Aleksander Ceferin kündigte mögliche Änderungen in Qualifikationen für Grossturniere an. Bild: keystone

Wie in der Champions League: UEFA plant offenbar Revolution bei EM- und WM-Qualifikation

Mit der Champions League hat die UEFA einen ihrer Wettbewerbe erfolgreich reformiert. Jetzt könnten auch bei EM- und WM-Qualifikation Veränderungen anstehen.

Die UEFA könnte die Qualifikation für EM und WM grundlegend verändern. Laut einem Bericht von «Sport Bild» wird intern über ein neues Format diskutiert, das sich am Champions-League-Modell orientiert – inklusive Ligaphase vor K.-o.-Spielen.

Demnach sieht die Europäische Fussball-Union in der aktuellen Gruppenstruktur ein Problem: Meist setzen sich dort die beiden Topfavoriten durch. Mit einer Reform will man offenbar mehr Spannung und damit auch grössere Aufmerksamkeit bei Fans und TV-Sendern erreichen.

Laut «Sport Bild» arbeitet eine neue Gruppe mit Vertretern der 55 Mitgliedsverbände derzeit an konkreten Vorschlägen. Ein neues Format könnte dann vom UEFA-Exekutivkomitee beschlossen werden.

In der Champions League wurde der Modus in der letzten Saison geändert. Bild: keystone

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sagte laut dem Bericht bei einer Fussball-Messe in Portugal: «Vielleicht könnten die Qualifikationsspiele anders aussehen. Es wird nicht mehr Spiele geben, aber ein interessanteres Format. Darüber denken wir gerade nach.»

Die Endrunde der Europameisterschaft selbst soll allerdings unverändert bleiben. Ceferin erklärte laut «Sport Bild», er glaube nicht, «dass sich die Europameisterschaft selbst ändern wird». (riz/tonline)