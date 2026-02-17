RTS entfernt wegen Genozid-Debatte dieses Olympia-Video

RTS entfernt Video, das eine internationale Kontroverse ausgelöst hat
Der Kommentar des Sportjournalisten, der den «Genozid in Gaza» anprangerte, blieb am Montag auf dem Sender RTS nicht unbemerkt. Er kritisierte die Teilnahme des israelischen Zweierbobfahrers an den Olympischen Spielen in Cortina-Mailand, der sich «bis ins Mark als Zionist definiert».
Von einigen applaudiert, von anderen kritisiert, hat diese Stellungnahme zu einer der sensibelsten geopolitischen Fragen den sozialen Medien neuen Gesprächsstoff geliefert. Die Europaabgeordnete von La France insoumise, Rima Hassan, verteidigte den RTS-Reporter. Die Abgeordnete der Renaissance-Fraktion in der Nationalversammlung, Caroline Yadan, die den 8. Wahlkreis der im Ausland lebenden Franzosen einschliesslich Israel vertritt, bezeichnete das Vorgehen gegenüber RTS als «würdelos».
«Auf Fakten basierte Information» aber «unangebracht»
In einer kurzen Stellungnahme, die an watson geschickt wurde, reagiert RTS wie folgt auf die Äusserungen ihres Journalisten Stefan Renna, die während des zweiten Laufs des israelischen Zweierbobs ausgestrahlt wurden.
Wenn der öffentlich-rechtliche Sender eine Missbilligung ausspricht, fällt diese jedoch nicht allzu hart aus, da er die vom Kommentator gelieferten «Informationen» sogar als «faktenbasiert» einschätzt. In diesem Fall seien sie jedoch fehl am Platz. (amn/fwa)
