfahrt habe sie viele Nachrichten und Kommentare gelesen von Leuten, die schrieben, dass Vonns Verletzung sie traurig mache. Denen gab die Olympiasiegerin von 2010 mit: «Bitte, seid nicht traurig.» Für Empathie, Liebe und Unterstützung sei sie offen, Traurigkeit oder Mitleid wolle sie aber nicht. «Ich hoffe, dass es euch Stärke gibt, weiterzukämpfen. Denn das werde ich auch tun», so Vonn.

Ein weiteres Mal verteidigte sie ihren Entscheid betreffend Start in der Abfahrt. «Ich war bereit, Risiken einzugehen, alles zu geben und Opfer zu bringen für etwas, von dem ich wusste, dass ich es schaffen konnte. Ich gehe lieber das Risiko eines Sturzes ein als mein Potenzial nicht auszuschöpfen und es später zu bereuen. Und ganz ehrlich: Körperlich war ich in diesem Moment stärker als oft zuvor, definitiv stärker als zum ersten Ende meiner Karriere vor sechs Jahren, als ich bei den Weltmeisterschaften die Bronzemedaille gewann», fügte sie hinzu. Mental sei sie so gut vorbereitet «wie nie zuvor» gewesen.

FILE - United States&#039; Lindsey Vonn crashes into a gate during an alpine skiing women&#039;s downhill race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Feb. 8, 2026. (AP Photo/J ...
Bei der Abfahrt in Cortina stürzte Vonn nach wenigen Sekunden schwer.Bild: keystone

Mit einem Blick in die Zukunft gab sich Vonn wie gewohnt kämpferisch. «Die Liebe für das Skifahren bleibt. Ich freue mich noch immer auf den Moment, wenn ich einmal mehr auf der Spitze eines Berges stehen kann. Und das werde ich.» (nih/sda)

Brignone führt im Riesenslalom – Rast darf noch leise auf eine Medaille hoffen
Mehr zu Olympia 2026:
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 75
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Melissa Lotholz vor der Bergkulisse der Dolomiten.
quelle: keystone / jure makovec
Welche Kostüme sind okay an der Fasnacht?
Video: watson
