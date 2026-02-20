Die Silbermedaille von Noé Roth war in vielerlei Hinsicht besonders. Bild: keystone

So viele Medaillen gewann die Schweiz an Winterspielen noch nie

Die Olympischen Spiele von Mailand-Cortina gehen in die Schweizer Sportgeschichte ein. So viele Medaillen errang die Delegation noch nie – und die Wettkämpfe sind noch nicht vorbei.

Silber für Skicrosserin Fanny Smith war am Freitagmittag die Medaille Nummer 15 für die Schweiz, Silber für Noé Roth im Aerials wenig später die Nummer 16. Er gewann 28 Jahre nach der Mutter Colette Brand (Bronze 1998) zugleich die nächste Medaille seiner Familie. Und Medaille Nummer 17 steht nach dem Finaleinzug der Schweizer Curlerinnen schon fest.

Mit dieser Marke hat das Schweizer Team in Mailand-Cortina einen neuen Rekord aufgestellt. Bisher gewann die Schweiz an Winterspielen nie mehr als 15 Medaillen. Diesen Wert erreichte sie 1988 in Calgary und an den beiden letzten Spielen, 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking.

Franjo von Allmen, Ski alpin: Gold Abfahrt, Gold Super-G, Gold Team-Kombination.

Handhabt man es wie das Internationale Olympische Komitee und sortiert nach Goldmedaillen, sind die aktuellen Winterspiele (noch) nicht die erfolgreichsten. In Norditalien errangen Schweizer Sportlerinnen und Sportler bislang sechs Goldmedaillen. Die Bestmarke steht bei sieben und wurde 2014 in Sotschi und 2022 aufgestellt.

Viel mehr Möglichkeiten als einst

Natürlich muss man die aktuellen Erfolge in die richtigen Relationen setzen: Es gibt deutlich mehr Wettkämpfe als früher. 1988 traten Pirmin Zurbriggen, Vreni Schneider und Co. zu insgesamt 46 Wettkämpfen an, 2026 sind es mit 116 Entscheidungen fast drei Mal so viele.

Der neue Rekord von 17 Schweizer Medaillen könnte an den letzten Tagen der Olympischen Spiele noch ausgebaut werden. Die Schweizer Männer curlen am Freitag ab 19 Uhr um Bronze.

Weitere Chancen am Abschluss-Wochenende

Am Samstag gehören im Skicross die Schweizer Männer zum Kreis der Medaillenanwärter, im Skibergsteigen und im Aerials stehen Mix-Wettkämpfe auf dem Programm und im Massenstart der Eisschnellläufer peilt Livio Wenger das Podest an.

Und wer weiss, ob Langläuferin Nadja Kälin nicht noch einmal ein Exploit gelingt. Nach Rang 4 im Skiathlon und Silber im Team-Sprint kann die Siegerin des Engadin-Skimarathon 2022 vielleicht auch über 50 Kilometer auftrumpfen.

Was auch noch passiert: Eine denkwürdige Ausgabe der Olympischen Spiele war jene von Mailand-Cortina für die Schweiz schon jetzt.

PS: Der olympische Allzeit-Rekord ist schon mehr als hundert Jahre alt. Von den Sommerspielen 1924 kehrte die Schweizer Delegation mit 25 Medaillen aus Paris zurück.