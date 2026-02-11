Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
Der Super-G als grosses Highlight – was bei Olympia heute wichtig wird
Die Highlights
Gehen die Festspiele der Schweizer Skifahrer auch im Super-G weiter? Nach den Goldmedaillen in der Abfahrt von Franjo von Allmen und in der Team-Kombination von von Allmen und Tanguy Nef steht am heutigen Mittwoch der Super-G auf dem Programm. Im Rennen, das um 11.30 Uhr beginnt, ist nun Marco Odermatt der grosse Favorit. Aber natürlich ist auch von Allmen oder Alexis Monney eine Medaille zuzutrauen.
Ansonsten steht aus Schweizer Sicht wohl eher ein ruhiger Tag bevor. Im Biathlon-Einzel der Frauen bräuchte es schon einen sehr grossen Exploit von Amy Baserga, Lea Meier, Lena Häcki-Gross oder Aita Gasparin für eine Medaille.
Alle Entscheidungen
10.00 und 13.45 Uhr: Nordische Kombination, Männer, Normalschanze/10 km
11.30 Uhr: Ski alpin, Männer, Super-G
mit Alexis Monney, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen
14.15 Uhr: Biathlon, Frauen, Einzel (15 km)
mit Amy Baserga, Lea Meier, Lena Häcki-Gross, Aita Gasparin
14.55 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Buckelpiste
17.00 und 18.53 Uhr: Schlitteln, Frauen, Doppelsitzer
17.51 und 19.44 Uhr: Schlitteln, Männer, Doppelsitzer
18.30 Uhr: Eisschnelllauf, Männer, 1000 m
19.30 Uhr Eiskunstlauf, Eistanz
Weitere Schweizer Einsätze am Dienstag
Isabelle Lötscher
Snowboard, Halfpipe, Qualifikation (10.30/11.27 Uhr)
David Hablützel, Jonas Hasler, Jan Scherrer, Mischa Zürcher
Snowboard, Halfpipe, Qualifikation (19.30/20.27 Uhr)
(nih/sda)
