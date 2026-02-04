wechselnd bewölkt
Olympia 2026: Schweiz gewinnt im Mixed-Curling nach Stromausfall

Yannick Schwaller of Switzerland and Briar Schwaller-Huerlimann of Switzerland react during the curling mixed doubles round robin game between Switzerland and Estonia at the 2026 Olympic Winter Games ...
Das Schweizer Duo Briar Schwaller-Hürlimann / Yannick Schwaller im Gespräch. Bild: keystone

Gelungener Olympia-Auftakt nach Stromausfall: Schweizer Duo zittert sich zum Sieg

Zwei Tage bevor die Olympischen Spiele eröffnet werden, kann die Schweiz zum ersten Mal jubeln. Im Mixed-Curling gewinnt das Duo Briar Schwaller-Hürlimann / Yannick Schwaller knapp gegen Estland. Bereits im ersten End kam es in der Halle zu einer Panne, als der Strom ausfiel.
04.02.2026, 19:4304.02.2026, 21:00

Traumstart im Mixed-Curling für das Schweizer Duo Briar Schwaller-Hürlimann / Yannick Schwaller. Das Ehepaar gewinnt nach einer komfortablen Führung knapp mit 9:7 gegen Estland.

Die Schweizer konnten nach einem ausgeglichenen Start im vierten und fünften End einen Stein stehlen und sich so vom Duo Marie Kaldvee und Harri Lill absetzen. Im zweitletzten End konnten die Eidgenossen mit dem zweiten Zweierhaus der Partie für die vermeintliche Vorentscheidung sorgen und gingen mit 7:3 in Führung.

Switzerland&#039;s Briar Schwaller-Huerlimann, left, and Yannick Schwaller compete against Estonia during a curling mixed doubles session at the 2026 Winter Olympics in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, ...
Briar Schwaller-Hürlimann / Yannick Schwaller siegen knapp gegen Estland. Bild: keystone

Aber den Schweizern misslang im achten End der letzte Stein. Die Esten liessen sich nicht zweimal bitten und konnten sich über ein Viererhaus freuen. Im Zusatzend nutzten die Schweizer den Vorteil des letzten Steines und konnten schlussendlich doch noch jubeln.

Zu einer kuriosen Szene kam es zu Beginn der Partie. Noch während das erste End lief, kam es im Cortina Olympic Stadium zu einem Stromausfall und in der kompletten Halle fiel das Licht aus. Alle vier Partien mussten danach für mehrere Minuten unterbrochen werden.

Bereits am morgigen Donnerstag stehen die Schweizer wieder im Einsatz. Um 14.35 Uhr treffen Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller zunächst auf die USA und um 19.05 Uhr auf das südkoreanische Duo. (riz)

Olympische Winterspiele in Mailand – na und? Ist da etwas?
