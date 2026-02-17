wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Anton Schipulin will seine Medaille nicht zurückgeben

Olympics: Biathlon-Men s 4x7.5km Relay Feb 22, 2014 Krasnaya Polyana, RUSSIA Anton Shipulin RUS, 4-4 skis ahead of Simon Schempp GER, 1-4 at the finish line in the men s 4x7.5km relay during the Sochi ...
Anton Schipulin sicherte Russland als Schlussläufer die Goldmedaille.Bild: www.imago-images.de

«Ist meine»: Russischer Biathlet gibt seine aberkannte Olympia-Medaille nicht zurück

Nach einem jahrelangen Verfahren wurde der russischen Biathlon-Staffel die Goldmedaille aus dem Jahr 2014 wegen eines Dopingfalls aberkannt. Anton Schipulin wehrt sich dagegen, die Medaille zurückzugeben.
17.02.2026, 15:2017.02.2026, 15:20

Zwölf Jahre nach dem Wettkampf hat die deutsche Biathlon-Staffel doch noch die Goldmedaille erhalten. Weil der Russe Jewgeni Ustjugow des Dopings überführt worden war, wurde der russische Olympiasieg nach einem jahrelangen Verfahren aberkannt. Der Biathlon-Weltverband IBU forderte die betroffenen Russen deswegen auf, die Goldmedaillen zurückzugeben.

Allerdings machten sie die Rechnung ohne Anton Schipulin. Denn der damalige Schlussläufer hat nicht vor, die Medaille zurückzugeben, wie er gegenüber dem russischen Sportfernsehsender «Match TV» erklärte. «Nein, wozu? Ich habe sie erkämpft. Sie ist meine, ich werde sie nicht zurückgeben», soll der ehemalige Biathlet gesagt haben, als er gefragt wurde, ob er die Medaille zurückschicken wird.

Auf Instagram meldete sich der 38-Jährige dann nochmals zu Wort und richtete sich direkt an das IOC, das aus seiner Sicht die wichtigste Regel verletzte. «Sport hat nichts mit Politik zu tun», schrieb Schipulin und spielte damit darauf an, dass die russischen und weissrussischen Athleten bei den Olympischen Spielen ausgeschlossen werden und nur wenige Sportler unter Auflagen in Mailand und Cortina als neutrale Athleten dürfen.

«Wenn das Internationale Olympische Komitee und die internationalen Verbände wieder zu diesem Prinzip zurückkehren, unseren Sportlern ihre Flagge und Hymne zurückgeben und sie nicht mehr mit einem ‹neutralen Status› demütigen, dann müssen auch die Medaillen zurückgegeben werden», führt der Russe weiter aus und er sei bereit, alle seine Medaillen zurückzugeben. Insgesamt sechsmal gewann Schipulin bei Weltmeisterschaften eine Medaille.

Russlands Biathlon-Chef Viktor Maigurov sagte ebenfalls gegenüber «Match TV», dass der Verband nicht die rechtlichen Mittel habe, um die Athleten unter Druck zu setzen und so die Medaille einzufordern. Auch die anderen Athleten sahen es nicht ein, die Medaille zurückzugeben. «Wir haben sie gefragt, sie alle haben nur gesagt: Auf Wiedersehen!», erklärte Maigurov.

Ustjugow wurden neben dem Staffel-Gold 2014 auch der Olympiasieg im Massenstart 2010 sowie Bronze mit der Staffel im selben Jahr aberkannt. (riz)

Eismeister Zaugg
Auch die Winterspiele haben ihre Unschuld verloren – na und?
Mehr zu den Olympischen Spielen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 83
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ryuichi Kihara wirft Riku Miura hoch in die Luft – und weil er sie fängt, werden die Japaner Olympiasieger im Paarlauf.
quelle: keystone / stephanie scarbrough
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Olympionik:innen müssen ihre Namen aussprechen – und gehen auf TikTok viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Loïc Meillard ist Slalom-Olympiasieger! Schweizer Ski-Stars historisch
Loïc Meillard krönt sich ein Jahr nach dem Triumph bei der Weltmeisterschaft auch zum Olympiasieger im Slalom! Der 29-jährige Neuenburger siegt in Bormio vor dem Österreicher Fabio Gstrein und dem Norweger Henrik Kristoffersen.
Am Ende war es das Duell zwischen Loïc Meillard und Atle Lie McGrath. Meillard brachte sich mit einem überragenden 2. Lauf vor Fabio Gstrein, mit dem er die Laufbestzeit teilte, in Führung. McGrath stand als einziger noch oben. 59 Hundertstelsekunden nahm er aus dem 1. Lauf mit, doch von Beginn an fand er den Rhythmus nicht. Wie viel Zeit er im oberen Teil verloren hat, ist unklar – denn der 25-jährige Norweger fädelte ein und kam nicht einmal zur ersten Zwischenzeit. Damit war klar: Loïc Meillard ist Olympiasieger!
Zur Story