Im letzten Vorbereitungsspiel zeigte Yanic Konan Niederhäuser seine bisher beste Leistung. Bild: keystone

Der neue NBA-Schweizer sorgt bei den Fans bereits für Freude – mit seinem Namen

Yanic Konan Niederhäuser ist der dritte Schweizer in der nordamerikanischen Basketballliga. Bisher wird vor allem über seinen Namen gesprochen – doch dem 22-jährigen Center der Los Angeles Clippers ist eine lange NBA-Karriere durchaus zuzutrauen.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Im letzten Vorbereitungsspiel zeigte Yanic Konan Niederhäuser seine bisher beste Leistung im Trikot der Los Angeles Clippers. Anders als in den vorherigen Partien kamen die Stars Kawhi Leonard und James Harden gegen die Golden State Warriors, bei denen unter anderem Stephen Curry und Draymond Green auf dem Feld standen, nicht zum Einsatz. So hatte Konan Niederhäuser die Chance, sich während fast 26 Minuten zu präsentieren.

Diese nutzte der 22-jährige Schweizer Basketballer für 13 Punkte bei einer Trefferquote von guten 50 Prozent sowie elf Rebounds und zwei Blocks. Konan Niederhäuser kann sich also auch defensiv bemerkbar machen. Und das wird er tun müssen, um in der NBA zu Einsätzen zu kommen. Denn hinter den erfahrenen Ivica Zubac und Brook Lopez ist Konan Niederhäuser maximal der dritte Center im Team, wahrscheinlich wird auch Power Forward John Collins mal auf dieser Position eingesetzt werden.

Dennoch sorgt der Rookie, der im Draft vom Juni als erster Spieler der Clippers an 30. Stelle ausgewählt wurde, bereits für Freude bei den Fans. Dies liegt an seinem langen Namen, und wie dieser auf dem Trikot gedruckt ist. So umrundet dieser 17 Buchstaben lange Name seine Rückennummer 14 zur Hälfte. Unter einem Instagram-Post freute sich ein Fan: «Dieses Trikot ist ein Schnäppchen. Der Preis pro Buchstabe ist Wahnsinn!»

Damit erinnert Konan Niederhäuser an Shai Gilgeous-Alexander, dessen Namen ebenso lang ist und der selbst einmal für die Clippers spielte. Dass der Schweizer je an die Leistungen des NBA-Champions, der in der letzten Saison sowohl in der Regular Season als auch im Playoff-Final zum MVP gekürt wurde, herankommt, erscheint sehr unwahrscheinlich. Dennoch ist dem 2,11-Meter-Mann mit einer Reichweite von über 2,20 Metern eine Karriere in der besten Basketball-Liga der Welt zuzutrauen.

Shai Gilgeous-Alexanders Name ist ebenfalls 17 Buchstaben lang. Bild: keystone

Die weiteren Schweizer in der NBA Yanic Konan Niederhäuser ist einer von drei Schweizern in der nordamerikanischen Basketballliga. Der 31-jährige Clint Capela spielt seit dieser Saison wieder bei den Houston Rockets, die wie die Clippers zum erweiterten Kreis der Titelanwärter gezählt werden darf.



Anders sieht dies bei Kyshawn George aus. Der 21-jährige Walliser geht in seine zweite NBA-Saison für die Washington Wizards, die wohl erneut eines der schlechtesten Teams der Liga sein dürften. Clint Capela und Kyshawn George (r.) sind die weiteren NBA-Schweizer. Bild: keystone / watson

Noch gilt Konan Niederhäuser, der die letzten drei Jahre am College verbrachte, als Projekt. Trotz seines für einen NBA-Neuling nicht mehr ganz jungen Alters muss sich der Freiburger entwickeln. So verfügt er zum Beispiel über keinen verlässlichen Distanzwurf, der im modernen Basketball immer wichtiger wird.



Ausserdem müsse er an seiner Kondition arbeiten, sagte Jeremy Castleberry, der ihn während der Summer League trainierte, in welcher sich die jungen Spieler der NBA-Teams präsentieren können, zu The Athletic. Castleberry lobte aber auch: «Er wird jedes Spiel besser, ich mag, was er tut.» Solange er während der gesamten Partie renne, den Korb beschütze und hinter die Verteidigung komme, werde Konan Niederhäuser zurechtkommen, prophezeit der Coach.

Für seine Entwicklung sieht Konan Niederhäuser die Los Angeles Clippers wegen der vielen erfahrenen Spieler, von denen er lernen könne, als «grossartigen Ort». Doch er weiss auch selbst, wie er spielen muss: aktiv und aggressiv. Vor seinem besten Spiel in der Summer League im Juli, in dem er zehn Punkte erzielt hatte, habe er sich gesagt: «Heute muss Konan hier sein. Nicht Yanic, Konan der Barbar.»



Mit dem berühmten Namensvetter aus dem 80er-Jahre-Film hat der Rookie auch gleich einen hervorragenden Spitznamen. Noch eine gute Voraussetzung, um in einem US-Sport zum Fanliebling zu werden. Dazu ist es aber noch ein langer Weg für Yanic Konan Niederhäuser. Seinen ersten Auftritt auf der grössten Basketballbühne könnte der 22-Jährige in der Nacht auf den morgigen Donnerstag haben. Um 3 Uhr starten die Los Angeles Clippers bei den Utah Jazz in die neue Saison.