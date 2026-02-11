wechselnd bewölkt
Olympia 2026: Programm heute Mittwoch mit Ski, Biathlon und Schlitteln

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Arianna Fontana hält ein Schild mit dem Gesicht der neuen Olympiasiegerin in der Mixed-Staffel im Shorttrack.
quelle: keystone / stephanie scarbrough
Der Super-G als grosses Highlight – was bei Olympia heute wichtig wird

11.02.2026, 05:00

Die Highlights

Gehen die Festspiele der Schweizer Skifahrer auch im Super-G weiter? Nach den Goldmedaillen in der Abfahrt von Franjo von Allmen und in der Team-Kombination von von Allmen und Tanguy Nef steht am heutigen Mittwoch der Super-G auf dem Programm. Im Rennen, das um 11.30 Uhr beginnt, ist nun Marco Odermatt der grosse Favorit. Aber natürlich ist auch von Allmen oder Alexis Monney eine Medaille zuzutrauen.

Weil's so schön war – der Medaillen-Montag bei Olympia im Video-Rückblick

Ansonsten steht aus Schweizer Sicht wohl eher ein ruhiger Tag bevor. Im Biathlon-Einzel der Frauen bräuchte es schon einen sehr grossen Exploit von Amy Baserga, Lea Meier, Lena Häcki-Gross oder Aita Gasparin für eine Medaille.

Alle Entscheidungen

10.00 und 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Männer, Normalschanze/10 km

11.30 Uhr: Ski alpin, Männer, Super-G
mit Alexis Monney, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen​

14.15 Uhr: Biathlon, Frauen, Einzel (15 km)
mit Amy Baserga, Lea Meier, Lena Häcki-Gross, Aita Gasparin

Amy Baserga, of Switzerland, gestures as she participates in a biathlon training session at the 2026 Winter Olympics in Anterselva, Italy, Saturday, Feb. 7, 2026. (AP Photo/Mosa&#039;ab Elshamy) Amy B ...
Kann Amy Baserga bei ihrem ersten Auftritt an diesen Winterspielen überraschen? Bild: keystone

14.55 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Buckelpiste

17.00 und 18.53 Uhr: Schlitteln, Frauen, Doppelsitzer

17.51 und 19.44 Uhr: Schlitteln, Männer, Doppelsitzer

18.30 Uhr: Eisschnelllauf, Männer, 1000 m

19.30 Uhr Eiskunstlauf, Eistanz

Auch die Winterspiele haben ihre Unschuld verloren – na und?

Weitere Schweizer Einsätze am Dienstag

Isabelle Lötscher
Snowboard, Halfpipe, Qualifikation (10.30/11.27 Uhr)

David Hablützel, Jonas Hasler, Jan Scherrer, Mischa Zürcher
Snowboard, Halfpipe, Qualifikation (19.30/20.27 Uhr)

Norweger gewinnt Medaille – und gesteht dann Seitensprung im Live-TV
