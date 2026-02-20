Smith macht's wie in Wayne's World: «Party time! Excellent!» Bild: keystone

Silber für Fanny Smith – Skicrosserin gewinnt dritte Olympiamedaille in Folge

Im dritten Olympia-Wettkampf in Folge steht Fanny Smith auf dem Podest. Nach zwei Bronzemedaillen gewinnt die Westschweizerin in Livigno Silber. Olympiasiegerin wird die Schwarzwälderin Daniela Maier.

Fanny gewinnt im Skicross Olympia-Silber. Auf dem Kurs in Livigno geht Gold an die Deutsche Daniela Maier, Bronze holt die Saisondominatorin Sandra Näslund aus Schweden.Für die Waadtländerin Smith ist es bei der fünften Olympia-Teilnahme die dritte Medaille. 2018 und 2022 holte sie jeweils Bronze.

Der Final. Video: SRF

Vor vier Jahren in Peking hatten Maier und Smith erst nachträglich nach einem langen Hin und Her noch gemeinsam Bronze gewonnen. Nun dürfen beide gemeinsam auf dem Olympia-Podest stehen.

Final eine enge Kiste

Das Rennen gegen Näslund, Maier und die Französin Marielle Berger Sabbatel verlief eng. Näslund, die Olympiasiegerin von Peking, konnte ihre Leaderposition nicht halten und wurde auf den Bronzeplatz durchgereicht.

Smith kam Maier noch nahe, konnte aber nie zu einem Angriff auf Gold ansetzen. Bei der Zieldurchfahrt war das Trio eng beisammen, einzig die Französin konnte nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen.

Smith und Maier feiern Silber und Gold. Bild: keystone

Starke Schweizer Teamleistung

Talina Gantenbein und Sixtine Cousin hatten in den Halbfinals die Plätze 3 und 4 belegt. Die Bündnerin wurde im Fotofinish noch von Berger Sabbatel in den Kleinen Final verdrängt. In diesem Rennen holte Gantenbein den 5. Rang, Cousin Platz 7.

Saskja Lack schied in den Viertelfinals aus, sie war im gleichen Heat wie Talina Gantenbein und Sixtine Cousin eingeteilt. Mit der Kanadierin Marielle Thompson blieb auch die Olympia-Zweite von Peking in den Viertelfinals hängen. (ram/sda)