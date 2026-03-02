Mitchell Lawrie ist U18-Weltmeister und brach schon mehrere von Luke Littlers Rekorden. Bild: www.imago-images.de

Der nächste Luke Littler? Darts-Wunderkind (15) wirft 9-Darter und bricht Rekorde

Mit erst 19 Jahren dominiert Luke Littler die Dartswelt bereits nach Belieben. Jetzt kündigt sich das nächste Wunderkind an – und vor Mitchell Lawrie sind auch Littlers Rekorde nicht sicher.

Niklas Helbling Folge mir

Für den grössten Dartsverband, die Professional Darts Corporation (PDC), ist Mitchell Lawrie noch zu jung. Deshalb spielt der 15-Jährige beim Konkurrenzverband World Darts Federation (WDF), wo er vor einigen Tagen zur jüngsten Weltnummer 1 der Geschichte aufgestiegen ist. Das Niveau ist natürlich ungleich tiefer als bei der PDC, doch zeigt Lawrie auch dort zum Teil überragende Leistungen.

Am vorletzten Wochenende verpasste er ein perfektes Leg nur knapp, erst nach sieben perfekten Würfen verfehlte er sein Ziel und beendete das Leg dann mit elf statt neun Darts. Nun holte er diese Errungenschaft aber nach. Auf der Junioren-Tour gelang Lawrie ein 9-Darter, bei welchem leider keine Kameras liefen. Bei seinem 4:1-Sieg wies «Wee Sox», so sein Spitzname, einen sehr starken Drei-Dart-Schnitt von 103 Punkten auf. Da drängen sich die Vergleiche zu Luke Littler natürlich auf.

Doppel-Weltmeister Luke Littler begann ebenfalls auf der WDF-Tour. Bild: keystone

Littler begann einst selbst auf der WDF-Tour, bevor er Ende 2023 erstmals an der PDC-Weltmeisterschaft antrat und direkt in den Final vorstiess. Seither wurde Littler zweimal in Folge Weltmeister. Der 19-jährige Darts-Superstar hat Mitchell Lawrie selbstverständlich im Auge. Schliesslich bricht der Schotte gerade mehrere seiner Rekorde.

Lawrie gelang es als jüngster Spieler drei Erwachsenenturniere auf der WDF-Tour zu gewinnen und seit Ende des letzten Jahres ist er auch der jüngste Teilnehmer an einer WDF-Weltmeisterschaft. Beide Rekorde hielt zuvor Littler. «Er ist ein sehr, sehr guter Spieler in so jungem Alter, wie ich es war. Und er hat mir schon wieder einen Rekord abgenommen», sagte dieser im Dezember.

Bei der WM erreichte Lawrie direkt den Final, in dem er aber dem Niederländer Jimmy van Schie unterlag, am selben Tag sicherte er sich immerhin den Titel bei den Junioren. Im legendären Alexandra Palace krönte er sich später noch zum U18-Weltmeister von PDC-Partnerverband JDC. Seinen Pokal durfte der grosse Fan der Glasgow Rangers später in deren Ibrox Stadium präsentieren.

Bis Lawrie zur PDC wechseln darf, muss er sich aber noch gedulden. Für die Development Tour – sozusagen die Vorstufe zur Pro Tour – muss man mindestens 16 Jahre alt sein. Sein 16. Geburtstag ist aber erst am 4. November. Damit verpasst «Wee Sox» auch die Teilnahme an der Junioren-WM der PDC, über welche er sich wie einst Luke Littler für die WM der Topstars qualifizieren könnte. Frühestens dürfte er also Ende 2027 an der PDC-WM teilnehmen. Auf der PDC Tour könnte er aber bereits Ende Jahr auftreten.

Mitchell Lawrie mit dem WM-Pokal im Ibrox Stadium. Bild: www.imago-images.de

Littler rät ihm deshalb: «Du musst einfach bei der Sache bleiben und weitermachen.» Er selbst sei mit der Zeit ungeduldig geworden, weil er noch so lange warten musste. «Er denkt bestimmt genauso, so gut wie er spielt», glaubt Littler: «Also bleib einfach fokussiert und du wirst definitiv auf der PDC Tour spielen.»