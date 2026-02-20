wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Olympia 2026: Fanny Smith holt im Skicross Silber für die Schweiz

Silver medalist Switzerland&#039;s Fanny Smith (3) celebrates after the women&#039;s ski cross finals at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell ...
Smith macht's wie in Wayne's World: «Party time! Excellent!»Bild: keystone

Silber für Fanny Smith – Skicrosserin gewinnt dritte Olympiamedaille in Folge

Im dritten Olympia-Wettkampf in Folge steht Fanny Smith auf dem Podest. Nach zwei Bronzemedaillen gewinnt die Westschweizerin in Livigno Silber. Olympiasiegerin wird die Schwarzwälderin Daniela Maier.
20.02.2026, 13:2620.02.2026, 13:50

Fanny gewinnt im Skicross Olympia-Silber. Auf dem Kurs in Livigno geht Gold an die Deutsche Daniela Maier, Bronze holt die Saisondominatorin Sandra Näslund aus Schweden.Für die Waadtländerin Smith ist es bei der fünften Olympia-Teilnahme die dritte Medaille. 2018 und 2022 holte sie jeweils Bronze.

Der Final.Video: SRF

Vor vier Jahren in Peking hatten Maier und Smith erst nachträglich nach einem langen Hin und Her noch gemeinsam Bronze gewonnen. Nun dürfen beide gemeinsam auf dem Olympia-Podest stehen.

Final eine enge Kiste

Das Rennen gegen Näslund, Maier und die Französin Marielle Berger Sabbatel verlief eng. Näslund, die Olympiasiegerin von Peking, konnte ihre Leaderposition nicht halten und wurde auf den Bronzeplatz durchgereicht.

Smith kam Maier noch nahe, konnte aber nie zu einem Angriff auf Gold ansetzen. Bei der Zieldurchfahrt war das Trio eng beisammen, einzig die Französin konnte nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen.

Switzerland&#039;s Fanny Smith (3), left, and Germany&#039;s Daniela Maier (1) embrace after the women&#039;s ski cross finals at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (A ...
Smith und Maier feiern Silber und Gold.Bild: keystone

Starke Schweizer Teamleistung

Talina Gantenbein und Sixtine Cousin hatten in den Halbfinals die Plätze 3 und 4 belegt. Die Bündnerin wurde im Fotofinish noch von Berger Sabbatel in den Kleinen Final verdrängt. In diesem Rennen holte Gantenbein den 5. Rang, Cousin Platz 7.

Saskja Lack schied in den Viertelfinals aus, sie war im gleichen Heat wie Talina Gantenbein und Sixtine Cousin eingeteilt. Mit der Kanadierin Marielle Thompson blieb auch die Olympia-Zweite von Peking in den Viertelfinals hängen. (ram/sda)

Jutta Leerdams klare Botschaft: «Du kannst gleichzeitig diszipliniert und feminin sein»
Mehr Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 96
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Mit dieser Landung gewinnt Emile Nadeau eher keine Medaille.
quelle: keystone / abbie parr
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Olympionik:innen müssen ihre Namen aussprechen – und gehen auf TikTok viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Goldenes Comeback nach eigenen Vorstellungen – Alysa Liu krönt ihre zweite Karriere
Alysa Liu ist Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen. Dabei wollte sie vor vier Jahren nichts mehr von diesem Sport wissen.
2019 war Alysa Liu eigentlich schon fast ganz oben angekommen. Mit 13 Jahren krönte sie sich damals zur jüngsten US-Meisterin der Eiskunstlaufgeschichte. Noch ein Jahr vorher war sie die jüngste Eiskunstläuferin, die je einen dreifachen Axel stehen konnte. Eine grossartige Karriere schien vorprogrammiert.
Zur Story