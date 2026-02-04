Erste Panne an den Olympischen Spielen: Plötzlich geht in der Curling-Halle das Licht aus
Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina werden eigentlich erst in zwei Tagen eröffnet. Trotzdem startete im Mixed-Curling am Mittwochabend bereits der erste Spieltag. Dabei trifft das Schweizer Duo Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller auf Estland, das mit Marie Kaldvee und Harri Lill an den Start geht.
Intanto al palazzetto del #Curling di #cortina è calato il buio: manca la luce!...#OlimpiadiInvernali2026 pic.twitter.com/2CLLjD9QM0— Niccolò Masiani (spunta blu digitale) (@NMasiani) February 4, 2026
Kurz nachdem das erste End eröffnet wurde, kam es im Cortina Olympic Stadium zu einem Stromausfall und das Licht in der Halle fiel aus. Alle vier Partien mussten danach für mehrere Minuten unterbrochen werden.
¡Se ha ido la luz!— Jaime Gómez (@Rincon_Deporte) February 4, 2026
🤯 Los JJ.OO. se abren oficiosamente con el curling y se va la luz en el Estadio Olímpico de Cortina D'Ampezzo.
😱 El miedo del COI porque la organización no llegaba a tiempo puede que se haga realidad con estos detalles.pic.twitter.com/SR7NYP1FPu
Mittlerweile laufen alle Spiele wieder. Nach drei Ends führt die Schweiz mit 3:1 gegen das estische Duo. Warum es zum Stromausfall kam, ist nicht klar. (riz)