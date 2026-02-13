wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026, Eishockey: Tschechien schlägt Frankreich mit Mühe

Czechia&#039;s David Pastrnak, left, celebrates after scoring her side&#039;s third goal during a preliminary round match of men&#039;s ice hockey between France and Czechia at the 2026 Winter Olympic ...
Tschechien setzt sich mit etwas Mühe gegen Frankreich durch.Bild: keystone

Tschechien schlägt Frankreich trotz Zwischentief – Schwedens Frauen im Halbfinal

13.02.2026, 19:3313.02.2026, 19:33

Männer

Frankreich – Tschechien 3:6

Tschechien gerät im olympischen Eishockey-Turnier gegen Frankreich nach einer 2:0-Führung in Rückstand, siegt am Ende mit 6:3 aber dennoch deutlich.

Zwar dominierten die Tschechen das erste Drittel klar – das Schussverhältnis lautete 16:3 zu ihren Gunsten – und lagen mit 2:0 vorne. Dann aber schossen die Franzosen zu Beginn des Mittelabschnitts drei Tore innert 4:53 Minuten und drehten die Partie zwischenzeitlich. Louis Boudon, der in Finnland für Mikkelin Jukurit spielt, schoss die ersten beiden Treffer des Aussenseiters und hatte auch beim 3:2 von Hugo Gallet (26.) seinen Stock im Spiel.

[FRA 3 - CZE 2] Gallet rips a shot from near the dot area and France has taken the lead! France has 3 goals on 7 shots.
by u/daKrut in hockey
Gallet dreht das Spiel für Frankreich.

Die Tschechen reagierten noch im zweiten Drittel: Starstürmer David Pastrnak glich zum 3:3 (34.) aus, ehe der Davoser Stürmer Matej Stransky die Osteuropäer 32 Sekunden vor der zweiten Pause mit einem Tor in Unterzahl erneut in Führung schoss. Stransky hatte sich schon beim 2:0 von Michal Kempny (14.) einen Assist gutschreiben lassen. In der 42. Minute sorgten die einst in der Schweiz spielenden Filip Chlapik und Roman Cervenka mit einem Doppelschlag innert 48 Sekunden für die Vorentscheidung.

[CZE 4 - FRA 3] France has a horrendous line change on the powerplay, gives Czechia a shorthanded 3 on 0, they play tic-tac-toe and Stransky buries it
by u/daKrut in hockey
Katastrophaler Wechsel der Franzosen – Tschechien geht in Führung.

In der Folge wurde Frankreichs Goalie Martin Neckar durch Julian Junca ersetzt. Neckar ist der dritte Goalie der SCL Tigers und kommt in dieser Saison mehrheitlich für Chur in der Swiss League zum Einsatz. Die Tschechen sind am Sonntag der letzte Vorrundengegner der Schweiz.

Finnland – Schweden 4:1

In der Gruppe B rehabilitierte sich Finnland für die 1:4-Auftaktniederlage gegen die Slowakei. Der aktuelle Olympiasieger gewann gegen Schweden 4:1. Der schwedische Trainer Sam Hallam, der ab nächster Saison Genf-Servette trainiert, verwirrte erneut mit einigen Lineup-Entscheidungen. Die NHL-Superstars Filip Forsberg und Jesper Bratt erhielten weniger als zehn Minuten Eiszeit.

[FIN [3] - 1 SWE] Haula ties up three Swedes, sets up Armia in front for a shorthanded goal
by u/box-art in hockey
Haula distanziert Schweden entscheidend.

Italien – Slowakei 2:3

Weiterhin an der Spitze der Gruppe B liegt die Slowakei. Nach dem Auftaktsieg gegen Finnland vom Mittwoch besiegten die Slowaken nun auch Gastgeber Italien. Beim 3:2-Erfolg zeigte sich Italien aber erneut als hartnäckiger Gegner, und Goalie Damian Clara liess seine Gegenspieler erneut lange verzweifeln.

epa12734783 Slovakia&#039;s team celebrates after scoring a goal during the Men&#039;s Ice Hockey preliminary round match between Italy and Slovakia at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in ...
Bild: keystone

Frauen

Tschechien – Schweden 0:2

Die Viertelfinals im olympischen Frauen-Turnier begannen mit einer Überraschung. Schweden setzte sich gegen Tschechien mit 2:0 durch. Hanna Olsson brachte die Skandinavierinnen in der 25. Minute 1:0 in Führung, 25 Sekunden vor Spielende machte Hilda Svensson mit einem Schuss ins leere Tor alles klar. Keeperin Ebba Svensson parierte alle 29 Schüsse der Tschechinnen.

Olsson bringt Schweden auf Kurs.Video: SRF

Die Schweizerinnen spielen ihren Viertelfinal gegen Finnland am Samstagabend um 21.10 Uhr. In der Vorrunde unterlagen sie 1:3. (abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 66
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Mit aufgemaltem Schnauz fährt es sich bei Eva Adamczykova besser.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Speed-Quiz: Sportredaktion testet ihr Olympia-Wissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Basel verliert gegen Sion und bangt um Shaqiri + Thun marschiert einfach weiter
Thun marschiert weiter Richtung Sensations-Titel. Das 5:1 gegen Lausanne-Sport ist der siebte Sieg in Folge des Aufsteigers aus dem Berner Oberland. Basel (0:2 in Sitten) verliert im fünften Spiel unter Trainer Stephan Lichtsteiner zum vierten Mal.
Einmal mehr spielte die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli am Donnerstagabend in der Stockhorn-Arena seine verblüffenden Qualitäten aus: Schnörkellos und abgebrüht und im Kontrast zu den Spielanteilen legten die Thuner Mitte der ersten Halbzeit mit einem Doppelschlag entscheidend vor. Zweimal schossen sie in der ersten Halbzeit aufs Tor, zweimal zappelte der Ball im Netz.
Zur Story