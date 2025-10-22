bedeckt14°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

UEFA: Bald könnte es eine neue EM- und WM-Qualifikation geben

FILE -UEFA President Aleksander Ceferin speaks during a press conference after the 49th ordinary UEFA congress, in Belgrade, Serbia, April 3, 2025. (AP Photo/Darko Vojinovic, File) Soccer -Euro 2025-U ...
Aleksander Ceferin kündigte mögliche Änderungen in Qualifikationen für Grossturniere an.Bild: keystone

Wie in der Champions League: UEFA plant offenbar Revolution bei EM- und WM-Qualifikation

Mit der Champions League hat die UEFA einen ihrer Wettbewerbe erfolgreich reformiert. Jetzt könnten auch bei EM- und WM-Qualifikation Veränderungen anstehen.
22.10.2025, 13:3722.10.2025, 14:31

Die UEFA könnte die Qualifikation für EM und WM grundlegend verändern. Laut einem Bericht von «Sport Bild» wird intern über ein neues Format diskutiert, das sich am Champions-League-Modell orientiert – inklusive Ligaphase vor K.-o.-Spielen.

Demnach sieht die Europäische Fussball-Union in der aktuellen Gruppenstruktur ein Problem: Meist setzen sich dort die beiden Topfavoriten durch. Mit einer Reform will man offenbar mehr Spannung und damit auch grössere Aufmerksamkeit bei Fans und TV-Sendern erreichen.

Laut «Sport Bild» arbeitet eine neue Gruppe mit Vertretern der 55 Mitgliedsverbände derzeit an konkreten Vorschlägen. Ein neues Format könnte dann vom UEFA-Exekutivkomitee beschlossen werden.

epa12330024 The UEFA Champions League trophy on display before the UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 28 August 2025. EPA/MOHAMMED BADRA
In der Champions League wurde der Modus in der letzten Saison geändert.Bild: keystone

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sagte laut dem Bericht bei einer Fussball-Messe in Portugal: «Vielleicht könnten die Qualifikationsspiele anders aussehen. Es wird nicht mehr Spiele geben, aber ein interessanteres Format. Darüber denken wir gerade nach.»

Die Endrunde der Europameisterschaft selbst soll allerdings unverändert bleiben. Ceferin erklärte laut «Sport Bild», er glaube nicht, «dass sich die Europameisterschaft selbst ändern wird». (riz/tonline)

Goalie-Vorlage, Slapstick und Rekord-Rot in Kasachstan – das lief in der Champions League
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt
1 / 52
Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt

Platz 50: Kevin De Bruyne (BEL), offensives Mittelfeld. Wechselte im August 2015 für 76 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Manchester City.
quelle: epa/epa / nigel roddis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sportchef und Vereinspräsident von HC Ambrì-Piotta streiten bei Pressekonferenz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
SVP-Glarner ist Schulpräsident und sieht sich mit mehreren Ausfällen konfrontiert
4
Hellebarden-Verbot für Dettling und Co.: Bundeskanzlei weist die SVP zurecht
Meistgeteilt
1
Russland beschiesst Kindergarten – Selenskyj: «Spucke ins Gesicht»
2
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
3
Geflüchtete sollen nicht mehr in ihre Heimat reisen dürfen – nur noch in Ausnahmefällen
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Volksinitiative will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr
So emotional war die Rückkehr von NHL-Star Brad Marchand nach Boston
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
Zur Story