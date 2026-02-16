Andrea Glauser dürfte am Dienstag im Achtelfinal der Schweiz gegen Gastgeber Italien (12.10 Uhr) wieder zur Verfügung stehen. Der Verteidiger nahm am Montagmittag mit dem Team am Abschlusstraining teil. Glauser hatte das letzte Vorrundenspiel gegen Tschechien verpasst. Er war am Freitag im Spiel gegen Kanada nach einem Check mit einer Kopfverletzung ausgeschieden.
Noch offen ist hingegen eine Rückkehr von Denis Malgin. Der Stürmer absolvierte am Montag kein Training, sondern liess im Stadion seine im Kanada-Spiel verletzte Schulter therapieren. (riz/sda)
