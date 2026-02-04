Das erste Training zur Olympia-Abfahrt der Frauen vom Sonntag in Cortina d'Ampezzo kann nicht stattfinden. Wie die Organisatoren bekannt gaben, verunmöglicht starker Schneefall die für Donnerstag geplante Durchführung.
Die weiteren Trainings in Cortina d'Ampezzo, wo die Frauen-Rennen der Olympischen Spiele, darunter die Abfahrt am Sonntag, stattfinden, sind am Freitag und Samstag angesetzt. Für die Schweiz sind Malorie Blanc, Corinne Suter, Janine Schmitt, Jasmine Flury und Delia Durrer am Start. (riz/sda)
