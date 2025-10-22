Noe Seifert (rechts) brilliert an der WM in Jakarta. Bild: keystone

Schweizer Sportgeschichte: Noe Seifert holt WM-Bronze im Mehrkampf

Noe Seifert schreibt im Mehrkampf-Final an der WM in Jakarta Schweizer Kunstturn-Geschichte. Der 26-jährige Aargauer zeigt an allen sechs Geräten tadellose Leistungen und wird sensationell Dritter. Auch der zweite Schweizer überzeugt: Florian Langenegger turnt auf Rang 10.

Mehr «Sport»

Seifert gewann als erster Schweizer Mehrkämpfer seit 1950 eine WM-Medaille. Den letzten Schweizern, denen das gelungen war, hiessen Walter Lehmann und Marcel Adette. Das Duo schnappte sich an der Heim-WM in Basel gar Mehrkampf-Gold (Lehmann) und -Silber.

Alle Übungen von Seifert im Video:

Boden. Video: SRF

Seifert. Video: SRF

Pauschenpferd. Video: SRF

Ringe. Video: SRF

Barren. Video: SRF

Reck. Video: SRF

Seifert gelang damit beim Saisonhöhepunkt die «Rehabilitation» für die EM im Mai in Leipzig, als er als bester Turner der Qualifikation in den Mehrkampf-Final eingezogen war, in diesem aber letztlich nur Sechster wurde. Bronze vergab er beim Abgang vom letzten Gerät.

Mit Florian Langenegger (10.) klassierte sich in Indonesiens Hauptstadt ein zweiter Schweizer Mehrkämpfer in den Top 10. Ein Unterfangen, welches in den 75 Jahren zuvor an einer Weltmeisterschaft ebenfalls keinem Schweizer gelungen war.

Gold in Jakarta sicherte sich der Japaner Daiki Hashimoto. Der Olympiasieger von 2021 verzeichnete 85,131 Punkte, womit er den Chinesen Zhang Boheng um knapp acht Zehntel auf Distanz hielt. Seiferts 82,831 Punkte –ein für ihn starker Wert – reichte für Rang 3. Florian Langenegger kam auf 79,599 Punkte. (abu/sda)

Mehr Sport-Geschichten: