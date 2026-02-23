wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Italien nutzte den Heimvorteil voll aus

Italys Federica Brignone during the press conference, PK, Pressekonferenz at the Milano Cortina 2026 Winter Olympics, in Cortina Italy February 15 , 2026 Spada/LaPresse PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN ...
Dank Federica Brignone konnte sich Italien gleich zweimal über eine Goldmedaille freuen.Bild: www.imago-images.de

Den Heimvorteil voll ausgenutzt: Italien jubelt über die erfolgreichsten Winterspiele

Italien nutzte den Heimvorteil zu den mit grossem Abstand erfolgreichsten Olympischen Winterspielen seiner Geschichte. 30 Medaillen kommen am Ende zusammen. Dies ist keine Überraschung, wenn man auf die letzten Winterspiele schaut.
23.02.2026, 08:1423.02.2026, 08:14

Nur gerade neun Tage – also wenig mehr als die Hälfte der Dauer – reichten schon, da hatte Italien seinen bisherigen Rekord von 20 Medaillen an Olympischen Winterspielen aus dem Jahr 1994 in Lillehammer übertroffen. Den Auftakt machte die Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida, die Grossnichte der einstigen Schauspielikone Gina Lollobrigida, gleich am Tag nach der Eröffnungsfeier mit Gold über 3000 m.

Am Ende stehen die Gastgeber mit 30 Medaillen – zehn in Gold, sechs in Silber und vierzehn in Bronze – da. Der Heimvorteil und das dafür investierte Geld in die Sportförderung haben sich definitiv ausgezahlt. Insgesamt gab es in nicht weniger als zehn von sechzehn Sportarten Edelmetall. Am erfolgreichsten waren im Sog Lollobrigidas die Eisschnellläufer mit dreimal Gold, gefolgt von den Skifahrerinnen und Rodlern mit jeweils zwei.

Francesca Lollobrigida of Italy shows her gold medal on the podium after the women&#039;s 5,000 meters speedskating race at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Thursday, Feb. 12, 2026. (AP Phot ...
Francesca Lollobrigida gewann zwei Goldmedaillen.Bild: keystone

Emotionale Lollobrigida

Zwei symbolträchtige Aushängeschilder stechen besonders heraus. Die 35-jährige Francesca Lollobrigida, weil sie eine junge Mutter ist und noch auf dem Eis ihren gut zweieinhalbjährigen Sohn Tommaso in die Arme schloss. «Ich lebe in einem Traum», schwärmte die Römerin. «Das ist der schönste Tag meines Lebens. Erstens, weil mein Sohn, mein Mann, meine ganze Familie hier sind und dann weil ich auf italienischem Boden gewonnen habe.»

Wie Lollobrigida machte sich auch Federica Brignone mit ihren Triumphen im Super-G und Riesenslalom zu einer der italienischen «donne d'oro». Ihre Geschichte ist deshalb so besonders, weil nur schon ihre Teilnahme nach dem schweren Sturz an den italienischen Meisterschaften Anfang April lange in Zweifel stand.

Erwartungen übertroffen

«Mindestens 19 Medaillen» hatte Luigi Buonfiglio, der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, vor den Spielen als Ziel herausgegeben. «Nie hätte ich gedacht, dass unser Team derart stark sein würde.» Am Ende belegt Italien hinter Norwegen, den USA und den Niederlanden (10 x Gold, 7 x Silber, 3 x Bronze, alle im Eisschnelllaufen und Short Track) den 4. Platz im Medaillenspiegel.

Zwei Positionen dahinter liegt Frankreich, und es wird auf einen ähnlichen Exploit in vier Jahren zu Hause hoffen. Dies ist auch durchaus berechtigt. Blickt man auf die letzten Olympischen Spiele, dann wurde der Heimvorteil von den Gastgebern eigentlich immer ausgenutzt und die Medaillenanzahl fiel höher aus als an den Olympischen Spielen vier Jahre zuvor.

Heimvorteil wird meistens ausgenutzt

Während zum Beispiel China im Jahr 2018 nur neun Medaillen – davon eine goldene – in Pyeongchang gewinnen konnte, freuten sich die Chinesen vier Jahre später 15 Mal über Edelmetall und gewannen gleich neun Goldmedaillen. Wie die Italiener bei dieser Austragung beendete China die Olympischen Spiele auf dem vierten Platz im Medaillenspiegel.

Im Jahr 2014 holte keine Nation so viele Medaillen wie Russland. Die damaligen Gastgeber konnten mit 29 Podestplätzen ihre Ausbeute von vier Jahren zuvor mehr als verdoppeln.

Der letzte Gastgeber, welcher weniger Medaillen holte als an den vorherigen Winterspielen, waren ausgerechnet die Italiener vor zwanzig Jahren. Während die Südeuropäer 2002 in Salt Lake City 13 Medaillen einheimsten, waren es in Turin nur noch deren elf. Dafür gewannen sie 2006 eine Goldmedaille mehr als vier Jahre davor. (riz/sda)

Schweizer Medaillenregen: So erfolgreich waren die Spiele im Vergleich
Mehr zu den Olympischen Spielen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Coach Snoop: Highlights von Olympia 2026
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Clippers geben den Sieg aus der Hand +++ Jan Christen fährt aufs Podest
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story