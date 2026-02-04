Das Schweizer Duo Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller im Gespräch. Bild: keystone

Erste Panne an den Olympischen Spielen: Plötzlich geht in der Curling-Halle das Licht aus

Das Schweizer Duo Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller bestreiten an den Olympischen Spielen das erste Spiel im Mixed-Curling. In Cortina kam es bereits nach wenigen Minuten zur ersten Panne, als plötzlich der Strom im ersten End ausfiel.

Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina werden eigentlich erst in zwei Tagen eröffnet. Trotzdem startete im Mixed-Curling am Mittwochabend bereits der erste Spieltag. Dabei trifft das Schweizer Duo Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller auf Estland, das mit Marie Kaldvee und Harri Lill an den Start geht.

Kurz nachdem das erste End eröffnet wurde, kam es im Cortina Olympic Stadium zu einem Stromausfall und das Licht in der Halle fiel aus. Alle vier Partien mussten danach für mehrere Minuten unterbrochen werden.

Mittlerweile laufen alle Spiele wieder. Nach drei Ends führt die Schweiz mit 3:1 gegen das estische Duo. Warum es zum Stromausfall kam, ist nicht klar. (riz)