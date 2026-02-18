Valerio Grond konnte sich am Ende nicht mehr auf einen Podestplatz vorarbeiten. Bild: keystone

«Bitter, bei Siegerehrung zuzuschauen»: Tränen bei Riebli/Grond nach verpasster Medaille

Janik Riebli und Valerio Grond verpassen beim Team-Sprint im Val di Fiemme die Medaille knapp. Der Obwaldner und der Bündner klassieren sich im 4.Rang. Zum Podest fehlt eine Sekunde.

Janik Riebli und Valerio Grond verpassen die Medaille im Teamsprint nur knapp. Das Schweizer Duo wird mit einer Sekunde Rückstand auf das Drittplatzierte Italien Vierter.

Den Sieg sicherten sich erwartungsgemäss die Norweger Einar Hedegart und Johannes Klaebo, der damit zum 10. Mal Olympiasieger wird und seinen Rekord weiter ausbaut. Klaebo setzte sich 1,4 Sekunden vor dem US-Amerikaner Gus Schumacher, der gemeinsam mit Ben Ogden antrat, durch. Der 29-Jährige holte sich an diesen Winterspielen bereits zum fünften Mal Gold, was zuvor erst dem US-amerikanischen Eisschnellläufer Eric Heiden 1980 in Lake Placid gelungen war. Am Samstag hat Klaebo über 50 km noch die Chance, auch diesen Bestwert zu übertreffen.

Johannes Klaebo ist zum 10. Mal Olympiasieger – mit ihm freute sich Einar Hedegart (r.). Bild: keystone

Nach dem Rennen im Val di Fiemme konnten die Schweizer ihre Enttäuschung nicht verbergen. Grond habe zuvor nicht verstanden, wenn Athletinnen oder Athleten bei Olympischen Spielen über einen vierten Platz weinen mussten. «Ich dachte immer, dass das doch ein mega starkes Resultat ist», so der 25-jährige Bündner, «aber jetzt ist es mega bitter, bei der Siegerehrung nur zuzuschauen.» Riebli fügte an: «Wir hatten vorhin beide Tränen in den Augen.» Der 27-jährige Obwaldner erinnerte sich an das viele Training der letzten Jahre. «Wir gingen durch dick und dünn», so Riebli, der anfügte: «Es war mir eine Riesen-Ehre, mit Valerio zu laufen.»

Das Interview von Janik Riebli und Valerio Grond. Video: SRF

Auf den 9 km in der Skating-Technik, jeder Läufer absolvierte drei Runden zu 1,5 km, lagen die Schweizer zunächst gut im Rennen. Riebli, der diese Lauftechnik klar bevorzugt, hatte sich gleich zu Beginn den Stock gebrochen. Da aber bis zur letzten Ablösung eher taktisch gelaufen wurde, hatte dieser Zwischenfall keine Konsequenzen.

Auf der letzten Ablösung zeigte sich Riebli unerwartet stark und hielt Grond im Rennen. Die Medaille lag in Reichweite. Grond, der an der WM 25 in Trondheim die Männerstaffel als Schlussläufer zu Silber geführt hatte, kämpfte in der grossen Verfolgergruppe hinter Klaebo um das Podest. Der Amerikaner Gus Schumacher und der Italiener Federico Pellegrino erwiesen sich als stärker.

Das Finale des Rennens. Video: SRF

Die Schweizer Männer waren als Aussenseiter ins Rennen gestiegen und liessen zahlreiche Top-Nationen wie Schweden, Finnland oder Frankreich hinter sich. Die unerwartete starke Leistung wurde aber nicht mit einer Medaille belohnt.

Zuvor hatten Nadine Fähndrich und Nadja Kälin der Schweiz die erste Langlauf-Medaille der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina gesichert. Dank einer sensationellen Schlussrunde Fähndrichs holte das Duo Silber. (nih/sda)