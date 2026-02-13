Tschechien setzt sich mit etwas Mühe gegen Frankreich durch. Bild: keystone

Tschechien schlägt Frankreich trotz Zwischentief – Schwedens Frauen im Halbfinal

Männer

Frankreich – Tschechien 3:6

Tschechien gerät im olympischen Eishockey-Turnier gegen Frankreich nach einer 2:0-Führung in Rückstand, siegt am Ende mit 6:3 aber dennoch deutlich.

Zwar dominierten die Tschechen das erste Drittel klar – das Schussverhältnis lautete 16:3 zu ihren Gunsten – und lagen mit 2:0 vorne. Dann aber schossen die Franzosen zu Beginn des Mittelabschnitts drei Tore innert 4:53 Minuten und drehten die Partie zwischenzeitlich. Louis Boudon, der in Finnland für Mikkelin Jukurit spielt, schoss die ersten beiden Treffer des Aussenseiters und hatte auch beim 3:2 von Hugo Gallet (26.) seinen Stock im Spiel.

Die Tschechen reagierten noch im zweiten Drittel: Starstürmer David Pastrnak glich zum 3:3 (34.) aus, ehe der Davoser Stürmer Matej Stransky die Osteuropäer 32 Sekunden vor der zweiten Pause mit einem Tor in Unterzahl erneut in Führung schoss. Stransky hatte sich schon beim 2:0 von Michal Kempny (14.) einen Assist gutschreiben lassen. In der 42. Minute sorgten die einst in der Schweiz spielenden Filip Chlapik und Roman Cervenka mit einem Doppelschlag innert 48 Sekunden für die Vorentscheidung.

In der Folge wurde Frankreichs Goalie Martin Neckar durch Julian Junca ersetzt. Neckar ist der dritte Goalie der SCL Tigers und kommt in dieser Saison mehrheitlich für Chur in der Swiss League zum Einsatz. Die Tschechen sind am Sonntag der letzte Vorrundengegner der Schweiz.

Finnland – Schweden 4:1

In der Gruppe B rehabilitierte sich Finnland für die 1:4-Auftaktniederlage gegen die Slowakei. Der aktuelle Olympiasieger gewann gegen Schweden 4:1. Der schwedische Trainer Sam Hallam, der ab nächster Saison Genf-Servette trainiert, verwirrte erneut mit einigen Lineup-Entscheidungen. Die NHL-Superstars Filip Forsberg und Jesper Bratt erhielten weniger als zehn Minuten Eiszeit.

Italien – Slowakei 2:3

Weiterhin an der Spitze der Gruppe B liegt die Slowakei. Nach dem Auftaktsieg gegen Finnland vom Mittwoch besiegten die Slowaken nun auch Gastgeber Italien. Beim 3:2-Erfolg zeigte sich Italien aber erneut als hartnäckiger Gegner, und Goalie Damian Clara liess seine Gegenspieler erneut lange verzweifeln.

Frauen

Tschechien – Schweden 0:2

Die Viertelfinals im olympischen Frauen-Turnier begannen mit einer Überraschung. Schweden setzte sich gegen Tschechien mit 2:0 durch. Hanna Olsson brachte die Skandinavierinnen in der 25. Minute 1:0 in Führung, 25 Sekunden vor Spielende machte Hilda Svensson mit einem Schuss ins leere Tor alles klar. Keeperin Ebba Svensson parierte alle 29 Schüsse der Tschechinnen.



Olsson bringt Schweden auf Kurs. Video: SRF

Die Schweizerinnen spielen ihren Viertelfinal gegen Finnland am Samstagabend um 21.10 Uhr. In der Vorrunde unterlagen sie 1:3. (abu/sda)

