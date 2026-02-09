Warum fallen so viele Medaillen vom Bändel? Organisatoren stehen vor Rätsel

Biathlet Justus Strelow beim Versuch, seine Medaille zu reparieren. Bild: dsv_biathlon

Warum fallen so viele Medaillen vom Bändel? Olympia-OK steht vor Rätsel

Die ersten Wettkampftage der Olympischen Spiele von Mailand-Cortina zeigen ein unerwartetes Problem: Zahlreichen erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern geht beim Feiern die Medaille kaputt. Die Organisatoren untersuchen das Ärgernis.

Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson hatte am Sonntag in Cortina einen Materialschaden zu beklagen – zu ihrem Glück erst nach dem Rennen. Die Amerikanerin war nach ihrem Triumph freudig herumgesprungen und dabei hatte sich die Medaille vom Bändel gelöst.

Organisatoren stehen vor Rätsel

Johnson war nicht die einzige mit diesem Problem. Auch die schwedische Langläuferin Ebba Anderson «verlor» ihre Silbermedaille vom Skiathlon, und der deutsche Biathlet Justus Strelow erbrachte nach Bronze mit der Mixed-Staffel den Beleg dafür, dass jede Medaillenfarbe betroffen ist:

Auch die amerikanische Eiskunstlauf-Team-Olympiasiegerin Alysa Liu präsentierte Medaille und Bändel getrennt auf Instagram:

«Wir alle haben die Bilder gesehen und wir sind uns der Situation voll bewusst», sagte am Montagmittag Andrea Francisi, der Chief Games Operations Officer der Winterspiele 2026. «Wir untersuchen derzeit, worin genau das Problem besteht.» Francisi versprach, man schenke der Angelegenheit grösste Aufmerksamkeit, «damit alles perfekt ist, denn das ist eines der wichtigsten Dinge für die Athletinnen und Athleten».

Hoffen auf einen «Plan B»

Langläuferin Andersson sagte im schwedischen Fernsehen, sie hoffe, der Veranstalter habe einen ‹Plan B› für kaputte Medaillen. «Ich bin Frida (Karlsson, die Olympiasiegerin, Anm.d.Red.) hinterhergerannt und in der Eile ist die Medaille in zwei Teile zerbrochen und im Schnee gelandet. Dann wollte ich versuchen, sie zu flicken und da ist eines der drei Teile in eine ganz andere Richtung geflogen, es liegt jetzt irgendwo hier draussen.»

Auch bei Skirennfahrerin Johnson geschah das Missgeschick beim Feiern. «Ich sprang vor Freude herum und da fiel die Medaille plötzlich runter», schilderte sie.