Lindsey Vonns Vater meldet sich nach Sturz: «Ende ihrer Karriere»

United States&#039; Lindsey Vonn&#039;s father Alan Kildow is interviewed ahead of an alpine ski women&#039;s downhill race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Sunday, Feb. ...
Vater Alan Kildow erklärte die Karriere von Lindsey Vonn für beendet.Bild: keystone

Vater von Lindsey Vonn meldet sich nach Sturz: «Das ist das Ende ihrer Karriere»

09.02.2026, 20:2609.02.2026, 20:32

Noch wartet die Öffentlichkeit darauf, von Lindsey Vonn zu hören. Die 41-jährige US-Amerikanerin war am Sonntag in der Olympia-Abfahrt in Cortina schwer gestürzt und hatte sich einen Bruch im linken Bein zugezogen. Jetzt befindet sie sich im Spital Ca' Foncello in Treviso, wohin sie sie auf Anraten ihres Ärzteteams verlegt wurde.

Dafür meldete sich nun Vater Alan Kildow. Gegenüber der Nachrichtenagentur AP sagte er: «Sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere.» Ob die Entscheidung auch seine Tochter bereits getroffen hat, erklärte er nicht. Doch stellte der frühere Skifahrer klar: «Es wird keine weiteren Skirennen für Lindsey Vonn geben – solange ich dabei ein Wort mitzureden habe.» Angesichts der schweren Verletzung wäre es eine grosse Überraschung, sollte Vonn noch einmal in den Weltcup zurückkehren.

In this image taken from video provided by Olympic Broadcasting Services, OBS, United States&#039; Lindsey Vonn crashes during an alpine ski women&#039;s downhill race, at the 2026 Winter Olympics, in ...
Lindsey Vonn war bis zu ihrem Sturz nur 13 Sekunden unterwegs.Bild: keystone

Vonn wurde bereits zweimal operiert, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA erfahren hat. In Treviso werde sie «möglicherweise noch einige Tage bleiben», hiess es aus dem Spital. Ein Gesundheitsupdate könne sie aber nicht geben, sagte eine Sprecherin, obwohl sie gerne mehr Informationen geteilt hätte. «Der Wille der Patientin hat oberste Priorität, daher müssen wir uns an die festgelegte Linie halten.»

Vonn nach Beinbruch ein zweites Mal operiert – emotionale Worte von Trainer Svindal

Vonn werde derzeit von Mitarbeitern des US-Teams in ihrem Zimmer «abgeschirmt». Vater Alan Kildow verriet zudem, dass ihr Bruder und ihre zwei Schwestern bei Vonn seien. «Sie hat jederzeit jemanden bei sich – oder sogar mehrere Menschen. Wir werden hier bleiben, solange sie hier ist.» Neuigkeiten zu ihrem Gesundheitszustand gab es auch von Kildow nicht. Jedoch erklärte er: «Sie kennt körperliche Schmerzen. Sie versteht die Situation, in der sie sich befindet – und sie kann damit umgehen.» Vonn gehe besser mit der Situation um, als der Vater erwartet hätte: «Sie ist eine sehr, sehr starke Person. Ich glaube, sie kommt wirklich gut damit zurecht.»

190210 Lindsay Vonn of USA celebrates with family Karin, Reed and Alan Kildow after women s downhill during the FIS Alpine World Ski Championships on February 10, 2019 in �re. Photo: Joel Marklund / B ...
Lindsey Vonn mit Vater Alan Kildow und ihren Geschwistern Karin und Reed.Bild: imago sportfotodienst

Die 41-Jährige selbst äusserte sich seit ihrem Sturz noch nicht öffentlich zu dem Vorfall. Auf X kommentierte sie aber bereits wieder einen Beitrag eines Radio-Moderators. Dieser hatte in Bezug auf die Kritik an Vonn, die mit einem gerissenen Kreuzband antrat, den Kampfgeist der Olympiasiegerin und zweifachen Weltmeisterin als «Essenz des Sports» gelobt. Vonn bedankte sich bei diesem: «Thank you, Dan!»

Bei Vonns zweiter Operation sei es darum gegangen, den Zustand der Patientin zu stabilisieren und Komplikationen zu verhindern, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montagmorgen. Bis es offizielle Updates zu ihrem Gesundheitszustand gibt, müssen sich Fans aber wohl noch etwas gedulden. (nih)

Mehr zu Olympia 2026:

«I mues hüt ächli usenäh»: Von Allmen lässt Nef nach Olympiasieg alleine feiern
