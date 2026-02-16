bedeckt, wenig Regen
Sport
Olympia 2026

Olympia: Schweiz unterliegt Kanada nur knapp und spielt jetzt um Bronze

Switzerland&#039;s Rahel Enzler, left, celebrates her goal with her teammates, during the women&#039;s semifinal game between Canada and Switzerland at the 2026 Olympic Winter Games in Milan Santagiul ...
Die Schweizerinnen bejubeln ihren Anschlusstreffer.Bild: keystone

Die Nati wehrt sich tapfer, unterliegt Kanada nur knapp und spielt jetzt um Bronze

Das Schweizer Frauen können den Halbfinal gegen Kanada offener als erwartet gestaltet. Sie unterliegen 1:2 und spielen am Donnerstag gegen Schweden um Bronze. Der Final lautet Kanada gegen USA.
16.02.2026, 23:4416.02.2026, 23:56

Die Schweizerinnen traten zum siebten Mal an den Winterspielen gegen Kanada an. Die ersten sechs Duelle gingen allesamt mit einem Torverhältnis von 6:44 verloren. Nun fehlte wenig zur Sensation.

«Ich bin etwas enttäuscht, dass wir in der ersten Hälfte des Spiels nicht gelaufen sind. Das erste Drittel war schwierig anzuschauen. Wenn wir wie im letzten Drittel gespielt hätten, hätten wir unsere Chancen gehabt. Es brauchte lange, bis wir in der Partie waren.»
Colin Muller, Nationaltrainersrf

Zwar waren die Schweizerinnen in den ersten zwei Dritteln chancenlos und lagen zur zweiten Pause 0:2 hinten – das Schussverhältnis in den ersten 40 Minuten lautete 35:4 zugunsten der Nordamerikanerinnen. In der 45. Minute verkürzten die Schweizerinnen aber aus dem Nichts durch Rahel Enzler auf 1:2, worauf die Kanadierinnen nicht mehr so souverän agierten. Bisher war die knappste Niederlage ein 1:3 im Halbfinal bei den Winterspielen 2014.

Der Schweizer Treffer zum 1:2.Video: SRF

MPP Superstar

Die Schweizerinnen hielten bis zur 22. Minute die Null. Sieben Minuten später fiel das 2:0 für die Nordamerikanerinnen. Beide Tore erzielte Marie-Philip Poulin, die das Team als Captain anführt.

Die 33-Jährige bestreitet ihre fünften Olympischen Spiele und hat in ihren bisherigen vier Finals stets getroffen – bei den drei Triumphen erzielte sie jeweils das Siegtor. Insgesamt steht Poulin bei 20 Treffern, womit sie nun vor Hayley Wickenheiser (18 Tore) die alleinige Rekordhalterin ist.

Canada&#039;s Marie-Philip Poulin celebrates after scoring her second goal of the game during the second period of a women&#039;s ice hockey semifinal match against Switzerland at the 2026 Winter Olym ...
Matchwinnerin: Marie-Philip Poulin.Bild: keystone

Nun gegen Schweden

Die Schweizerinnen spielen am Donnerstag um 14.40 Uhr – wie 2014 in Sotschi – gegen Schweden um Olympia-Bronze. Die Skandinavierinnen verloren ihren Halbfinal gegen die USA mit 0:5.

Vor zwölf Jahren gewannen die Schweizerinnen das Spiel um Rang 3 mit 4:3 – das siegbringende 4:2 (59.) erzielte die damals 15-jährige Alina Müller. Auch dann dürften Details entscheidend sein.

«Ein unglaublicher Teamgeist» – Schelling über eine Hockey-Nati, die Geschichte schrieb

Kanada – Schweiz 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Mailand, Santagiulia Arena. - 9662 Zuschauer. - SR Cooke/Doyle (USA), Buckner/Hajkova (USA/CZE).
Tore: 22. Poulin (Jaques, Watts) 1:0. 29. Poulin (Watts, Shelton) 2:0. 45. Enzler (Müller) 2:1.
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kanada, 2mal 2 Minuten gegen die Schweiz.
Schweiz: Brändli, Christen, Bächler; Mériguet, Vallario; Sigrist, Wetli; Büchi; Stalder, Müller, Leemann; Marti, Wey, Enzler; Lutz, Herzig, Zimmermann; Quennec, Rüedi, Schaefer; Balzer.
Kanada: Desbiens; Fast, Larocque; Jaques, Shelton; Ambrose, Thompson; Tabin; Fillier, Poulin, Watts; Stacey, Turnbull, Clark; Jenner, Nurse, Maltais; Gardiner, O'Neill, Gosling; Spooner.
Bemerkungen: Schweiz ohne Maurer (Ersatztorhüterin) und Wagner (überzählige Torhüterin). 18. Pfostenschuss Stacey. - Torschüsse: Kanada 46 (13-22-11); Schweiz 8 (1-3-4). (ram/sda)

Die Eishockey-Nati der Männer:

Eismeister Zaugg
Die Magie ist zurück, der Weg zur Medaille weiterhin offen
Mehr von Olympia:
Themen
