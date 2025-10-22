trüb und nass15°
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2028

Kunstturnen: Noe Seifert holt WM-Bronze im Mehrkampf

Daiki Hashimoto of Japan gold medalist, center, Zhang Boheng of China silver medalist, left, and Noe Seifert of Switzerland, bronze medalist pose during the medal ceremony of the Men&#039;s All-Around ...
Noe Seifert (rechts) brilliert an der WM in Jakarta.Bild: keystone

Schweizer Sportgeschichte: Noe Seifert holt WM-Bronze im Mehrkampf

Noe Seifert schreibt im Mehrkampf-Final an der WM in Jakarta Schweizer Kunstturn-Geschichte. Der 26-jährige Aargauer zeigt an allen sechs Geräten tadellose Leistungen und wird sensationell Dritter. Auch der zweite Schweizer überzeugt: Florian Langenegger turnt auf Rang 10.
22.10.2025, 15:3422.10.2025, 16:28

Seifert gewann als erster Schweizer Mehrkämpfer seit 1950 eine WM-Medaille. Den letzten Schweizern, denen das gelungen war, hiessen Walter Lehmann und Marcel Adette. Das Duo schnappte sich an der Heim-WM in Basel gar Mehrkampf-Gold (Lehmann) und -Silber.

Alle Übungen von Seifert im Video:

Boden.Video: SRF
Seifert.Video: SRF
Pauschenpferd.Video: SRF
Ringe.Video: SRF
Barren.Video: SRF
Reck.Video: SRF

Seifert gelang damit beim Saisonhöhepunkt die «Rehabilitation» für die EM im Mai in Leipzig, als er als bester Turner der Qualifikation in den Mehrkampf-Final eingezogen war, in diesem aber letztlich nur Sechster wurde. Bronze vergab er beim Abgang vom letzten Gerät.

Mit Florian Langenegger (10.) klassierte sich in Indonesiens Hauptstadt ein zweiter Schweizer Mehrkämpfer in den Top 10. Ein Unterfangen, welches in den 75 Jahren zuvor an einer Weltmeisterschaft ebenfalls keinem Schweizer gelungen war.

Gold in Jakarta sicherte sich der Japaner Daiki Hashimoto. Der Olympiasieger von 2021 verzeichnete 85,131 Punkte, womit er den Chinesen Zhang Boheng um knapp acht Zehntel auf Distanz hielt. Seiferts 82,831 Punkte –ein für ihn starker Wert – reichte für Rang 3. Florian Langenegger kam auf 79,599 Punkte. (abu/sda)

Mehr Sport-Geschichten:

Der neue NBA-Schweizer sorgt bei den Fans bereits für Freude – mit seinem Namen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Noch mehr Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen
1 / 22
Noch mehr Bilder, die du zweimal anschauen musst, um sie zu verstehen

Beine-Wirrwarr im Hause Klumnitz bild: instagram/heidiklum
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Turnvereine sind cool, Zürich ist scheisse» – Nicole im «Wein Doch»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
SVP-Glarner ist Schulpräsident und sieht sich mit mehreren Ausfällen konfrontiert
4
Trump lädt sich selbst ans WEF nach Davos ein
5
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
Meistgeteilt
1
Ukraine beschiesst Rüstungsfabrik +++ Slowakei gibt Blockade von Russland-Sanktionen auf
2
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
3
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
4
Volksinitiative will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr
5
Liverpools Krise droht historisch zu werden: «Herausforderungen gehören dazu»
Corvi hat seinen Vertrag beim HC Davos verlängert ++ Gredig wird ein Zuger
Die neue National-League-Saison hat erst gerade begonnen. Hier findest du schon die Transfers für 2026/27.
Die Zukunft von Enzo Corvi ist geklärt. Der WM-Silberheld von 2018 hat seinen Vertrag beim HC Davos für drei Jahre verlängert. Dies hat der Bündner im HCD-Podcast «Studio 1921» verkündet. Zunächst sorgte Corvi aber für einen Schock bei den Fans des Rekordmeisters. «Es tut mir mega leid, aber ich habe für zwei Jahre beim HC Lugano unterschrieben», teilte der 32-Jährige zunächst mit, bevor er dann aber klarstellte: «Ich habe für drei weitere Jahre beim HCD unterschrieben und bin mega glücklich darüber.»
Zur Story